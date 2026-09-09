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نگروٹا ضمنی انتخاب کے دوران بی ڈی او سے مبینہ بدسلوکی، معطل ڈی ایس پی اور دیگر پولیس اہلکاروں کے خلاف ایف آئی آر کا حکم
کے دوران بی ڈی او سے مبینہ بدسلوکی، معطل ڈی ایس پی اور دیگر پولیس اہلکاروں کے خلاف ایف آئی آر کا حکم
Published : September 9, 2026 at 9:55 AM IST|
Updated : September 9, 2026 at 10:09 AM IST
جموں: جموں کی ایک عدالت نے نگروٹا اسمبلی حلقے کے ضمنی انتخاب کے دوران انتخابی ڈیوٹی پر تعینات بلاک ڈیولپمنٹ آفیسر (بی ڈی او) کو مبینہ طور پر تشدد کا نشانہ بنانے، ذات پات پر مبنی نازیبا الفاظ استعمال کرنے اور غیر قانونی طور پر حراست میں رکھنے کے معاملے میں معطل ڈپٹی سپرنٹنڈنٹ آف پولیس (ڈی ایس پی)، ان کے پی ایس اوز اور دیگر پولیس اہلکاروں کے خلاف ایف آئی آر درج کرنے کی ہدایت دی ہے۔
سٹی جج و جوڈیشل مجسٹریٹ فرسٹ کلاس جموں، غلام مرتضیٰ نے بھارتیہ ناگرک سرکشا سنہتا کی دفعہ 175(3) کے تحت دائر درخواست منظور کرتے ہوئے، ایس ایس پی جموں کو اس وقت کے گاندھی نگر پولیس اسٹیشن کے انچارج کے خلاف بھی مناسب کارروائی کرنے کی ہدایت دی؛ جن پر مبینہ طور پر قابلِ دست اندازی جرم کی اطلاع ملنے کے باوجود ایف آئی آر درج نہ کرنے کا الزام تھا۔
ایف آئی آر درج کرنے درکار قابلِ دست اندازی جرم
اس ضمن میں عدالت نے مشاہدہ کیا کہ گاندھی نگر پولیس اسٹیشن کے انچارج کی جانب سے کی گئی ابتدائی انکوائری قانونی طور پر ناقابلِ قبول ہے۔ عدالت کے مطابق، سی سی ٹی وی فوٹیج اور درخواست گزار کے بیان سے سامنے آنے والے مبینہ افعال کا ملزمین کی سرکاری ڈیوٹی کی انجام دہی سے کوئی معقول تعلق نظر نہیں آتا۔ عدالت نے واضح کیا کہ ابتدائی انکوائری کو ”منی ٹرائل“ یا حقائق کی مکمل جانچ میں تبدیل نہیں کیا جا سکتا، بلکہ اس کا مقصد صرف یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ آیا شکایت سے ایف آئی آر درج کرنے کے لیے درکار قابلِ دست اندازی جرم سامنے آتا ہے یا نہیں۔
اظہر خان کو ٹرانسپورٹیشن کا نوڈل افسر مقرر کیا گیا
درخواست گزار اظہر خان جے کے اے ایس (JKAS) افسر ہیں اور نگروٹا میں بطور بی ڈی او تعینات تھے۔ انہیں 11 نومبر 2025 کو ہونے والے 77-نگروٹا اسمبلی حلقے کے ضمنی انتخاب کے لیے ٹرانسپورٹیشن کا نوڈل افسر مقرر کیا گیا تھا۔ شکایت کے مطابق، 10 نومبر 2025 کو تقریباً 12 بج کر 10 منٹ پر وہ اپنی ٹیم کے ہمراہ نگروٹا کے ڈسٹری بیوشن سینٹر کے قریب ٹرانسپورٹ روٹس کا معائنہ کر رہے تھے کہ ایک معمولی سڑک حادثہ پیش آیا۔ الزام ہے کہ اس دوران اس وقت کے ایس ڈی پی او سٹی ساؤتھ جموں، سنیل سنگھ جسروٹیا موقع پر پہنچے۔
ذات پات پر مبنی توہین آمیز الفاظ کا استعمال
شکایت کنندہ کے مطابق، بارہا یہ بتانے کے باوجود کہ وہ تحریری احکامات کے تحت مجاز انتخابی ڈیوٹی انجام دے رہے ہیں، پولیس افسر نے مبینہ طور پر ان کے ساتھ بدسلوکی، گالی گلوچ، دھمکی اور تضحیک شروع کر دی۔ الزام ہے کہ بعد ازاں انہیں سر عام تھپڑ اور لاتیں ماری گئیں، جس کے نتیجے میں انہیں چوٹیں آئیں اور عوام کے سامنے ان کی تذلیل ہوئی۔ مزید الزام ہے کہ مذکورہ پولیس افسر، ان کے پی ایس اوز اور دیگر اہلکار انہیں زبردستی پولیس گاڑی میں بٹھا کر تھانے لے گئے، جہاں انہیں مبینہ طور پر غیر قانونی طور پر حراست میں رکھا گیا، مارپیٹ کی گئی اور سنگین نتائج کی دھمکیاں دی گئیں۔ درخواست گزار کے ساتھی عباس علی کے ساتھ بھی مبینہ طور پر مارپیٹ کی گئی۔ شکایت میں دونوں افراد کے خلاف گجر شناخت کی بنیاد پر مبینہ طور پر ذات پات سے متعلق توہین آمیز الفاظ استعمال کرنے کا بھی الزام عائد کیا گیا ہے۔ واقعے کی ایک ویڈیو بھی سوشل میڈیا پر وائرل ہوئی تھی۔
