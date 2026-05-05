اننت ناگ کے شیتی پورہ میں منشیات کا خفیہ ٹھکانہ بے نقاب، خاصی مقدار میں منشیات برآمد
پولیس نے اس خفیہ ٹھکانے سے تقریباً 3.9 کلوگرام چرس جیسا مادہ برآمد کر کے موقعے پر ہی ضبط کر لیا۔
Published : May 5, 2026 at 10:17 AM IST
اننت ناگ (اشفاق میر): جموں و کشمیر میں منشیات کے خلاف ایل جی انتظامیہ کی 100 روزہ مہم زور و شور سے جاری ہے۔ دریں اثنا اننت ناگ پولیس نے گذشتہ روز سری گفوارہ علاقے میں ایک اہم کارروائی انجام دیتے ہوئے ایک خفیہ ٹھکانے کا پردہ فاش کیا، جہاں سے بھاری مقدار میں چرس برآمد کی گئی۔
پولیس کے مطابق پولیس اسٹیشن سری گفوارہ میں درج ایف آئی آر نمبر 39/2026 کی تحقیقات کے دوران یہ کامیابی حاصل ہوئی۔ تحقیقات کے سلسلے میں جے ایم آئی سی بجبہاڑہ کی عدالت سے بی این ایس ایس کی دفعہ 41 کے تحت سرچ وارنٹ حاصل کیا گیا، جس کے بعد ملزم عبدالرشید بٹ ولد اسداللہ بٹ ساکن شٹی پورہ کے رہائشی مکان کی تلاشی لی گئی۔
تلاشی کے دوران پولیس نے ایک خفیہ ٹھکانے کا سراغ لگایا، جو مبینہ طور پر منشیات ذخیرہ کرنے کے لیے استعمال کیا جا رہا تھا۔ اس ٹھکانے کی باریک بینی سے تلاشی لینے پر تقریباً 3.9 کلوگرام چرس جیسا مادہ برآمد کر کے موقعے پر ہی ضبط کیا گیا۔
پولیس کے مطابق کارروائی کو پیشہ ورانہ اور سائنسی بنیادوں پر انجام دینے کے لیے کے-9 اسکواڈ کی خدمات بھی حاصل کی گئیں، جس نے تلاشی کے دوران پولیس ٹیم کی مدد کی۔ اس دوران تمام قانونی تقاضے مکمل کیے گئے اور برآمد شدہ منشیات کو کیس میں بطور ثبوت تحویل میں لے لیا گیا۔
ایک پولیس افسر نے کہا کہ اننت ناگ پولیس نے اس عزم کا اعادہ کیا کہ ضلع کو منشیات کی لعنت سے پاک بنانے کے لئے کارروائیاں مستقبل میں بھی جاری رہیں گی، تاکہ ایک محفوظ اور منشیات سے پاک معاشرہ قائم کیا جا سکے۔
