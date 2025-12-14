ETV Bharat / jammu-and-kashmir
نیشنل کانفرنس حکومت انتخابی وعدوں کو پورا کرنے کے بجائے عوام کو گمراہ کرنے میں مصروف: محمد اشرف میر
پلوامہ میں پارٹی کو مضبوط کرنے کے لیے ضلع دفتر کارکنوں کی میٹنگ محمد اشرف میر اور ڈاکٹر سمیع اللہ کی صدارت میں منعقد ہوئی۔
Published : December 14, 2025 at 8:27 PM IST
پلوامہ : اپنی پارٹی کے سینئر لیڈر اور سابق ایم ایل اے محمد اشرف میر نے نیشنل کانفرنس پر انتخابی وعدوں کو پورا نہ کرنے کا الزام عائد کرتے ہوئے کہا کہ انتخابات کے دوران جموں و کشمیر کے عوام سے جو وعدے کیے گئے تھے وہ وعدے پورے کرنے میں سرکار ناکام ہوگئی ہے۔ انہوں نے عوام کو گمراہ کرنے کا بھی الزام عائد کیا۔
محمد اشرف میر نے ضلع صدر اپنی پارٹی پلوامہ ڈاکٹر سمیع اللہ کے ہمراہ پارٹی کو نچلی سطح پر مضبوط کرنے کے لیے ضلع دفتر پلوامہ میں پارٹی کارکنوں کی میٹنگ کی صدارت کی۔ اس موقع پر محمد اشرف میر نے میڈیا کے نمائندوں سے بات کرتے ہوئے کہا عمر عبداللہ کی قیادت والی حکومت کو انتخابات کے دوران جموں و کشمیر کے عوام سے کئے گئے وعدوں کو پورا کرنے میں ناکامی پر تنقید کا نشانہ بنایا۔
انہوں نے کہا کہ این سی کی طرف سے کئے گئے فرضی وعدے صرف ووٹروں کے مفاد کو لبھانے کے لئے تھے۔ محمد اشرف میر نے کہا کہ جموں و کشمیر کے وزیر اعلیٰ کو اس کرسی کے بارے میں کوئی علم نہیں ہے اور انہیں اپنے قلمدان کی علمیت نہیں ہے۔
انہوں نے کہا کہ انہوں نے وعدہ کیا تھا کہ وہ نوجوانوں کو روزگار دیں گے جبکہ سرکاری محکموں میں آسامیاں بھی خالی ہے لیکن وہ ان کو پر کرنے میں ناکام ہوئے ہیں جبکہ وہ اپنے ناکام لیفٹیننٹ گورنر کا نام لے کر چھپانے کی کوشش کررہے ہیں۔ جموں و کشمیر میں ریزرویشن کے بحران پر انہوں نے کہا کہ پالیسی کو زمرہ %ٹیج کی بنیاد پر معقول بنایا جانا چاہیے۔