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رامبن میں بی جے پی کا عوامی رابطہ پروگرام، ایم پی غلام علی کھٹانہ کی این سی حکومت پر نکتہ چینی
غلام علی کھٹانہ نے عوام کی شکایات اور تجاویز کو سن کر یقین دلایا کہ انکے جائز مطالبات متعلقہ حکام کے سامنے اٹھائے جائیں گے۔
Published : June 14, 2026 at 6:58 PM IST
رامبن (نواز رونیال): بھارتیہ جنتا پارٹی کے سینئر رہنما و رکنِ پارلیمنٹ انجینئر غلام علی کھٹانہ نے ضلع رامبن کے سب ڈویزن گول علاقے کا دورہ کیا اور ایک عوامی رابطہ پروگرام کا انعقاد کر کے مقامی لوگوں سے براہِ راست ان کے مسائل سنے۔
پروگرام میں مختلف دیہات اور برادریوں سے تعلق رکھنے والے افراد کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ شرکاء نے سڑکوں کی خستہ حالی، پینے کے صاف پانی کی فراہمی، بجلی، صحت، تعلیم اور روزگار کے مواقع سے متعلق مسائل اجاگر کیے۔ غلام علی کھٹانہ نے عوام کی شکایات اور تجاویز کو بغور سنا اور یقین دلایا کہ ان کے جائز مطالبات متعلقہ حکام کے سامنے اٹھائے جائیں گے۔
اجتماع سے خطاب کرتے ہوئے کھٹانہ نے جموں و کشمیر کی نیشنل کانفرنس حکومت کو تنقید کا نشانہ بنایا۔ انہوں نے الزام عائد کیا کہ حکومت عوامی مسائل اور ترقیاتی منصوبوں پر مؤثر توجہ دینے میں ناکام رہی ہے، جس کے باعث مختلف علاقوں کے عوام کو بنیادی سہولیات کی کمی اور دیگر مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ مقامی لوگوں کی جانب سے بارہا مطالبات کے باوجود متعدد مسائل تاحال حل طلب ہیں۔
رکنِ پارلیمنٹ نے ترقی اور عوامی فلاح و بہبود کے لیے بھارتیہ جنتا پارٹی کے عزم کا اعادہ کرتے ہوئے مرکزی حکومت کی مختلف فلاحی اور ترقیاتی اسکیموں کا ذکر کیا۔ انہوں نے اس بات پر زور دیا کہ حکومتی منصوبوں کے فوائد ہر مستحق فرد تک پہنچنے چاہئیں تاکہ عوام کی زندگیوں میں مثبت تبدیلی لائی جا سکے۔
انہوں نے ترقیاتی عمل میں عوامی شمولیت کی اہمیت کو اجاگر کرتے ہوئے یقین دلایا کہ ملاقات کے دوران سامنے آنے والے مسائل کو ترجیحی بنیادوں پر حل کرانے کے لیے متعلقہ اداروں سے رابطہ کیا جائے گا۔
دورے کے دوران مقامی بی جے پی رہنما اور پارٹی کارکنان بھی ان کے ہمراہ موجود تھے۔ عوامی رابطہ پروگرام نے عوام اور ان کے منتخب نمائندے کے درمیان براہِ راست مکالمے کا موقع فراہم کیا، جس سے مقامی باشندوں کو اپنے مسائل، خدشات اور تجاویز پیش کرنے کا موقع ملا۔
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