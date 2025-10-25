ETV Bharat / jammu-and-kashmir

راجیہ سبھا انتخابات میں نیشنل کانفرنس کی جیت پر جشن، پارٹی دفتر میں ڈھول، ناچ گانے اور آتش بازی

این سی لیڈران راجیہ سبھا کی تین نشستوں پر کامیابی کے بعد اب ضمنی اسمبلی انتخابات میں بھی جیت کے لیے پُرامید ہیں۔

راجیہ سبھا انتخابات میں نیشنل کانفرنس کی جیت پر جشن
راجیہ سبھا انتخابات میں نیشنل کانفرنس کی جیت پر جشن (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Urdu Team

Published : October 25, 2025 at 7:12 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

جموں (محمد اشرف گنائی): راجیہ سبھا انتخابات میں نیشنل کانفرنس (این سی) نے تین نشستوں پر کامیابی حاصل کر کے اپنی برتری ثابت کر دی ہے، جب کہ بھارتیہ جنتا پارٹی (بی جے پی) نے غیر متوقع طور پر ایک نشست جیت لی۔

نتائج کے اعلان کے ساتھ ہی نیشنل کانفرنس کے جموں دفتر میں جشن کا سماں تھا۔ پارٹی کارکنان نے ڈھول کی تھاپ پر رقص کیا، آتش بازی کی اور ایک دوسرے کو مٹھائیاں کھلائیں۔ اس دوران دفتر میں "این سی زندہ باد" کے نعرے گونجتے رہے۔


تفصیلات کے مطابق نیشنل کانفرنس کے امیدوار چودھری محمد رمضان نے پہلی نشست پر کامیابی حاصل کی، جب کہ سجاد کچلو نے دوسری نشست پر بی جے پی کے راکیش مہاجن کو شکست دی۔ تیسری نشست بی جے پی کے ست شرما کے حصے میں آئی، جب کہ چوتھی نشست نیشنل کانفرنس کی شمّی اوبرائے نے اپنے نام کر لی۔

پارٹی کے رہنماؤں نے اس کامیابی کو "جموں و کشمیر کے عوام کے اعتماد کی جیت" قرار دیا اور کہا کہ نیشنل کانفرنس ہمیشہ عوامی مفاد اور جمہوری اقدار کے لیے کھڑی رہی ہے۔ پارٹی رہنماؤں نے دعویٰ کیا کہ راجیہ سبھا انتخابات میں اس شاندار کامیابی کے بعد اب نیشنل کانفرنس اسمبلی کے ضمنی انتخابات میں بھی دونوں نشستوں پر کامیابی حاصل کرے گی۔

TAGGED:

JK RAJYA SABHA ELECTION
NATIONAL CONFERENCE
NC VICTORY IN JK RS POLLS
JK ASSEMBLY BYPOLL
NATIONAL CONFERENCE CELEBRATIONS

Quick Links / Policies

ایڈیٹر کی پسند

اتراکھنڈ کے تاریخی شہر کے ڈوب جانے کے اکیس سال، یادوں کے دریچوں میں 'ایک تھی ٹہری'

سپنوں کی اڑان: بسمہ حفیظ کشمیر کی پہلی خاتون فٹبال ریفری بننے کی ہیں خواہشمند

قدرتی خوبصورتی سے مالا مال چھتہ پل بنیادی سہولیات سے محروم، سیاحتی مقام کو سیاحوں کے لیے کھولنے کا مطالبہ

کیا اسد اویسی نے پھاڑا وقف بل، جانیے کسی بل کو پھاڑنے کی کیا ہے سزا؟ ایسے کام کے کیا ہیں قواعد؟ پہلے کن لیڈروں نے بلوں کو پھاڑا؟

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.