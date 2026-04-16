اونتی پورہ: نشہ مکت بھارت ابھیان کے تحت بیداری پروگرام کا انعقاد
مقررین نے کہا کہ مذہبی تعلیمات پر عمل کرتے ہوئے برائی اور منشیات سے ہم خود کو اور دیگر لوگوں کو بھی بچا سکتے ہیں۔
Published : April 16, 2026 at 12:18 PM IST
اونتی پورہ: (شبیر ترال) ایل جی منوج سنہا کے سو دن نشہ مکت بھارت ابھیان کے پروگرام کے ایک حصے کے طور انتظامیہ کی جانب سے ٹاؤن ہال اونتی پورہ میں پروگرام کا اہتمام کیا گیا۔ اس میں ایڈشنل ڈپٹی کمشنر اونتی پورہ مشتاق احمد لون بطور خصوصی مہمان شامل ہوئے جب کہ اس موقعے پر تحصیلدار اونتی پورہ شکیل احمد، ایس ایچ او اونتی پورہ اعجاز احمد، بی ایم او اونتی پورہ، آنگن وارڈی کارکنان، آشا ورکرز اور سیول سوسائٹی کے لوگ بڑی تعداد میں شامل ہوئے۔
اس موقعے افسران نے اس مہم کے اغراض و مقاصد بیان کیے اور کہا کہ سماج کے سبھی طبقات کو مل کر آگے آنا چاہیے کیونکہ فی الوقت منشیات نے سماج کے تانے بانے کو بکھیر دیا ہے۔
مقررین نے کہا کہ جموں و کشمیر میں منشیات کا استعمال کرنے والوں اور منشیات کی تقسیم کرنے والوں کی تعداد میں بے تہاشہ اضافہ ہوا ہے جس کو روکنے کے لیے ہم سب کو آگے آنے کی ضرورت ہے۔
خطاب میں کہا گیا کہ مذہبی تعلیمات پر عمل کرتے ہوئے برائی اور منشیات سے ہم خود کو اور دیگر لوگوں کو بھی بچا سکتے ہیں۔ جب کہ تعلیمی اداروں کو بھی اپنا مثبت کردار ادا کرنے کی ضرورت ہے تاکہ اسکولی بچے منشیات کے استعمال سے دور رہ سکیں۔
مقررین نے مزید کہا کہ منشیات کے مضر اثرات کے بارے میں جانکاری کو عام کرنے کی ضرورت ہے۔ مقررین نے طلبہ پر منشیات سے خود کو رور رکھنے اور اس حوالہ سے مکمل جانکاری حاصل کرنے کی اہمیت پر بھی زور دیا کیونکہ طلبہ عوام میں بیداری پیدا کرنے کے لیے ایک اہم کردار ادا کر سکتے ہیں۔
ذرائع ابلاغ سے بات کرتے ہوئے اے ڈی سی اونتی پورہ مشتاق احمد لون نے بتایا کہ ایل جی منوج سنھا نے منشیات کے حوالے سے سو دن کی جو بیداری مہم شروع کی ہے، یہ پروگرام اسی کا حصہ ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ فی الوقت منشیات کی وبا نے وادی کشمیر میں اپنے پنجے گاڑ دیے ہیں اور اگر اس حوالے سے ہم نے بروقت تدابیر نہیں کیں تو آنے والے نسلوں کو اس کا خمیازہ بھگتنا پڑے گا جس کی تمام تر ذمہ داری ہمارے اوپر ہوگی۔
