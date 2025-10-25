ETV Bharat / jammu-and-kashmir
راجیہ سبھا انتخابات میں نیشنل کانفرنس کی جیت پر جشن، پارٹی دفتر میں ڈھول، ناچ گانے اور آتش بازی
این سی لیڈران راجیہ سبھا کی تین نشستوں پر کامیابی کے بعد اب ضمنی اسمبلی انتخابات میں بھی جیت کے لیے پُرامید ہیں۔
Published : October 25, 2025 at 7:12 AM IST
جموں (محمد اشرف گنائی): راجیہ سبھا انتخابات میں نیشنل کانفرنس (این سی) نے تین نشستوں پر کامیابی حاصل کر کے اپنی برتری ثابت کر دی ہے، جب کہ بھارتیہ جنتا پارٹی (بی جے پی) نے غیر متوقع طور پر ایک نشست جیت لی۔
نتائج کے اعلان کے ساتھ ہی نیشنل کانفرنس کے جموں دفتر میں جشن کا سماں تھا۔ پارٹی کارکنان نے ڈھول کی تھاپ پر رقص کیا، آتش بازی کی اور ایک دوسرے کو مٹھائیاں کھلائیں۔ اس دوران دفتر میں "این سی زندہ باد" کے نعرے گونجتے رہے۔
تفصیلات کے مطابق نیشنل کانفرنس کے امیدوار چودھری محمد رمضان نے پہلی نشست پر کامیابی حاصل کی، جب کہ سجاد کچلو نے دوسری نشست پر بی جے پی کے راکیش مہاجن کو شکست دی۔ تیسری نشست بی جے پی کے ست شرما کے حصے میں آئی، جب کہ چوتھی نشست نیشنل کانفرنس کی شمّی اوبرائے نے اپنے نام کر لی۔
پارٹی کے رہنماؤں نے اس کامیابی کو "جموں و کشمیر کے عوام کے اعتماد کی جیت" قرار دیا اور کہا کہ نیشنل کانفرنس ہمیشہ عوامی مفاد اور جمہوری اقدار کے لیے کھڑی رہی ہے۔ پارٹی رہنماؤں نے دعویٰ کیا کہ راجیہ سبھا انتخابات میں اس شاندار کامیابی کے بعد اب نیشنل کانفرنس اسمبلی کے ضمنی انتخابات میں بھی دونوں نشستوں پر کامیابی حاصل کرے گی۔
نیشنل کانفرنس کے سجاد کچلو، چودھری رمضان اور شمی اوبرائے اور بی جے پی کے ست شرما راجیہ سبھا کیلئے منتخب