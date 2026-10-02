ایس آئی آر میں چھوٹ گئے اور نئے ووٹرز کے نام جوڑے جائیں گے، الیکشن کمیشن ریاستوں میں خصوصی مہم شروع کرے گا

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ایس آئی آر میں چھوٹ گئے اور نئے ووٹرز کے نام جوڑے جائیں گے، الیکشن کمیشن ریاستوں میں خصوصی مہم شروع کرے گا
الیکشن کمیشن ان ریاستوں اور مرکز کے زیر انتظام علاقوں میں خصوصی مہم چلائے گا جنہوں نے ایس آئی آر مکمل کر لیا ہے۔
Published : October 2, 2026 at 5:16 PM IST
نئی دہلی: الیکشن کمیشن آف انڈیا نے چیف الیکٹورل افسران سے کہا ہے کہ وہ پہلی بار ووٹروں اور نوجوان ووٹروں کے نام شامل کرنے کے لیے ایک خصوصی مہم شروع کریں جو اپنی متعلقہ ریاستوں اور مرکز کے زیر انتظام علاقوں میں خصوصی نظرثانی کے مکمل ہونے کے بعد رہ گئے تھے تاکہ یہ یقینی بنایا جا سکے کہ تمام اہل ووٹروں کو انتخابی فہرستوں میں شامل کیا جائے۔
الیکشن کمیشن نے چیف الیکٹورل افسران سے کہا ہے کہ وہ اس بات کو یقینی بنائیں کہ یہ اقدام عوام تک پہنچے۔ تمام ریاستوں اور مرکز کے زیر انتظام علاقوں کے چیف الیکٹورل افسروں کو لکھے ایک خط میں، الیکشن کمیشن نے انہیں پہلی بار ووٹروں، نوجوان ووٹروں، اور ایس آئی آر کے بعد چھوڑے گئے لوگوں کے نام شامل کرنے کے لیے ایک خصوصی مہم شروع کرنے کی ہدایت کی۔
الیکشن کمیشن نے یہ ہدایت جمعرات کو سی ای او سے ملاقات کے بعد جاری کی۔ اس میں کہا گیا ہے کہ ایس آئی آر کے عمل کے تحت، گنتی کے مرحلے کے دوران، ہر بوتھ لیول آفیسر (بی ایل او) نے غیر حاضر، ٹرانسفر، ڈیڈ اور ڈپلیکیٹ (اے ایس ڈی ڈی) ووٹروں کی فہرست تیار کی تھی، ساتھ ہی ان کے نام شامل نہ کرنے کی ممکنہ وجوہات بھی بتائی گئی تھیں۔
یہ فہرست متعلقہ پنچایت عمارتوں/اربن لوکل باڈی اور بی ڈی او/پنچایت افسران/یو ایل بی افسران کے دفاتر کے نوٹس بورڈز پر آویزاں کی گئی تھی، جسے بی ایل اے اور سیاسی جماعتوں کے ساتھ شیئر کیا گیا تھا اور سی ای او کی ویب سائٹ پر بھی اپ لوڈ کیا گیا تھا۔
اس کے بعد مسودہ شائع کیا گیا اور سیاسی جماعتوں کے ساتھ شیئر کیا گیا اور سی ای او کی ویب سائٹ پر بھی اپ لوڈ کر دیا گیا۔ الیکشن کمیشن نے کہا کہ حتمی انتخابی فہرست (ای آر او) کی جانب سے دعووں اور اعتراضات پر فیصلے کے بعد شائع کی گئی اور اس میں ووٹرز کی فہرست شامل ہے جنہیں ڈرافٹ کی اشاعت کے بعد شامل یا حذف کردیا گیا تھا۔
اس میں کہا گیا ہے کہ ایس آئی آر سے پہلے کی انتخابی فہرست کے مقابلے، حتمی اشاعت کے بعد انتخابی فہرست میں گنتی کے دوران حذف کیے گئے الفاظ اور ڈرافٹ رول کی اشاعت کے بعد جوڑے اور حذف کیے گئے الفاظ شامل ہیں۔
ای سی آئی نے کہا کہ ووٹر انرولمنٹ ایک مسلسل عمل ہے اور کوئی بھی شخص جو ابھی تک ووٹر لسٹ میں اندراج نہیں کرایا گیا ہے یا جس کا نام حذف کر دیا گیا ہے وہ کسی بھی وقت شمولیت کے لیے درخواست دے سکتا ہے۔
اس خصوصی مہم کا مقصد ایسے ووٹرز کی شناخت اور انہیں سہولت فراہم کرنا ہے۔ اس کے مطابق، ای سی نے سی ای او، ڈسٹرکٹ الیکشن آفیسر، الیکٹورل رجسٹریشن آفیسر سے کہا ہے کہ وہ اس بات کو یقینی بنائیں کہ بی ایل او موجودہ ووٹر لسٹ کا پری ایس آئی آر ووٹر لسٹ سے موازنہ کریں اور ایسے ووٹرز کی نشاندہی کریں جن کے نام پری ایس آئی آر رول میں تھے لیکن موجودہ ووٹر لسٹ میں شامل نہیں ہیں اور ایسے ووٹرز کی فہرست تیار کریں۔
وہ ایسے شناخت شدہ ووٹروں کے گھر گھر جا کر ان کی موجودہ حیثیت کا پتہ لگائیں گے اور جہاں بھی وہ شخص اہل پایا جائے گا، وہ فارم 6 کے ذریعے نام شامل کرنے میں مدد کریں گے۔
وہ ہفتے میں کم از کم 20-25 ووٹرز سے رابطہ کر سکتے ہیں، اس لیے یہ کام تقریباً ایک ماہ میں مکمل ہو سکتا ہے۔ بی ایل او کو اپنی فہرست میں شامل ہر ووٹر کی موجودہ حیثیت بھی فراہم کرنی چاہیے۔ جن ووٹروں کے لیے فارم 6 داخل کیا گیا ہے ان کو بھی مطلع کیا جائے گا۔ وہ گھر گھر جا کر اس بات کو یقینی بنائیں گے کہ کسی بھی چھوٹنے والے/پہلی بار ووٹ دینے والے/نوجوان ووٹرز کا اندراج کرنے کے لیے فارم 6 پُر کیا گیا ہے۔ وہ اس فہرست کو تسلیم شدہ سیاسی جماعتوں کے بی ایل ای کے ساتھ شیئر کریں گے۔
الیکشن کمیشن نے کہا کہ بی ایل او فہرست ای آر او کے ساتھ، فارم 6 میں مکمل شدہ درخواست فارم اور اپنی فیلڈ تصدیقی رپورٹ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ ای آر او عوامی نمائندگی ایکٹ 1950 اور رجسٹریشن آف الیکٹرز رولز 1960 کی دفعات کے مطابق ان معاملات پر کارروائی کرنے کا مجاز اتھارٹی ہے۔
اس مشق کے اختتام پر ای آر او سیاسی جماعتوں کے نمائندوں کے ساتھ مذکورہ بوتھ وار فہرست کا اشتراک بھی کرے گا، جس سے انہیں رہ جانے والے ووٹروں کے نام شامل کرنے کا ایک اور موقع ملے گا۔
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