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نیشنل کانفرنس کی حکومت داخلی انتشار کی نذر ہو کر خود گر جائے گی: جی این شاہین
جی این شاہین نے مزید کہا کہ پارٹی کے اندر اٹھنے والے اختلافات نے اب ایک سنجیدہ سیاسی بحث کی شکل اختیار کرلی ہے۔
Published : October 31, 2026 at 8:15 PM IST
اونتی پورہ: عوامی اتحاد پارٹی کے سینئر نائب صدر ایڈووکیٹ جی این شاہین نے اونتی پورہ میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ جموں و کشمیر میں اس وقت سیاسی سطح پر جو غیر یقینی صورتحال پیدا ہو چکی ہے اور نیشنل کانفرنس کے اندر جو اتھل پتھل دیکھنے کو مل رہی ہے، وہ دراصل اس کی ناکامیوں کا ہی لازمی نتیجہ ہے۔
انہوں نے کہا کہ نیشنل کانفرنس نے اسمبلی انتخابات کے دوران عوام سے وعدہ کیا تھا کہ وہ دفعہ 370 اور دفعہ 35-اے کی بحالی کے لیے جدوجہد کریں گے، نوجوانوں کو روزگار دیں گے، مفت گیس سلنڈر فراہم کریں گے اور 200 یونٹ مفت بجلی دیں گے۔ تاہم، حکومت سازی کے بعد ان میں سے کسی بھی سیاسی ایجنڈے پر کوئی خاطر خواہ پیش رفت نہیں ہو سکی۔ پارٹی تمام محاذوں پر مکمل ناکام ہو چکی ہے اور موجودہ داخلی خلفشار اسی کا شاخسانہ ہے۔
جی این شاہین نے مزید کہا کہ پارٹی کے اندر اٹھنے والے اختلافات نے اب ایک سنجیدہ سیاسی بحث کی شکل اختیار کر لی ہے، کیونکہ ممبر پارلیمنٹ آغا سید روح اللہ کھل کر پارٹی قیادت کے خلاف سامنے آ چکے ہیں اور تین نومبر کو باضابطہ علحدگی کا ارادہ رکھتے ہیں۔ مجموعی طور پر نیشنل کانفرنس کے اندر پکنے والا لاوا ظاہر کر رہا ہے کہ پارٹی شدید اندرونی اور آئینی بحران سے دوچار ہے۔ انہوں نے واضح کیا کہ عوامی اتحاد پارٹی صورتحال پر گہری نظر رکھے ہوئے ہے اور ضرورت پڑنے پر اپنی سیاسی ذمہ داری ادا کرے گی۔
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واضح رہے کہ وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ کی جانب سے حالیہ کابینہ توسیع میں نئے چہروں کی شمولیت کے بعد کئی اراکینِ اسمبلی نے ناراضگی کا اظہار کرتے ہوئے الگ الگ اجلاس منعقد کیے ہیں، جس سے سیاسی حلقوں میں یہ تاثر پیدا ہوا ہے کہ حکومت ہچکولے کھا رہی ہے۔ دوسری طرف بی جے پی نے بھی دعویٰ کیا ہے کہ عمر عبداللہ کی حکومت زیادہ دیر قائم نہیں رہ سکے گی۔ تاہم، نیشنل کانفرنس کی قیادت نے ان تمام قیاس آرائیوں کو مسترد کرتے ہوئے موقف اپنایا ہے کہ حکومت کو کوئی خطرہ نہیں، تمام اراکین متحد ہیں اور اپوزیشن محض بے بنیاد افواہیں پھیلانے میں مصروف ہے۔