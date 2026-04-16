ETV Bharat / jammu-and-kashmir
جموں میں منشیات فروش ’لاؤ گجر‘ گرفتار، پاکستانی روابط بے نقاب، مزید گرفتاریاں متوقع: پولیس
جموں پولیس کا کہنا ہے کہ اب تک تحقیقات کے دوران متعدد مقامات پر چھاپے مارے جا چکے ہیں مزید کارروائیاں متوقع ہیں۔
By ETV Bharat Jammu & Kashmir Team
Published : April 16, 2026 at 5:45 PM IST
جموں(محمد اشرف گنائی): جموں کشمیر پولیس نے منشیات اور منظم جرائم کے خلاف ایک بڑی کارروائی انجام دیتے ہوئے جموں کے میراں صاحب نامی علاقے میں 'بدنام' منشیات اسمگلر اور مبینہ نارکو ٹیرر نیٹ ورک کے اہم رکن گلزار احمد عرف "لاؤ گجر" کو گرفتار کر لیا ہے۔ پولیس کے مطابق گلزار احمد طویل عرصے سے پولیس حراست سے بچنے کے لیے مفرور تھا۔
جموں و کشمیر پولیس نے بتایا کہ یوٹی سمیت وہ ملک کے مختلف حصوں میں ایک سرگرم بین یاستی ڈرگس نیٹ ورک چلا رہا تھا۔ ایس ایس پی جموں، جوگندر سنگھ نے پریس کانفرنس کے دوران بتایا کہ "ملزم کے خلاف صرف جموں ضلع میں 27 سے زائد مقدمات درج ہیں جبکہ ملک بھر میں تقریباً 100 ایف آئی آرز میں اس کا نام مختلف فرضی ناموں کے ساتھ سامنے آ چکا ہے۔"
انہوں نے کہا کہ یہ نیٹ ورک جموں و کشمیر،پنجاب اور ہماچل پردیش تک پھیلا ہوا تھا۔" انہوں نے مزید بتایا کہ "تحقیقات کے دوران انکشاف ہوا ہے کہ اس نیٹ ورک کے روابط پاکستان سے جڑے ہوئے ہیں اور ذرائع کے مطابق ملزم کی بہن کا سسر پاکستان میں مقیم ہے اور وہیں سے اس پورے نیٹ ورک کو آپریٹ کر رہا تھا۔
پولیس کا مزید کہنا ہے کہ سرحد پار سے ڈرون کے ذریعے ہیروئن کی سپلائی بھی کی جاتی تھی جسے بعد میں پنجاب کے ذریعے دیگر علاقوں تک پہنچایا جاتا تھا۔ پولیس کے مطابق لاؤ گجر اب تک تقریباً 360 کلوگرام ہیروئن کی اسمگلنگ میں ملوث ہے جس کی بین الاقوامی مارکیٹ میں مالیت تقریباً 792 کروڑ روپے بتائی جا رہی ہے۔ اس غیر قانونی کاروبار کے ذریعے اس نے کافی رقم کمائی ہے۔
ایس ایس پی کے مطابق ملزم کو 4 اپریل 2026 کو میراں صاحب پولیس نے گرفتار کیا، جس کے بعد پورے نیٹ ورک کو بے نقاب کرنے کے لیے ایک خصوصی تحقیقاتی ٹیم تشکیل دی گئی اور اب تک اس کے کئی ساتھیوں کو گرفتار کیا جا چکا ہے، متعدد مقامات پر چھاپے مارے گئے ہیں اور قریب 20 افراد سے پوچھ گچھ کی جا رہی ہے۔
پولیس نے یہ بھی بتایا کہ ملزم قتل، بھتہ خوری، مویشی اسمگلنگ اور پولیس پر حملوں جیسے سنگین جرائم میں بھی ملوث رہا ہے۔ مزیدیکہ اس کے زیر استعمال سم کارڈز، مالی لین دین اور غیر قانونی اثاثوں کی بھی چھان بین کی جا رہی ہے۔
ایس ایس پی جموں نے مزید کہا کہ "یہ کارروائی نارکو ٹیرر کے خلاف ایک بڑی کامیابی ہے اور آئندہ دنوں میں اس نیٹ ورک سے جڑے دیگر عناصر کے خلاف بھی سخت کارروائی کی جائے گی ۔"
