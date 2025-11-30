ETV Bharat / jammu-and-kashmir
نیشنل کانفرنس حکومت عوام کو راحت پہنچانے میں ناکام، پی ڈی پی پر بھی تنقید: بی جے پی کسان مورچہ
بی جے پی کسان مورچہ کی ٹیم کہا کہ من کی بات پروگرام کے ذریعہ وزیراعظم نریندر مودی ملک کے لوگوں سے جوڑتے ہیں۔
Published : November 30, 2025 at 2:29 PM IST
پلوامہ : بی جے پی کسان مورچہ کی جانب سے ضلع پلوامہ میں من کی بات پروگرام کا انعقاد ۔ پروگرام کی صدارت اسٹیٹ اسپیشل انویٹے و بی جے پی کے سینئر لیڈر محمد لطیف بٹ نے کی جبکہ ان کے ہمراہ کسان مورچہ کے سبھی عہدیداروں کے ساتھ ساتھ کارکنان نے شرکت کی۔
اس موقع پر بی جے پی کسان مورچہ کی ٹیم نے من کی بات سننے جس کے زریعے ملک کے وزیر اعظم نریندر مودی ملک اور ملک کے باہر رہنے والے لوگوں سے جوڑتے ہیں جبکہ اس پروگرام کے زریعے ان لوگوں کی پزیرائی کی جاتی ہے جو نمایاں کارنامے انجام دیتے ہیں۔
اس سلسلے میں آج بی جے پی کسان مورچہ نے ضلع پلوامہ کے ہیڈکوارٹر میں اسٹیٹ اسپیشل انویٹے و بی جے پی کے سینئر لیڈر محمد لطیف بٹ اور دیگر سینئر ممبران کی موجودگی میں من کی بات پروگرام سنا جبکہ کئی نوجوانوں نے اس موقع پر پارٹی میں شمولیت اختیار کی۔
اس موقع پر اسٹیٹ اسپیشل انویٹے و بی جے پی کے سینئر لیڈر محمد لطیف بٹ نے بات کرتے ہوئے کہا کہ جموں وکشمیر میں موجودہ نیشنل کانفرنس حکومت زمینی سطح پر ناکام ہوئے ہیں جبکہ پی ڈی پی نے بھی عوام کے ساتھ وفاداری نہیں کی ہے جس کی وجہ سے عوام بی جے پی میں شامل ہورہے ہیں اور انہیں امید ہے کہ بی جے پی واحد جماعت ہے جو عوام کے مسائل حل کرنے میں کامیاب ہوگئے۔