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جموں کشمیر، نشہ مکت ابھیان کے 100 دن مکمل، مگر نشے کے شکار افراد کی بحالی اب بھی چیلنج
جموں کشمیر انتظامیہ کی جانب سے اپریل میں شروع کی گئی سو روزہ مہم کے دوران منشیات فروشوں کے خلاف کارروائی کافی تیز کی گئیں۔
Published : July 21, 2026 at 8:23 PM IST
سرینگر: جموں کشمیر انتظامیہ کی جانب سے منشیات کے خلاف شروع کیے گئے 100 روزہ "نشہ مکت ابھیان" مکمل ہو گیا ہے۔ اس دوران جموں کشمیر پولیس نے منشیات فروشوں کے خلاف کارروائیاں تیز کیں، جائیداد اٹیچ کیں، انہدامی کارروائیاں بھی کی انجام دی گئیں، لیکن منشیات کے شکار افراد کے علاج اور بحالی کے ساتھ ساتھ تربیت یافتہ ذہنی صحت کے ماہرین کی کمی اب بھی بڑے چیلنجز ہیں۔
لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا نے 11 اپریل کو جموں کے مولانا آزاد اسٹیڈیم سے 100 روزہ مہم کا آغاز "معاشرے میں منشیات کے خلاف بیداری پیدا کرنے، منشیات کی اسمگلنگ ختم کرنے، اسمگلروں کے خلاف سخت کارروائی انجام دینے اور منشیات کے عادی افراد کی مستقل بحالی کو یقینی بنانے" کے مقصد سے کیا تھا۔
سنہا کی قیادت میں جموں کشمیر کے 20 اضلاع میں آگاہی ریلیز برآمد کی گئیں، جن میں ہزاروں سرکاری ملازمین، طلبہ، سماجی کارکنوں اور سول سوسائٹی کے ارکان نے شرکت کی۔ اس کے بعد پولیس نے منشیات فروشوں اور اسمگلروں کے خلاف کارروائی تیز کرتے ہوئے سینکڑوں افراد کو گرفتار کیا اور بعض ملزمان کے گھروں، کمرشل عمارتوں کو منہدم کیا اور منقولہ و غیر منقولہ جائیدادوں کو اٹیچ بھی کیا۔
100 روزہ مہم مکمل ہونے پر منوج سنہا نے کہا:"مشن ابھی مکمل نہیں ہوا ہے۔" انہوں نے کہا کہ "پہلے 100 دنوں نے آگے کی سخت جدوجہد کی بنیاد رکھی ہے اور منشیات اور نارکو ٹیررزم کے مکمل خاتمے کا عزم پہلے سے زیادہ مضبوط ہے۔"
سو دنوں میں کی گئی کارروائی
منشیات کی ضبطی: منوج سنہا کے مطابق 100 روزہ مہم کے دوران جموں کشمیر پولیس نے 2252 ایف آئی آر درج کیں، 2581 ملزمان کو گرفتار کیا اور 1431 کلوگرام منشیات ضبط کی۔ ان میں 23.69 کلوگرام ہیروئن اور بڑی مقدار میں سائیکوٹروپک مادے شامل ہیں۔
گرفتاریاں، انہدامی کارروائی: انہوں نے بتایا کہ 127 ملزمان کو PITNDPS ایکٹ کے تحت حراست میں لیا گیا، جبکہ 331 جائیدادوں، جن کی مالیت 188.89 کروڑ روپے اور مزید 92 جائیدادوں، جن کی مالیت 28.40 کروڑ روپے بتائی گئی، کے خلاف انہدامی کارروائی کی گئی۔
رجسٹریشن معطل، پاسپورٹ و لائسنس ضبط: اس کے علاوہ غلطی کے مرتکب 264 دوا فروشوں کے خلاف کارروائی شروع کی گئی، 880 ٹن نمبروں کی منسوخی یا معطلی کی سفارش کی گئی، 687 گاڑیوں کی رجسٹریشن معطل کی گئی اور 64 پاسپورٹ ضبط کیے گئے۔
لائسنس کی منسوخی: سنہا نے مزید کہا "کہ آٹھ ٹھیکہ داروں کے لائسنس ایک ہفتے کے اندر منسوخ کیے جائیں گے، جبکہ اسلحہ کے آٹھ لائسنس پہلے ہی منسوخ کیے جا چکے ہیں۔ این ڈی پی ایس مقدمات میں نامزد آٹھ افراد کو سرکاری رہائش سے بھی محروم کر دیا گیا ہے۔
انہدامی کارروائی پر حکومتی تنقید
ملزمان کے گھروں اور جائیدادوں کو منہدم کرنے کی کارروائی کو حکومت کی جانب سے بھی تنقید کا سامنا کرنا پڑا۔ وزیر صحت و طبی تعلیم سکینہ ایتو نے 8 مئی کو کہا تھا کہ کارروائی "منتخب" انداز میں نہیں ہونی چاہیے اور اگر کوئی شخص ملزم ہے تو اس کے والدین کے گھر کو کیوں منہدم کیا جائے؟ انہوں نے یہ بھی سوال اٹھایا کہ "جموں اور کشمیر میں کارروائی کا طریقہ یکساں کیوں نہیں ہے!"
