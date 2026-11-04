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الطاف احمد کلو کو وزیر بنانے کے فیصلے کا نیشنل کانفرنس اننت ناگ کی جانب سے خیرمقدم، عمر عبداللہ اور ڈاکٹر فاروق عبداللہ کا اظہارِ تشکر
لیڈران نے کہا کہ پارٹی کی مرکزی قیادت کا یہ اقدام جنوبی کشمیر میں پارٹی کارکنوں کے حوصلے بلند کرنے کا سبب بنے گا۔
Published : November 4, 2026 at 3:56 PM IST
اننت ناگ، جموں و کشمیر (فیاض لولو): اننت ناگ میں آج جموں و کشمیر نیشنل کانفرنس کی ضلعی قیادت کی جانب سے ایک اہم پریس کانفرنس کا انعقاد کیا گیا، جس میں پارٹی کے ضلع سطح کے عہدیداروں اور سینئر لیڈران نے شرکت کرتے ہوئے وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ اور پارٹی صدر ڈاکٹر فاروق عبداللہ کا شکریہ ادا کیا۔ اس موقع پر پارٹی قیادت کی جانب سے جنوبی کشمیر سے تعلق رکھنے والے سینئر لیڈر الطاف احمد کلو کو کابینہ میں وزیر کی حیثیت سے شامل کرنے کے فیصلے کا خیرمقدم کیا گیا اور اسے جنوبی کشمیر کے عوام اور پارٹی کارکنوں کے لیے ایک اہم فیصلہ قرار دیا گیا۔
پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے نیشنل کانفرنس کے ضلعی عہدیداروں نے کہا کہ ڈاکٹر فاروق عبداللہ نے جنوبی کشمیر کے سیاسی حالات اور پارٹی کے مفادات کو مدنظر رکھتے ہوئے ایک اہم فیصلہ لیا ہے، جس کے تحت الطاف احمد کلو کو وزارت کی ذمہ داری سونپی گئی۔ انہوں نے اس فیصلے پر اطمینان اور خوشی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ پارٹی کی مرکزی قیادت کا یہ اقدام جنوبی کشمیر میں پارٹی کارکنوں کے حوصلے بلند کرنے کا باعث بنے گا۔
انہوں نے کہا کہ الطاف احمد کلو گزشتہ کئی برسوں سے ضلع صدر کی حیثیت سے پارٹی کے لیے اپنی خدمات انجام دے رہے تھے اور انہوں نے تنظیم کو مضبوط بنانے کے ساتھ ساتھ جنوبی کشمیر کے پانچوں اسمبلی حلقوں میں نیشنل کانفرنس کی کامیابی یقینی بنانے میں اہم کردار ادا کیا۔ ان کی مسلسل محنت، سیاسی بصیرت اور پارٹی کارکنوں کے ساتھ قریبی روابط کو سراہتے ہوئے انہوں نے کہا کہ وزارت کی ذمہ داری ملنا ان کی طویل سیاسی خدمات کا اعتراف ہے۔
ضلعی قیادت نے مزید کہا کہ نیشنل کانفرنس ایک منظم سیاسی جماعت ہے اور پارٹی ہائی کمان کے فیصلوں کو تمام کارکنان اور عہدیداران احترام کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ انہوں نے واضح کیا کہ کابینہ میں توسیع کے بعد بعض لیڈران کی ناراضگی کی خبریں سامنے آئی ہیں، تاہم پارٹی ہائی کمان ان لیڈران کے ساتھ مسلسل رابطے میں ہے اور ان کے تحفظات کو دور کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔
انہوں نے کہا کہ وزارت میں نمائندگی سے متعلق فیصلہ پارٹی ہائی کمان کا اختیار ہے اور ہم سب پارٹی کے اس فیصلے کا خیرمقدم کرتے ہیں۔ پارٹی کے تمام عہدیداران اور کارکنان متحد ہوکر قیادت کے فیصلے پر عمل کریں گے اور تنظیمی اتحاد کو برقرار رکھنے کے لیے اپنی کوششیں جاری رکھیں گے۔
پریس کانفرنس کے دوران ضلعی قیادت نے الطاف احمد کلو سے اپنی توقعات کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ انہیں وزارت کی ذمہ داری ملنے سے جنوبی کشمیر کے عوام کو اپنے دیرینہ مسائل کے حل کی نئی امید پیدا ہوئی ہے۔ انہوں نے امید ظاہر کی کہ الطاف احمد کلو آنے والے وقت میں خاص طور پر جنوبی کشمیر کے عوام کو درپیش مشکلات، بنیادی سہولیات، سڑکوں، بجلی، پانی، روزگار اور دیگر عوامی مسائل کے حل کے لیے مؤثر اقدامات اٹھائیں گے۔
آخر میں نیشنل کانفرنس کے ضلعی عہدیداروں نے ڈاکٹر فاروق عبداللہ اور وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ کا ایک بار پھر شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا کہ پارٹی قیادت کا یہ فیصلہ جنوبی کشمیر میں تنظیم کو مزید مستحکم بنانے اور عوامی توقعات پر پورا اترنے میں اہم کردار ادا کرے گا۔ انہوں نے الطاف احمد کلو کو نئی ذمہ داری ملنے پر مبارکباد پیش کرتے ہوئے ان کے کامیاب دورِ وزارت کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کیا۔