ETV Bharat / jammu-and-kashmir
چجھامہ اور رفیع آباد میں نیشنل کانفرنس کی جانب سے ایک روزہ ورکرز کنونشن کا انعقاد
انہوں نے پارٹی کے پیغام کو ہر گھر تک پہنچانے میں اتحاد، نظم و ضبط اور عوامی رسائی کی اہمیت پر زور دیا۔
Published : July 7, 2026 at 3:31 PM IST|
Updated : July 7, 2026 at 3:39 PM IST
رفیع آباد : نیشنل کانفرنس نے آج ڈاک بنگلہ چجھامہ، رفیع آباد میں ایک روزہ ورکرز کنونشن کا انعقاد کیا، جس کا مقصد پارٹی کو نچلی سطح پر مضبوط کرنا اور مستقبل کے سیاسی اور ترقیاتی اقدامات سے قبل کارکنوں کے درمیان تال میل کو بڑھانا ہے۔ کنونشن میں رفیع آباد حلقہ بھر سے پارٹی عہدیداران، کارکنان، نوجوان کارکنان اور مقامی قائدین کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔
کنونشن کے دوران مقررین نے جموں و کشمیر کے لوگوں کے مفادات کے تحفظ، جامع ترقی کو یقینی بنانے، نوجوانوں کے لیے روزگار کے مواقع پیدا کرنے، عوامی خدمات کو بہتر بنانے اور لوگوں کے روزمرہ کے خدشات کو دور کرنے کے لیے نیشنل کانفرنس کے عزم کو اجاگر کیا۔ پارٹی رہنماؤں نے کارکنوں پر زور دیا کہ وہ عوام کے ساتھ قریبی جڑے رہیں، ان کی شکایات کو فعال طور پر سنیں اور تنظیم کو ہر سطح پر مضبوط کرنے کے لیے اجتماعی طور پر کام کریں۔
مقررین نے پارٹی کے پیغام کو ہر گھر تک پہنچانے میں اتحاد، نظم و ضبط اور عوامی رسائی کی اہمیت پر زور دیا۔ کنونشن میں تنظیمی امور، پارٹی کی بنیاد کو وسعت دینے کی حکمت عملی اور خطے میں امن، ترقی اور جمہوری اقدار کے فروغ میں کارکنوں کے کردار پر بھی بات چیت کی گئی۔
میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے جاوید احمد ڈار نے کہا کہ ہماری تنظیم عوام کے لئے کام کرے رہی ہے اور ہم جنتر منتر میں اپنا احتجاج درج کرے گے اور جس کے لیے ہم جانے والے ہے اس میں سب کو جوڈنا چاہتے کیونکہ یہ ہم سب کا مسلہ ہے۔ انہوں نے کہا کہ اج کا جو پروگرام ہے ہم تیارے کر رہے ہے جو گیارہ جولائی کو ایک اور پروگرام ہونے والا ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ ہم۔نے دیگر سیاسی جماعتوں کو بھی جنتر منتر کے حوالے سے معذرت کی ہے۔
یہ بھی پڑھیں: جموں کشمیر: غریب مریضوں کی طبی امداد کے لیے ایم ایل ایز کو فنڈ سے 20 لاکھ روپے خرچ کرنے کی اجازت
اس کے علاوہ انہوں نے کہا کہ دو سالوں سے ہم سرکار میں ہے اور وہ لوگ ہم پر الزام عائد کرتے ہے جنوں نے خود کچھ بھی نہیں عوام کے کیا۔ تقریب کا اختتام پارٹی کارکنوں کے عہد کے ساتھ ہوا کہ وہ لوگوں کی فلاح و بہبود کے لیے نئے سرے سے لگن کے ساتھ کام کریں گے اور رفیع آباد اور شمالی کشمیر کے دیگر حصوں میں نیشنل کانفرنس کو مزید مضبوط کریں گے۔