ماہرین اور حکام کا کہنا ہے کہ منشیات کے خلاف سخت کارروائی ناگزیر ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ علاج، بحالی اور بیداری پر بھی توجہ دینی ضروری ہے، کیونکہ "سرحد پار سے منشیات کی اسمگلنگ کا خطرہ بڑھ رہا ہے۔"
علاج اور بحالی کا بڑا خلا
منشیات کے خلاف کارروائی اور بیداری مہم تو نمایاں رہی، لیکن منشیات کے عادی افراد کے علاج اور طویل مدتی بحالی کے لیے صحت کا نظام اب بھی کئی مسائل سے دوچار ہے۔
وزارت داخلہ کی جانب سے راجیہ سبھا میں پیش کیے گئے اعداد و شمار کے مطابق جموں کشمیر میں 5.4 لاکھ سے زیادہ افراد منشیات کے عادی ہیں۔ دوسری جانب، کمپٹرولر اینڈ آڈیٹر جنرل آف انڈیا (CAG) کی رپورٹ کے مطابق جموں کشمیر میں صحت کے شعبے میں منظور شدہ اسامیوں کا تقریباً ایک تہائی حصہ خالی ہے۔ رپورٹ میں ماہر ڈاکٹروں، خاص طور پر ماہر نفسیات اور کونسلرز کی غیر مساوی دستیابی پر بھی تشویش ظاہر کی گئی ہے۔
ضلع سطح کے 9اسپتالوں، 18 سب ڈسٹرکٹ اسپتالوں اور 10 کمیونٹی ہیلتھ سینٹروں میں آؤٹ پیشنٹ نفسیاتی خدمات دستیاب نہیں ہیں۔ تاہم محکمہ صحت کے حکام کا کہنا ہے کہ جموں کشمیر کے تمام اضلاع میں نشے کے علاج کی سہولتیں موجود ہیں، 20 اضلاع میں ڈی ایڈکشن او پی ڈی خدمات چل رہی ہیں اور نو گورنمنٹ میڈیکل کالجوں میں داخل مریضوں کے علاج کی سہولت بھی دستیاب ہے۔
ڈرگ ڈی ایڈکشن مراکز
سرینگر کے پالپورہ علاقے میں جموں کشمیر پولیس کا قائم کردہ ڈرگ ڈی ایڈکشن سنٹر2008 سے علاج اور بحالی کی خدمات فراہم کر رہا ہے۔ اس کے علاوہ انسٹی ٹیوٹ آف مینٹل ہیلتھ اینڈ نیورو سائنسز (IMHANS) میں بھی منشیات کے عادی افراد اور دیگر ذہنی مریضوں کا علاج کیا جا رہا ہے۔
نئے قوانین کے تحت سرینگر کے تین نجی "نشہ چھڑانے اور بحالی کے مراکز" نے اپنی خدمات کو بند کر دیا، کیونکہ اب ایسے مراکز کے لیے باقاعدہ لائسنس اور مخصوص تربیت یافتہ عملہ لازمی قرار دیا گیا ہے۔
ایک ڈاکٹر کے مطابق منشیات کے عادی افراد کا علاج دستیاب ہے، لیکن طویل مدتی بحالی سب سے بڑا مسئلہ ہے۔ اس کے لیے مخصوص عملہ، کونسلنگ اور بحالی کے موثر پروگراموں کی ضرورت ہے۔
بحالی کے لیے نئی اسکیم
لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا کا کہنا ہے کہ منشیات کے متاثرین کی مستقل بحالی کے لیے نئی اسکیم جلد شروع کی جائے گی۔ ری ہیبلیٹیشن اینڈ سوشیو اکنامک ری انٹیگریشن اسکیم فار ڈرگ ابیوز وکٹمز، 2026 کے تحت متاثرین کو دوبارہ معاشرے کا حصہ بنانے پر توجہ دی جائے گی۔
اس اسکیم کو پہلے جموں اور کشمیر کے سب سے زیادہ متاثرہ ایک ایک ضلع میں پائلٹ بنیادوں پر نافذ کیا جائے گا۔ تین سالہ منصوبے میں علاج، کونسلنگ، ہر فرد کے لیے بحالی کا منصوبہ، تعلیم، ہنر کی تربیت، روزگار، خاندان سے دوبارہ جڑنے اور معاشرتی تعاون پر توجہ دی جائے گی۔
اس پورے عمل کی نگرانی ایک خصوصی ری ہیبلیٹیشن مانیٹرنگ پورٹل کے ذریعے کی جائے گی۔
جموں کشمیر کی وزیر صحت سکینہ ایتو نے کہا کہ حکومت منشیات کے عادی افراد کو علاج اور بحالی کی سہولتیں فراہم کر رہی ہے اور بنیادی ڈھانچے اور تربیت یافتہ انسانی وسائل کو مزید بہتر بنانے کے لیے کوششیں جاری رکھے گی۔
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