نگروٹہ اسمبلی ضمنی انتخاب: امیدواروں کے اثاثوں اور تعلیمی پس منظر کی تفصیلات منظر عام پر
جموں و کشمیر میں، کل 33 امیدواروں نے بڈگام اور نگروٹہ اسمبلی حلقوں کے لیے پرچہ نامزدگی داخل کیے ہیں۔
جموں: ( محمد اشرف گنائی) نگروٹہ اسمبلی حلقہ کے ضمنی انتخابات کے لیے نامزدگیوں کے داخل کرنے کی آخری تاریخ 20 اکتوبر تھی۔ یہاں 11 نومبر کو ووٹنگ جبکہ ووٹوں کی گنتی 14 نومبر کو ہوگی۔ اس دوران چار معروف امیدواروں نے میدان میں قدم رکھا ہے جن میں بی جے پی امیدوار دیویانی رانا، جے کے این پی پی کے امیدوار اور سابق وزیر تعلیم ہرش دیو سنگھ، نیشنل کانفرنس کی نمائندہ شمیم بیگم اور آزاد امیدوار انیل شرما شامل ہیں۔
دیویانی رانا، بی جے پی کے سینئر رہنما مرحوم دیویندر سنگھ رانا کی بیٹی ہیں۔ انہوں نے امریکہ کی یونیورسٹی آف کیلی فورنیا، لاس اینجلس (UCLA) سے اکنامکس میں گریجویشن کی ہے۔ محض 30 برس کی عمر میں وہ چاروں اہم امیدواروں میں سب سے کم عمر امیدوار ہیں۔ ہرش دیو سنگھ، جن کی عمر 65 برس ہے، قانون میں گریجویٹ ہیں اور انہوں نے امریکہ کی ہارورڈ یونیورسٹی سے بین الاقوامی انسانی قانون میں ایڈوانس کورس بھی کیا ہے۔ نیشنل کانفرنس امیدوار شمیم بیگم نے جموں یونیورسٹی سے ایم اے اردو کیا ہے، جبکہ آزاد امیدوار انیل شرما نے 1989 میں گورنمنٹ ہائی اسکول جندرا سے میٹرک کی تعلیم حاصل کی ہے۔
دیویانی رانا نے اپنے حلف نامے میں بتایا کہ ان کی سالانہ آمدنی مالی سال 2020-21 میں 5.22 لاکھ روپے تھی جو 2023-24 میں بڑھ کر 33.26 لاکھ روپے ہوگئی، تاہم 2024-25 میں کم ہوکر 29.54 لاکھ روپے رہ گئی۔ ان کے پاس 85,500 روپے نقد ہیں، جے اینڈ کے بینک میں 88.89 لاکھ روپے اور ایچ ڈی ایف سی بینک بہو پلازہ میں ایک لاکھ روپے جمع ہیں۔ ان کے کل منقولہ اثاثے 91.23 لاکھ روپے ہیں۔ وہ Take One Television and Technologies Pvt. Ltd. اور Jamkash Trucking Pvt. Ltd میں شیئر ہولڈر ہیں۔ ان کے نام پر نہ کوئی زمین ہے اور نہ کوئی رہائشی جائیداد، اور ان پر کوئی قرض بھی نہیں۔
ہرش دیو سنگھ کے خلاف تین ایف آئی آر درج ہیں (نمبر 366/2018، 121/2018، اور 34/2017 — تمام ادھمپور میں)، تاہم انہوں نے انہیں سیاسی طور پر محرک قرار دیا ہے۔ ان کے پاس 44 لاکھ روپے کی زرعی زمین ہے جبکہ ان کی اہلیہ منجو سنگھ کے پاس تین مقامات پر 98 لاکھ روپے مالیت کی زرعی زمین ہے۔ منجو سنگھ کے منقولہ اثاثے 62.73 لاکھ روپے اور غیر منقولہ اثاثے 98 لاکھ روپے ہیں جبکہ خود ہرش دیو کے منقولہ اثاثے 11.71 لاکھ روپے کے ہیں۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ مالی لحاظ سے منجو سنگھ اپنے شوہر سے کہیں آگے ہیں۔
نیشنل کانفرنس لیڈر شمیم بیگم کے پاس کوئی بینک ڈپازٹ نہیں، صرف 1.03 لاکھ روپے نقد رقم ہے جبکہ ان کے شوہر سردار علی کے پاس 10 ہزار روپے نقد ہیں۔ انہوں نے اپنی آمدنی 1.80 لاکھ روپے ظاہر کی ہے جبکہ ان کے شوہر، جو سرکاری ملازم ہیں، سالانہ 7.68 لاکھ روپے تنخواہ پاتے ہیں۔ ان کے پاس 27 تولہ سونا (تقریباً 35 لاکھ روپے) ہے، مگر کوئی زمین یا جائیداد ان کے نام پر نہیں۔
آزاد امیدوار انیل شرما، جو سابق سرپنچ اور بی جے پی کے باغی رہنما ہیں، کے پاس 11.79 لاکھ روپے کے شیئرز، 10.5 لاکھ روپے مالیت کی ٹاٹا سفاری گاڑی اور 13.29 لاکھ روپے مالیت کے 115 گرام سونا ہے۔ ان کی اہلیہ انجنا شرما کے پاس 310 گرام سونا (تقریباً 37.18 لاکھ روپے) ہے۔ انیل شرما کے نام پر جندرا میں زرعی زمین، چنور میں ایک کنال زمین، سیکٹر 5 اپر روپ نگر میں ایک پلاٹ، دو دکانیں اور دو مکانات ہیں جن کی کل مالیت تقریباً 3.21 کروڑ روپے بتائی گئی ہے۔ ان کے منقولہ اثاثے 28.55 لاکھ اور غیر منقولہ اثاثے 3.21 کروڑ روپے ہیں۔
نگروٹہ اسمبلی نشست پر ہونے والے ضمنی انتخاب میں ایک طرف بی جے پی کی نوجوان امیدوار دیویانی رانا ہیں، تو دوسری جانب تجربہ کار رہنما ہرش دیو سنگھ، نیشنل کانفرنس کی زمینی سطح کی نمائندہ شمیم بیگم، اور بی جے پی کے باغی انیل شرما بطور آزاد امیدوار میدان میں ہیں۔