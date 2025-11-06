ETV Bharat / jammu-and-kashmir
نارکو ٹیرر فنڈنگ کیس: جموں کشمیر میں ایک سابق وزیر کی رہائش گاہ سمیت ای ڈی نے چھ مقامات پر چھاپے مارے
ای ڈی کی چھاپہ ماری کا تعلق 30 مارچ 2022 کو محمد شریف شاہ کی گرفتاری سے متعلق کیس میں ہے۔
Published : November 6, 2025 at 2:13 PM IST
نئی دہلی: انفورسمنٹ ڈائریکٹوریٹ (ای ڈی) نے جمعرات کو جموں و کشمیر میں نارکو ٹیرر فنڈنگ کیس کے سلسلے میں چھ مقامات پر تلاشی لی۔ یہ چھاپے جموں میں دو اور کشمیر کے چار علاقے پر مارے جا رہے ہیں۔ جن جائیدادوں پر چھاپے مارے جارہے ہیں ان میں کٹھوعہ میں سابق وزیر اور سابق ایم ایل اے جتیندر سنگھ عرف بابو سنگھ کی جائیداد بھی شامل ہے۔
اس پیش رفت سے واقف اہلکاروں نے بتایا کہ ای ڈی کا جموں سب ریجنل دفتر جمعرات کی صبح سے ہی اس معاملے میں تلاشی لے رہا ہے۔ یہ مقدمہ 30 مارچ 2022 کو پولیس کے ذریعہ محمد شریف شاہ نامی شخص کی گرفتاری سے متعلق ہے، جو جتندر سنگھ کے لیے 6.9 لاکھ روپے (تقریباً 1.6 ملین ڈالر) کشمیر سے جموں منتقل کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔
حکام نے کہا کہ یہ رقم مبینہ طور پر جموں میں علیحدگی پسند اور علیحدگی پسند گروپوں کو تخریبی سرگرمیاں انجام دینے کے لیے فراہم کی گئی تھی۔ بعد میں ہونے والی تحقیقات سے ایک وسیع نیٹ ورک کا انکشاف ہوا جس میں کئی ملزمان شامل تھے، جن میں سیف دین، فاروق احمد نائیکو، اور مبشر مشتاق فافو شامل تھے، جو مبینہ طور پر پاکستان میں مقیم ہینڈلرز کے ذریعے چلائے جانے والے سرحد پار سے منشیات کے دہشت گردی کے ماڈیول کا حصہ تھے۔
مالیاتی ریکارڈ کے تجزیے سے یہ بات سامنے آئی ہے کہ ملزم فاروق احمد نائیکو ایک نارکو ٹیرر فنڈنگ ریکیٹ چلاتا تھا جس میں 2021-22 کے دوران پاکستان سے اسمگل ہونے والی ہیروئن بھارت میں فروخت کی جاتی تھی۔ سری نگر کے مقامی بینک کھاتوں میں 2 کروڑ روپے سے زیادہ جمع کرائے گئے اور بعد میں دبئی میں کام کرنے والے ہندوستانی شہریوں کے کھاتوں میں منتقل کر دیے گئے، جنہوں نے فنڈز کے ذرائع کو چھپانے کے لیے آخری نقطہ کے طور پر کام کیا۔
حکام نے بتایا کہ لانڈر شدہ فنڈز واپس لیے گئے اور دبئی میں جمع کرائے گئے مزید پاکستان میں مقیم حزب المجاہدین کے کارندوں کو بھیجے گئے۔ ای ڈی باقی فنڈز کا پتہ لگانے اور منشیات کے دہشت گرد نیٹ ورک سے جڑے دیگر افراد کی شناخت کے لیے اپنی تحقیقات جاری رکھے ہوئے ہے۔
یہ بھی پڑھیں: