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جموں میں اقوام متحدہ دفتر کے باہر پاکستان فوج کے خلاف احتجاج
این اے ٹی ایف نامی تنظیم نے پی او جے کے میں مبینہ مظالم کے خلاف احتجاج کیا اور اقوام متحدہ سے مداخلت کامطالبہ کیا۔
By ETV Bharat Jammu & Kashmir Team
Published : July 1, 2026 at 6:07 PM IST
جموں (عامر تانترے): نیشنل اینٹی ٹیررازم فرنٹ (این اے ٹی ایف) انڈیا، نامی ایک غیر سرکاری تنظیم سے وابستہ رضاکاروں نے بدھ کے روز جموں میں اقوام متحدہ (یو این) کے دفتر کے باہر پاکستان فوج کے خلاف احتجاجی مظاہرہ کیا۔ مظاہرین نے الزام عائد کیا کہ پاکستان فوج پاکستان کے زیر قبضہ جموں و کشمیر (پی او جے کے) کے لوگوں کی آواز دبا رہی ہے اور انہیں قتل کر رہی ہے۔
این اے ٹی ایف سے وابستہ کارکنان جلوس کی شکل میں اقوام متحدہ کے دفتر تک پہنچے اور پاکستان فوج کے خلاف نعرے بازی کی۔ انہوں نے اقوام متحدہ کو بھی تنقید کا نشانہ بنایا اور کہا کہ پی او جے کے میں ہونے والے مبینہ جرائم پر یو این خاموش ہے۔
احتجاجی مظاہرے کی قیادت این اے ٹی ایف کے قومی چیئرمین وشال چوپڑا نے کی۔ اس موقع پر تنظیم کے کارکنان کے ساتھ ساتھ مختلف شعبوں سے تعلق رکھنے والے افراد نے بھی شرکت کی۔
میڈیا سے بات کرتے ہوئے وشال چوپڑا نے الزام عائد کیا کہ "پاکستان فوج پی او جے کے کے لوگوں کو بنیادی سہولیات سے محروم کرکے جنگی جرائم کا ارتکاب کر رہی ہے۔ وہاں بچوں کو کئی کئی دن دودھ نہیں مل رہا، جبکہ پاکستان فوج نے لوگوں کو راشن کی فراہمی بھی بند کر دی ہے، جو ایک جنگی جرم ہے۔"
وشال چوپڑا نے کہا کہ پی او جے کے بھارت کا اٹوٹ حصہ ہے اور وہاں رہنے والے لوگ بھی بھارتی ہیں، اس لیے ان کے خلاف کسی بھی قسم کا تشدد قابل قبول نہیں۔ انہوں نے مزید کہا، "پاکستان فوج کو عوام پر تشدد بند کرکے انہیں ان کے حقوق دینے چاہئیں، ورنہ بھارت پاکستان کے خلاف کارروائی کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔"
اقوام متحدہ سے مداخلت کی اپیل
این اے ٹی ایف نے اقوام متحدہ کو بھی تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے کہا کہ وہ پاکستان کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کر رہا اور خاموش تماشائی بنا ہوا ہے۔ وشال چوپڑا نے کہا: "اقوام متحدہ اور عالمی رہنما دونوں ہی پی او جے کے میں پاکستانی فوج کی کارروائیوں پر خاموش ہیں۔ ہم اقوام متحدہ سے مطالبہ کرتے ہیں کہ وہ پاکستان اور اس کی فوج پر دباؤ ڈالے تاکہ پی او جے کے کے عوام کو ہراساں کرنا بند کیا جائے۔"
گزشتہ چند ہفتوں سے پی او جے کے میں لوگ اپنے بنیادی حقوق کے لیے احتجاج کر رہے ہیں۔ ان کے مطالبات میں بجلی، بنیادی سہولیات کی فراہمی، جموں و کشمیر کے لیے مختص 12 مخصوص نشستوں کا خاتمہ، جن کے ذریعے اسلام آباد وہاں کی حکومت پر کنٹرول رکھتا ہے، اور دیگر مطالبات شامل ہیں۔
رپورٹس کے مطابق ان احتجاجوں کے جواب میں پاکستان فوج اور پولیس نے مظاہرین کے خلاف طاقت کا استعمال کیا، جس میں کئی افراد ہلاک ہوئے۔ مزید یہ کہ ان احتجاجوں کی قیادت کرنے والی عوامی موومنٹ کو بھی ایک دہشت گرد تنظیم قرار دے کر اس پر پابندی عائد کر دی گئی ہے۔
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