نیشنل کانفرنس نے کچھ افراد کے پروٹوکول کے لیے آرٹیکل 370 کی بحالی کے لیے جدوجہد ترک کر دی: ایم پی آغا روح اللہ
'میرے پارٹی والوں کے ساتھ اختلافات ہیں، وہ مجھ سے نفرت کرتے ہیں کیونکہ میں انہیں ان اصولوں اور انتخابی وعدوں کی یاد دلاتا ہوں۔'
Published : April 27, 2026 at 10:13 AM IST
سری نگر: جموں و کشمیر کی حکمراں جماعت نیشنل کانفرنس ممبر پارلیمنٹ آغا روح اللہ مہدی نے آج اپنی پارٹی اور اس کی قیادت پر اپنے بنیادی انتخابی وعدوں، خاص طور پر دفعہ 370 کی بحالی کو ترک کرنے کا الزام لگایا۔
روح اللہ نے ایک عوامی تقریب میں شرکت کے بعد نامہ نگاروں کو بتایا، "میرے ان کے ساتھ اختلافات ہیں، وہ مجھ سے نفرت کرتے ہیں کیونکہ میں انہیں ان اصولوں اور بنیادی وعدوں کی یاد دلاتا ہوں جو نیشنل کانفرنس کی قیادت نے 2024 کے اسمبلی انتخابات کے دوران عوام سے کیا تھا۔ آرٹیکل 370 کی بحالی اور آئینی تحفظات کے لیے ایک ادارہ جاتی جدوجہد،" روح اللہ نے ایک عوامی تقریب میں شرکت کے بعد صحافیوں کو بتایا۔
انہوں نے کہا کہ حکومت کے خلاف لوگوں میں ناراضگی بڑھ رہی ہے کیونکہ اس نے اس جدوجہد کو ترک کر دیا ہے۔میں بھی ان کے ساتھ اپنے اختلافات کو برقرار رکھتے ہوئے اس جذبے کی عکاسی کرتا ہوں۔ جموں و کشمیر کے لوگوں نے محض ریاست کی بحالی کے لیے ووٹ نہیں دیا تھا۔ اگر ایسا ہوتا تو وہ بی جے پی کی حمایت کرتے، جس نے پارلیمنٹ میں ریاست کی بحالی کی یقین دہانی کرائی تھی۔
انہوں نے کہا کہ نیشنل کانفرنس نے آئینی تحفظات اور آرٹیکل 370 کی بحالی کے وعدے پر ووٹ مانگے۔تاہم بعد میں اس نے اپنی توجہ ریاست کی طرف مبذول کر دی، جو کہ عوام کے مینڈیٹ کے ساتھ سمجھوتہ کرنے کے مترادف تھا۔ اب اپنے دوسرے سال میں ایسا لگتا ہے کہ حکومت ریاست کے مطالبے سے بھی دستبردار ہو گئی ہے۔
مزید کہا کہ پارٹی نے کچھ فیصلوں اور پروٹوکول کو نئی دہلی کی طرف سے منتخب افراد کے لیے منظور کیے جانے کے بعد خاموشی اختیار کر لی ہے۔ درحقیقت حکومت اب فعال طور پر ریاستی حیثیت، آئینی تحفظات، یا یہاں تک کہ کاروباری قواعد پر عمل نہیں کر رہی ہے۔ یہ عوام کے مینڈیٹ کے ساتھ غداری کی نمائندگی کررہے ہیں۔