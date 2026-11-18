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لطیف بٹ کشمیر میں لشکر کا آخری سرگرم مقامی دہشت گرد تھا، وزیر داخلہ امت شاہ کا بیان
جنوبی کشمیر کے ضلع کولگام میں ایک انکاؤنٹر کے دوران سکیورٹی فورسز نے لطیف بٹ کو ہلاک کر دیا۔
By PTI
Published : November 18, 2026 at 2:57 PM IST
نئی دہلی: مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ نے بدھ کے روز سکیورٹی فورسز کی تعریف کرتے ہوئے کہا کہ انہوں نے وادی کشمیر میں لشکرِ طیبہ کے آخری سرگرم مقامی دہشت گرد کو ہلاک کر دیا ہے۔ انھوں نے مزید کہا، اس آپریشن کے دوران سکیورٹی فورسز کے مابین بہترین ہم آہنگی دیکھنے میں آئی۔
بدھ کے روز، جنوبی کشمیر کے ضلع کولگام میں ایک انکاؤنٹر کے دوران سکیورٹی فورسز نے لطیف بٹ کو ہلاک کر دیا۔ وہ 11 نومبر کو سی آر پی ایف کی ایک چوکی پر ہونے والے حملے کے سلسلے میں مطلوب تھا۔ حکام نے بتایا کہ لطیف دیوسر کے علاقے میں واقع جنگل پورہ گاؤں کی ایک مسجد میں چھپا ہوا تھا۔ فوج اور پولیس کے اعلیٰ افسران نے اس سے بار بار خود سپردگی کی اپیل کی، لیکن اس نے ان کی بات ماننے سے انکار کر دیا۔
With the coordinated efforts of JKP, Indian Army, CRPF and intelligence agencies, Lashkar's last known active local terrorist in the valley, Lateef Bhat, was neutralised in an operation in Kulgam in the early morning hours today. One of his terrorist associates, Umar Nisar, was also neutralised in Kulgam, the day before. The entire operation was marked by a very high level of synergy. The nation salutes the brave Jawans of JKP, Army and CRPF and intelligence agencies.— Amit Shah (@AmitShah) November 18, 2026
'ایکس' (سابقہ ٹویٹر) پر ایک پوسٹ میں امت شاہ نے لکھا، "جموں و کشمیر پولیس، ہندوستانی فوج، سی آر پی ایف اور انٹیلی جنس ایجنسیوں کے درمیان بہترین اشتراک عمل کے نتیجے میں، آج صبح کولگام میں کیے گئے ایک آپریشن کے دوران وادی میں لشکرِ طیبہ کا آخری سرگرم مقامی دہشت گرد، لطیف بٹ، ہلاک کر دیا گیا۔" امت شاہ نے مزید کہا، "ایک روز قبل، اسی کا ایک ساتھی، عمر نثار نامی دہشت گرد بھی کولگام میں مارا گیا تھا۔ پورے آپریشن کے دوران سکیورٹی فورسز کے درمیان انتہائی اعلیٰ درجے کی ہم آہنگی دیکھی گئی۔"
مرکزی وزیر داخلہ نے مزید کہا، "ملک جموں و کشمیر پولیس، فوج، سی آر پی ایف اور انٹیلی جنس ایجنسیوں کے بہادر اہلکاروں کو سلام پیش کرتا ہے۔"
حکام کے مطابق، بٹ اور اس کا ساتھی، عمر نثار ڈار، 11 نومبر کو سی آر پی ایف کی ایک چوکی پر ہونے والے حملے میں ملوث تھے جس میں تین اہلکار زخمی ہو گئے تھے۔ ڈار پیر کے روز کولگام کے لارو بائی پاس علاقے میں ایک انکاؤنٹر کے دوران مارا گیا تھا، جبکہ اس وقت بٹ سکیورٹی فورسز کی گرفت سے بچ نکلنے میں کامیاب ہو گیا تھا۔
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