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نیشنل کانفرنس حکومت اپنے منشور پر کام کر رہی ہے، سکینہ ایتو

انہوں نےزور دیا کہ این سی ہمیشہ عوام کےساتھ کھڑی ہے اور جموں و کشمیر میں امن، ترقی اور ترقی کے لیےکام کرتی رہے گی۔

نیشنل کانفرنس حکومت اپنے منشور پر کام کر رہی ہے، سکینہ ایتو
نیشنل کانفرنس حکومت اپنے منشور پر کام کر رہی ہے، سکینہ ایتو (Image: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Urdu Team

Published : June 25, 2026 at 7:07 PM IST

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ترال:(شبیر بھٹ) نیشنل کانفرنس کی جانب سے آج ترال کے آری پل میں ایک ورکرس کنونشن منعقد ہوا جس میں پارٹی کے جنرل سیکرٹری چودھری محمد رمضان، وزیر صحت سکینہ ایتو، سلمان علی ساگر، شوکت احمد میر، محمد خلیل بندھ ،ایڈوکیٹ پیرزادہ معراج الدین رفیقی اور ورکرس کی بڑی تعداد موجود تھی۔اجتماع سے خطاب کرتے ہوئے قائدین نے اس بات کا اعادہ کیا کہ نیشنل کانفرنس کشمیری عوام سے کئے گئے وعدوں کو پورا کرنے کے لئے پرعزم ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ پارٹی عوام کی فلاح و بہبود کے لیے لگن کے ساتھ کام کر رہی ہے اور اس کی کارکردگی مناسب وقت پر خود بولے گی۔

نیشنل کانفرنس حکومت اپنے منشور پر کام کر رہی ہے، سکینہ ایتو (Video: ETV Bharat)

انہوں نے اس بات پر زور دیا کہ نیشنل کانفرنس ہمیشہ عوام کے ساتھ کھڑی ہے اور جموں و کشمیر میں امن، ترقی اور ترقی کے لیے کام کرتی رہے گی۔

اس موقع پر سکینہ ایتو نے کہا کہ این سی کی قیادت والی حکومت جموں و کشمیر میں ترقی اور عوامی فلاح و بہبود کو یقینی بنانے کے لیے پوری کوشش کر رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ حکومت کے قیام کے بعد سے صحت، تعلیم اور دیگر اہم محکموں میں نمایاں پیش رفت دیکھنے میں آئی ہے۔

انہوں نے مزید کہا کہ حکومت عوام کی ترقی کے لیے پرعزم ہے اور جموں و کشمیر میں عوامی خدمات کو بہتر بنانے اور بنیادی ڈھانچے کو مضبوط بنانے کے لیے مسلسل کام کر رہی ہے۔

دیگر سینئر رہنماؤں نے بھی کنونشن سے خطاب کیا اور نچلی سطح پر اتحاد، عوامی رسائی اور خطے کی بہتری کے لیے اجتماعی کوششوں کی اہمیت کو اجاگر کیا۔

TAGGED:

NATIONAL CONFERENCE GOVERNMENT
CHAUDHRY MUHAMMAD RAMZAN
NC WORKERS CONVENTION
سکینہ ایتو
SAKINA ITTO

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