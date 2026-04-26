ETV Bharat / jammu-and-kashmir
نیشنل کانفرنس حکومت عوام کو راحت پہنچانے میں ناکام: محمد لطیف بٹ
بی جے پی لیڈر محمد لطیف بٹ نے نیشنل کانفرنس حکومت پر زمینی سطح پر عوام کو راحت پہنچانے میں ناکام کا الزام عائد کیا۔
Published : April 26, 2026 at 5:28 PM IST
پلوامہ : بی جے پی یونٹ پلوامہ کی جانب سے ضلع پلوامہ میں "من کی بات" پروگرام کا انعقاد کیا گیا۔ پروگرام کی صدارت سینئر لیڈر محمد لطیف بٹ نے کی، جبکہ اس موقع پر بی جے پی ضلع یوتھ صدر پلوامہ رئیس احمد کے علاوہ دیگر عہدیداران اور کارکنان نے بھی شرکت کی۔
اس موقع پر بی جے پی یوتھ ٹیم نے "من کی بات" پروگرام سنا، جس کے ذریعے ملک کے وزیر اعظم نریندر مودی نہ صرف ملک بلکہ بیرونِ ملک مقیم افراد سے بھی رابطہ قائم کرتے ہیں۔ اس پروگرام میں ان افراد کی حوصلہ افزائی کی جاتی ہے جو مختلف شعبوں میں نمایاں کارکردگی کا مظاہرہ کرتے ہیں۔
اسی سلسلے میں ضلع ہیڈکوارٹر پلوامہ میں بھی "من کی بات" پروگرام کا اہتمام کیا گیا، جہاں اسٹیٹ اسپیشل انوائٹی اور بی جے پی کے سینئر لیڈر محمد لطیف بٹ سمیت دیگر سینئر ممبران کی موجودگی میں پروگرام سنا گیا۔ اس موقع پر یوتھ صدر رئیس احمد نے کہا کہ "من کی بات" ایک مؤثر پلیٹ فارم ہے، جس کے ذریعے وزیر اعظم نریندر مودی عوام سے براہِ راست جڑتے ہیں اور معاشرے میں مثبت تبدیلی لانے والے افراد کو اجاگر کیا جاتا ہے، جس سے نوجوانوں کی حوصلہ افزائی ہوتی ہے۔
بعد ازاں پنچایتی انتخابات کے انچارج پلوامہ و سابق ضلع صدر محمد لطیف بٹ نے اپنے خطاب میں کہا کہ جموں و کشمیر میں موجودہ نیشنل کانفرنس حکومت زمینی سطح پر عوامی مسائل حل کرنے میں ناکام رہی ہے، جبکہ پی ڈی پی بھی عوام کے اعتماد پر پورا نہیں اتر سکی۔ انہوں نے کہا کہ بی جے پی پنچایتی انتخابات کے لیے پوری طرح تیار ہے اور پارٹی ان انتخابات میں کامیابی حاصل کرے گی۔