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جموں میں ’ننھے فرشتے‘ مہم کے تحت 'لاپتہ'34بچوں کو اپنوں سے ملایا گیا
ریلوے پروٹیکشن فورس کے مطابق رواں سال 24 بچوں اور 10 بچیوں کو ریسکیو کرکے قانونی کارروائی کے بعد والدین سے ملایا گیا۔
By ETV Bharat Jammu & Kashmir Team
Published : August 17, 2026 at 7:43 PM IST
جموں (عامر تانترے): انڈین ریلوے کی ’ننھے فرشتے‘ مہم جموں ڈویژن میں بچوں کو محفوظ رکھنے اور انہیں ان کے اہل خانہ سے ملانے میں اہم کردار ادا کر رہی ہے۔ رواں سال اب تک ریلوے پروٹیکشن فورس (RPF) نے 34 کم عمر بچوں کو ریسکیو کرکے ان کے والدین یا سرپرستوں کے حوالے کیا ہے۔
انڈین ریلوے کی جانب سے شروع کی گئی انسانی ہمدردی پر مبنی اس مہم کا مقصد ان بچوں کی مدد کرنا ہے جو ریلوے اسٹیشنوں یا ٹرینوں میں اپنے خاندان سے بچھڑ جاتے ہیں، گم ہو جاتے ہیں یا گھر سے بھاگ کر ریلوے اسٹیشن پہنچ جاتے ہیں۔ ایسے بچوں کو تلاش کرکے محفوظ طریقے سے ان کے والدین یا سرپرستوں تک پہنچایا جاتا ہے۔
جموں ریلوے ڈویژن کے ترجمان نے بتایا کہ رواں سال اب تک مختلف ریلوے اسٹیشنوں سے 34 بچوں کو ریسکیو کیا گیا، جن میں 24 بچے اور 10 بچیاں شامل ہیں۔ ترجمان کے مطابق بچوں کی فوری دیکھ بھال، تحفظ اور کھانا فراہم کرنے کے بعد انہیں ضابطے کے مطابق چائلڈ ویلفیئر کمیٹی (CWC) کے سامنے پیش کیا گیا۔
انہوں نے مزید کہا کہ چائلڈ ویلفیئر کمیٹی کی جانب سے قانونی کارروائی مکمل کرنے اور بچوں کی شناخت کی تصدیق کے بعد تمام بچوں کو بحفاظت ان کے والدین کے حوالے کر دیا گیا۔ جموں ڈویژن کے ڈویژنل ریلوے منیجر (DRM) وویک کمار نے اس کامیابی پر خوشی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ ’ننھے فرشتے‘ مہم کے تحت RPF اہلکاروں کی جانب سے کیا جانے والا کام "قابل تعریف" ہے۔
انہوں نے مزید کہا کہ "ریلوے کی اولین ترجیح مسافروں، خاص طور پر بچوں اور خواتین کی حفاظت ہے۔ مستقبل میں بھی ایسی مہمات کو مزید مضبوط بنایا جائے گا تاکہ ریلوے کی حدود میں کوئی بچہ غیر محفوظ نہ رہے۔"
ترجمان نے کہا کہ آر پی ایف کی یہ کوشش اس بات کو یقینی بنانے کے لیے ہے کہ ریلوے اسٹیشنوں اور دیگر ریلوے مقامات پر کوئی بچہ بے سہارا نہ رہے۔ RPF اہلکار اسٹیشنوں پر مسلسل گشت کرتے ہیں اور ضرورت مند بچوں کی مدد کے لیے ہر وقت تیار رہتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ یہ مہم بچوں کو انسانی اسمگلروں، جرائم پیشہ افراد اور بری صحبت کے چنگل میں جانے سے بچانے میں بھی اہم کردار ادا کرتی ہے۔
ترجمان نے مسافروں سے اپیل کی کہ سفر کے دوران اپنے بچوں کا خصوصی خیال رکھیں۔ "اگر کوئی بچہ ریلوے اسٹیشن یا ٹرین میں اکیلا یا بھٹکتا ہوا نظر آئے تو فوراً RPF ہیلپ لائن 139 یا قریبی RPF پوسٹ کو اطلاع دیں۔"
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