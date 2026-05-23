جموں کشمیر میں نارکو ٹیررزم کا خاتمہ کیا جائے گا': ایل جی منوج سنہا
نشہ مکت ابھیان کے تحت معنقدہ پروگرام میں سنہا نے کہا کہ 43 دن کے کریک ڈاؤن میں 894 پیڈلرز کو جیل بھیج دیا گیا۔
By ETV Bharat Jammu & Kashmir Team
Published : May 23, 2026 at 4:12 PM IST
سرینگر(شاہد ٹاک): جموں و کشمیر میں جاری 'نشہ مکت ابھیان' کے حوالہ سے لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا نے کہا کہ گزشتہ 43 دنوں کے دوران منشیات کے 894 اسمگلروں اور ڈرگ پیڈلروں کو جیل بھیجا گیا ہے جبکہ 797 ایف آئی آر درج کی گئی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ جموں کشمیر بھر میں میں منشیات کے خلاف مہم کو مزید تیز کر دیا گیا ہے۔
جنوبی کشمیر کے شوپیاں ضلع میں "نشہ مُکت جموں کشمیر" پروگرام سے خطاب کرتے ہوئے ایل جی سنہا نے کہا کہ معاشرے کے ہر طبقے کے لوگ منشیات اور نارکو دہشت گردی کے خلاف متحد ہو چکے ہیں۔ انہوں نے کہا: "معاشرے کے ہر طبقے سے تعلق رکھنے والے شہریوں نے پختہ عزم ظاہر کیا ہے کہ منشیات اور دہشت گردی کے نیٹ ورک کو جموں و کشمیر کے ہر کونے سے ختم کیا جائے گا۔"
لیفٹیننٹ گورنر نے انسداد منشیات مہم کو عوامی سطح پر ابھرتی ہوئی ایک بڑی تحریک قرار دیتے ہوئے کہا کہ اس کا آغاز جموں سے ہوا تھا اور اب یہ کشمیر بھر میں پھیل چکی ہے۔ انہوں نے 11 اپریل کو جموں سے 100 روزہ مہم کا آغاز کیا تھا، جس کا مقصد منشیات اسمگلنگ اور اس کے استعمال کا خاتمہ ہے۔
منوج سنہا نے کہا: "مرکز کے زیر انتظام علاقے کی ہر گلی اور کوچے سے ایک ہی آواز بلند ہو رہی ہے کہ کسی بھی منشیات فروش کو بخشا نہ جائے۔ 43 دن پہلے جموں سے شروع ہونے والی یہ مہم اب ایک مضبوط عوامی تحریک کی شکل اختیار کر چکی ہے۔"
سنہا نے کہا کہ جموں و کشمیر کے عوام اب منشیات کو ایک دور کا مسئلہ نہیں بلکہ فوری سماجی خطرہ سمجھنے لگے ہیں۔ انہوں نے کہا: "اب لوگوں کے ذہنوں میں یہ بات اچھی طرح بیٹھ چکی ہے کہ یہ کوئی دور کا مسئلہ نہیں بلکہ ہمارے دروازے پر موجود ایک چیلنج ہے، جس کا ہمیں ہمت اور عزم کے ساتھ مقابلہ کرنا ہوگا۔"
لیفٹیننٹ گورنر نے منشیات کی اسمگلنگ کو دہشت گردی سے جوڑتے ہوئے کہا کہ نشیلی اشیا سے حاصل ہونے والی رقم دہشت گردی کو مالی مدد فراہم کرنے کے لیے استعمال کی جاتی ہے۔ انہوں نے کہا: "منشیات کا زہر ہمارے نوجوانوں کو ترقی کی راہ سے دور کر رہا ہے۔" ان کے مطابق دہشت گرد گروہ منشیات سے کمائی گئی رقم سے ہتھیار خریدتے ہیں۔
ایل جی سنہا نے خبردار کیا کہ منشیات کے نیٹ ورک سے وابستہ کسی بھی شخص، افسر یا عوامی عہدے پر موجود فرد کے خلاف سخت قانونی کارروائی کی جائے گی۔ انہوں نے کہا: "میں آج واضح طور پر کہنا چاہتا ہوں کہ چاہے کوئی سرکاری افسر ہو یا عوامی زندگی سے وابستہ شخص، اگر وہ کسی بھی طرح منشیات کے نیٹ ورک سے منسلک پایا گیا یا اس کی حمایت کرتا ہوا ملا تو اس کے خلاف سخت قانونی کارروائی ہوگی۔ اگر اس زہر کا معمولی سا اثر بھی ہمارے نظام میں پایا گیا تو اسے بے رحمی سے ختم کیا جائے گا۔"
لیفٹیننٹ گورنر نے مزید کہا کہ انتظامیہ منشیات فروشوں اور نارکو دہشت گردوں کے قائم کردہ ڈھانچے کو ختم کر رہی ہے۔ انہوں نے کہا: "ہمارے شہروں اور دیہات میں فروخت ہونے والی ہر منشیات عوام کے سینے پر تنی ہوئی گولی کی مانند ہے۔"
تقریب کے دوران شیئر کیے گئے سرکاری اعداد و شمار کے مطابق گزشتہ 43 دنوں میں 59 اسمگلروں کے خلاف PIT-NDPS قانون کے تحت مقدمات درج کیے گئے۔ منشیات کی کمائی سے بنائی گئی 81 جائیدادوں کو مسمار کیا گیا جبکہ 101 غیر منقولہ جائیدادیں ضبط یا منسلک کی گئیں۔
انتظامیہ نے کروڑوں روپے مالیت کے دیگر اثاثے بھی ضبط کیے ہیں۔ اس کے علاوہ 457 ڈرائیونگ لائسنس معطل کیے گئے جبکہ 22 اسمگلروں کے پاسپورٹ منسوخ کرنے کی سفارش کی گئی ہے۔ منشیات اسمگلنگ سے مبینہ طور پر وابستہ 606 گاڑیوں کی رجسٹریشن منسوخی کی سفارش بھی کی گئی ہے۔
