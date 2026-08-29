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نیشنل کانفرنس جموں و کشمیر کے لوگوں کا اعتماد جیتنے میں ناکام: میرواعظ
میر واعظ نے کہاکہ آغا روح اللہ اور سبھی سیاسی جماعتوں کو یک زبان ہوکر یہاں کے لوگوں کے حقوق کی خاطر کھڑا ہونا چائیے۔
Published : August 29, 2026 at 6:35 PM IST
سرینگر : میر واعظ کشمیر محمد عمر فاروق نے کہا کہ نیشل کانفرنس جموں و کشمیر کے لوگوں کے ساتھ کئے گئے وعدوں کا احترام کرنے میں ناکام رہی ہے۔ لوگوں نے جس اعتماد اور بھروسہ کے لیے این سی کو ووٹ دیا تھا وہ بھروسہ ابھی تک وہ جیتنے میں ناکام رہی یے۔ ان باتوں کا اظہار میرواعظ محمد عمر فاروق نے سرینگر میں میڈیا نمائندوں کے ساتھ ایک بات چیت کے دوران کیا۔
انہوں نے جموں و کشمیر کے لوگوں نے نیشنل کانفرنس کو اس لیے ووٹ دیا تھا تاکہ وہ انکے چھینے ہوئے حقوق کو واپس لانے کے لیے کھڑا ہوجائے گی لیکن ایسا اس جماعت نے نہیں کیا۔ این سی لوگوں کے توقعات پر ابھی تک کھرا نہیں اتری ہے۔ لوگوں کو امید تھی وہ ان کی آواز بنے گی اور منڈیٹ و وعدے کا احترام کرے گی جو کہ اس جماعت نے انتخابات کے دوران عوام کے ساتھ ووٹ حاصل کرنے کے دوران کئے تھے۔
میر واعظ نے کہا کہ بدقسمتی سے نہ وہ لوگوں کی آواز بن سنی گئی ہے اور نہ پارٹی جموں و کشمیر کے لوگوں کی خاطر کھڑی دکھائی دے رہی ہے۔ میر واعظ نے مزید کہا کہ نہ صرف آغا روح اللہ کو بلکہ جموں و کشمیر کے سبھی سیاسی جماعتوں کو یک زبان ہوکر یہاں کے لوگوں کے حقوق کی خاطر کھڑا ہونا چائیے۔ انہوں نے کہا کہ نیشنل کانفرنس نے انتخابات میں جو وعدے کئے تھے اور جو ان کا انتخابی منشور تھا کم از کم ان کو وہ پورا کرنا چائیے۔
انہوں نے کہا کہ این سی کی جو ترجیحات ہونی چائیے تھی وہ کہیں نظر نہیں آرپی ہے۔ ایک سوال کے جواب میں انہوں نے کہا جموں وکشمیر کے لوگوں کو کئی بنیادی مسائل بھی ہیں جیسے بجلی، پانی اور سڑک وغیرہ لیکن ان مسائل سے بڑھ کر اور اہم یہاں لوگوں کے حقوق ہیں۔ اس وقت جموں وکشمیر کے لوگوں کا وجود خطرے میں ہے۔ ایسے میں یہاں کی تمام سیاسی جماعتوں کو ایک جٹ ہوکر نہ صرف جموں وکشمیر کے ریاستی درجے کی بحالی کی خاطر کوششیں کرنی چائیے، بلکہ آرٹیکل 370 جس بنیاد پر الحاق ہوا تھا، اس کو واپس لانے کی ضرورت ہے۔
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عمر فاروق نے مزید کہا کہ ایسے میں یہاں کی مین اسٹریم سیاسی جماعتوں کی اخلاقی زمہ داری ہے کہ وہ لوگوں کے حقوق اور جموں و کشمیر کی اپنی شناخت کو دوبارہ بحال کروانے کی خاطر اٹھ کھڑے ہوجائے۔