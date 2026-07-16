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این سی ریاستی درجے کی بحالی کے لیے پرعزم، آرٹیکل 370 کی بحالی پر فیصلہ پارلیمنٹ کرے گی: شیخ بشیر احمد
شیخ بشیر احمد نے بتایا کہ 20 جولائی کو دہلی کے جنتر منتر پر جمہوری انداز میں احتجاج کیا جائے گا۔
Published : July 16, 2026 at 6:12 PM IST
جموں (اشرف گنائی): جموں و کشمیر کی خصوصی آئینی حیثیت کے خاتمے اور تنظیمِ نو ایکٹ 2019 کے بعد پیدا ہونے والی سیاسی صورتحال کے تناظر میں نیشنل کانفرنس نے ایک بار پھر ریاستی درجے کی بحالی کے مطالبے کو دہرایا ہے۔ پارٹی کے سینئر رہنما اور صوبائی سیکریٹری جموں شیخ بشیر احمد نے کہا ہے کہ 5 اگست 2019 کو جموں و کشمیر کے ساتھ "آئینی بغاوت کی گئی، جس کے نتیجے میں ریاست کو دو مرکزی زیر انتظام علاقوں، جموں و کشمیر اور لداخ، میں تقسیم کر دیا گیا ای ٹی وی بھارت سے خصوصی گفتگو کرتے ہوئے شیخ بشیر احمد نے کہا کہ سپریم کورٹ میں مرکزی حکومت نے ریاستی درجے کی بحالی کا وعدہ کیا تھا اور وزیر اعظم نریندر مودی بھی متعدد مواقع پر اس کا یقین دلا چکے ہیں۔
تاہم سات برس گزرنے کے باوجود یہ وعدہ پورا نہیں کیا گیا انہوں نے کہا کہ نیشنل کانفرنس کی جدوجہد کے دو اہم پہلو ہیں۔ ایک جموں و کشمیر کے آئینی تشخص کی بحالی اور دوسرا مکمل ریاستی درجے کی واپسی۔ ان کے مطابق ریاستی درجے کی بحالی کا وعدہ صرف نیشنل کانفرنس سے نہیں بلکہ جموں و کشمیر کے عوام سے کیا گیا تھا، جسے پورا کیا جانا چاہیے۔
شیخ بشیر احمد نے بتایا کہ وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ کی صدارت میں منعقدہ ایک اجلاس میں فیصلہ کیا گیا کہ ریاستی درجے کی بحالی کے مطالبے کے حق میں 20 جولائی کو دہلی کے جنتر منتر پر جمہوری انداز میں احتجاج کیا جائے گا، تاکہ ملک کی دیگر ہم خیال سیاسی جماعتیں بھی اس مطالبے کی حمایت میں شریک ہو سکیں۔
آرٹیکل 370 اور 35 اے کی بحالی سے متعلق سوال کے جواب میں انہوں نے کہا کہ یہ معاملہ پارلیمنٹ سے وابستہ ہے اور جب تک پارلیمنٹ میں مطلوبہ سیاسی طاقت موجود نہ ہو، اس پر پیش رفت ممکن نہیں۔
انہوں نے کہا کہ 2024 کے عام انتخابات میں بھارتیہ جنتا پارٹی کو واضح اکثریت حاصل نہیں ہوئی، جس سے سیاسی حالات میں تبدیلی آئی ہے 1953، 1984،1987 اور دیگر تاریخی واقعات کا حوالہ دیتے ہوئے شیخ بشیر احمد نے کہا کہ ماضی کے حالات اپنی جگہ، تاہم موجودہ وقت میں عوام نے 2024 کے اسمبلی انتخابات میں نیشنل کانفرنس کو حکومت بنانے کا مینڈیٹ دیا ہے، جس کا احترام کرتے ہوئے مرکز کو ریاستی درجے کی بحالی کا وعدہ پورا کرنا چاہیے ۔
انہوں نے کہا کہ آرٹیکل 370 کے حوالے سے نیشنل کانفرنس کا مؤقف ہمیشہ برقرار رہا ہے اور ماضی میں اسمبلی سے گریٹر آٹانومی کی قرارداد بھی منظور کرائی گئی تھی۔ ان کے مطابق جمہوری نظام میں تمام سیاسی اور آئینی مسائل کا حل بھی جمہوری طریقہ کار کے ذریعے ہی ممکن ہے۔جموں خطے سے ملنے والی حمایت کے بارے میں شیخ بشیر احمد نے کہا کہ حالیہ جلسے میں عوام کی بڑی تعداد میں شرکت اس بات کا ثبوت ہے کہ ریاستی درجے کی بحالی کا مطالبہ صرف کشمیر تک محدود نہیں بلکہ جموں میں بھی اس کی بھرپور تائید موجود ہے۔
انہوں نے دعویٰ کیا کہ نیشنل کانفرنس آج بھی جموں، کشمیر اور لداخ تینوں خطوں کی نمائندگی کرنے والی جماعت ہے۔ لداخ ہل ڈیولپمنٹ کونسل میں بی جے پی کی حمایت سے متعلق الزامات کو مسترد کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ اتحادی جماعتوں کے درمیان اختلافات ایک فطری سیاسی عمل ہیں، تاہم اس کا یہ مطلب نہیں کہ نیشنل کانفرنس بی جے پی کے ساتھ جا رہی ہے۔
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وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ کو بھارتیہ جنتا پارٹی کی جانب سے بھیجے گئے ہتکِ عزت کے نوٹس پر ردعمل ظاہر کرتے ہوئے شیخ بشیر احمد نے کہا کہ یہ نوٹس بی جے پی کی "مایوسی" کی عکاسی کرتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ پارٹی قیادت اس کا مناسب اور قانونی جواب دے گی۔