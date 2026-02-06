ETV Bharat / jammu-and-kashmir
’کیا ڈیڑھ ہزار میں گزارا ممکن ہے؟‘ نمبردار، چوکیدار ایسوسی ایشن بجٹ سے مایوس
جموں کشمیر بجٹ 2026-27میں نمبرداروں اور چوکیداروں کے ماہانہ مشاہرے میں کوئی اضافہ نہیں کیا گیا۔
سرینگر (پرویز الدین): جموں کشمیر کے وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ نے جمعہ کو قانون ساز اسمبلی میں مالی سال 2026-27 کا بجٹ پیش کیا۔ بجٹ پر کئی رہنماؤں خاص کر این سی لیڈران اور مختلف طبقہ ہائے فکر سے وابستہ لوگوں نے اطمینان کا اظہار کیا ہے وہیں نمبردار اور چوکیدار ایسوسی ایشن نے ان کی مانگوں کو نظر اندار کرنے پر سخت ناراضگی کا اظہار کیا ہے۔
عمر عبداللہ جموں کشمیر کے وزیر خزانہ بھی ہیں، نے جمعہ کو ایوان میں یو ٹی کے لیے113767 کروڑ روپے بجٹ کا خاکہ پیش کیا۔ مختص کئے گئے اس بحٹ میں جہاں مختلف شعبہ جات کا خصوصٰ خیال رکھا گیا وہیں کئی ایسے کئی شعبہ جات اور معاشرے کے کئی طبقات بھی ہیں جن کے لیے بجٹ میں کچھ بھی نہیں رکھا گیا ہے جن میں نمبردار اور چوکیدار بھی شامل ہیں۔
وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ نے یو ٹی حکومت میں اپنا دوسرا بجٹ پیش کرتے ہوئے ایوان کو مطلع کیا کہ ’’مرکز کے زیر انتظام خطے میں نمبرداروں اور چوکیداروں کے ماہانہ اعزازیہ میں اضافے سے متعلق کوئی تجویز زیر غور نہیں ہے۔‘‘ واضح رہے کہ اس وقت نمبرداروں کا ماہانہ مشاہرہ 1501 روپے جبکہ چوکیداروں کو 1500 روپے ہر ماہ اعزازیہ دیا جا رہا ہے۔
نمبردار اور چوکیدار ایسوسی ایشن نے عمر عبداللہ حکومت کی سخت تنقید کرتے ہوئے ردعمل ظاہر کرتے ہوئے کہا کہ ’’موجودہ حکومت کی جانب سے پیش کئے گئے سال 2026-27کے بجٹ میں ہمیں نظر انداز کیا گیا ہے اور ہمارے ماہانہ اضافے کی،کی گئی تجویز کو سرے سے ہی مسترد کیا گیا۔ اس بجٹ سے بے حد مایوسی ہوئی ہے۔‘‘
نمبردار اور چوکیدار ایسوسی ایشن کے ایک عہدیدار، رمیض احمد شورا، ای ٹی وی بھارت کے ساتھ خصوصی گفتگو کے دوران مالی بجٹ میں انہیں نظر انداز کرنے کو ’’نا انصافی‘‘ سے تعبیر کرتے ہوئے کہا: ’’ہم چند سو روپے کے لیے محکمہ مال اور پولیس کے ساتھ ہر وقت شانہ بشانہ کام کرتے ہیں۔ آفات سماوی ہو یا آگ کی واردات، سیلاب ہو یا ریونیو ریکارڑ کی بات ہو، پیٹوار خانے یا تحصیل آفسز میں زمین کے معلومات سے متعلق کوئی بھی کام ہو، ہم نہ صرف متعلقہ حکام بلکہ پولیس کو بھی اپنا برابر تعاون پیش پیش رکھتے ہیں، لیکن افسوس کا مقام ہے کہ آج ہمیں ہی درکنار کیا گیا۔‘‘
انہوں نے سوالیہ انداز میں کہا: ’’آجکل کے اس مہنگائی کے دور میں 1500 پر کس طرح اور کیسے گزارا کیا جا سکتا ہے؟ ان چند سو میں دو وقت کی روٹی کا بندوبست کرنا محال ہی نہیں بلکہ ناممکن ہے۔ پھر بچوں کی پڑھائی اور گھر کے دیگر اخراجات کی بات ہی نہیں کی جاسکتی ہے۔’’
رمیض کے مطابق ’’نمبردار اور چوکیداروں کی تعداد کوئی کم نہیں ہے اور یہ تعداد تقریباً 12000 ہیں۔ جن کی بہبود اور ماہانہ اعزازیہ کے بارے میں موجودہ حکومت نے کچھ بھی نہیں سوچا ہے۔‘‘ انہوں نے دعویٰ کیا کہ ’’بجٹ سے قبل ہم نے اپنی اس تجویز کو نہ صرف وزیر اعلیٰ اور لیفٹیننٹ گورنر کو بذریعہ میل اپنے مسائل و مطالبات سے آگاہ کیا تھا بلکہ وزیر اعلیٰ کے مشیر ناصر اسلم وانی اور کابینہ وزیر جاوید احمد رانہ کو میمورنڈم بھی پیش کیا تھا لیکن اس کے باوجود کسی نے ہمارے جائز مطالبات کو زیر غور نہیں لیا۔‘‘
انہوں نے مزید کہا کہ ’’جس طرح دیگر ملازمین کام کرتے ہیں اسی طرح ہم بھی عوام کو اپنی خدمات میسر رکھے ہوئے ہیں، مگر نیشنل کانفرنس کی موجودہ حکومت نے آج ہمیں درکنار کرکے مزید پریشانیوں میں مبتلا کر دیا ہے۔‘‘
واضح رہے کہ نمبردار اور چوکیداروں کے اعزازیہ میں آخری مرتبہ نظر ثانی 27 اپریل 2016 کی گئی تھی جس میں ایک کابینہ کے فیصلے میں سو فیصد اضافہ کرکے نمبرداروں کا اعزازیہ 751 روپے سے بڑھا کر 1501 روپے کر دیا گیا تھا جبکہ چوکیداروں کا اعزازیہ 750 سے بڑھاکر 1500 روپے ماہانہ کیا گیا تھا۔