تحریری شکایات دینے کے باوجود ایف آئی آر درج نہیں
واقعے کے بعد حکومت نے ڈی ایس پی سنیل سنگھ جسروٹیا کو انکوائری زیر التوا رہنے تک معطل کر دیا تھا۔ تاہم، شکایت کنندہ کی جانب سے ایس ایچ او گاندھی نگر اور بعد ازاں ایس ایس پی جموں کو تحریری شکایات دینے کے باوجود ایف آئی آر درج نہ ہونے پر انہوں نے عدالت سے رجوع کیا۔ عدالت نے معاملے کے تعین کے لیے پانچ اہم سوالات قائم کیے، جن میں یہ بھی شامل تھا کہ آیا الزامات سے قابلِ دست اندازی جرم بنتا ہے، کیا ابتدائی انکوائری شروع کی جا سکتی تھی اور کیا مبینہ افعال سرکاری فرائض کی انجام دہی کے دوران کیے گئے تھے۔
پولیس پر ایف آئی آر درج کر کے تحقیقات شروع
عدالت نے سپریم کورٹ کے فیصلوں ”للیتا کماری بنام حکومتِ اتر پردیش“ اور ”عمران پرتاپ گڑھی بنام ریاست گجرات“ کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ ابتدائی انکوائری کا دائرہ محدود ہے اور اسے ”منی ٹرائل“ میں تبدیل نہیں کیا جا سکتا۔ اگر شکایت سے قابلِ دست اندازی جرم ظاہر ہو تو پولیس پر ایف آئی آر درج کر کے تحقیقات شروع کرنا لازم ہے۔ عدالت نے قرار دیا کہ درخواست میں عائد الزامات بادی النظر میں شیڈولڈ کاسٹس اینڈ شیڈولڈ ٹرائبس (پریوینشن آف ایٹروسیٹیز) ایکٹ 1989 کی دفعات 3(r) اور 3(s) سمیت دیگر قابلِ دست اندازی جرائم کی نشاندہی کرتے ہیں، لہٰذا ابتدائی انکوائری شروع کرنے کی کوئی قانونی ضرورت نہیں تھی۔
منصفانہ تحقیقات کے اصولوں کی واضح خلاف ورزی
عدالت نے پولیس کی ابتدائی انکوائری میں سنگین بے ضابطگیوں کی بھی نشاندہی کی۔ عدالت کے مطابق، گاندھی نگر تھانے کے انچارج نے سٹی ساؤتھ کے ایس ڈی پی او کی اجازت سے انکوائری شروع کی، جب کہ وہی افسر اس معاملے میں نامزد ملزم تھے۔ عدالت نے اسے منصفانہ تحقیقات کے اصولوں کی واضح خلاف ورزی قرار دیا۔ عدالت نے یہ بھی کہا کہ ابتدائی انکوائری کے مرحلے میں پولیس کی جانب سے سمن یا نوٹس جاری نہیں کیے جا سکتے۔ عدالت کے مطابق، افراد کے بیانات ریکارڈ کرنا تحقیقات کا حصہ ہے اور ضابطے کے تحت تحقیقات ایف آئی آر کے اندراج کے بعد ہی شروع ہوتی ہیں۔ جے اینڈ کے پولیس رولز 1960 کے رول 349 کے حوالے سے عدالت نے قرار دیا کہ یہ ضابطہ صرف رنبیر پینل کوڈ (RPC) کے تحت جرائم پر لاگو ہوتا ہے، جب کہ بھارتیہ نیائے سنہتا 2023 (BNS) کے تحت درج ہونے والے جرائم پر اس کا اطلاق نہیں ہوتا۔
پولیس دونوں متضاد بیانات کی تحقیقات کرنے کی پابند
عدالت نے یہ بھی واضح کیا کہ ایک ہی واقعے کے حوالے سے مخالف فریق کی جانب سے الگ ایف آئی آر درج کرنے میں کوئی قانونی رکاوٹ نہیں ہے اور پولیس دونوں متضاد بیانات کی تحقیقات کرنے کی پابند ہے۔ عدالت نے معطل ڈی ایس پی، ان کے پی ایس اوز اور دیگر متعلقہ پولیس اہلکاروں کے خلاف ایف آئی آر درج کرنے کی ہدایت دیتے ہوئے ایس ایس پی جموں کو گاندھی نگر تھانے کے اس وقت کے انچارج کے خلاف مناسب کارروائی کرنے کا حکم دیا۔ عدالت نے مزید ہدایت دی کہ معاملے کی تحقیقات منصفانہ اور غیر جانب دارانہ انداز میں کسی ایسے پولیس افسر سے کرائی جائے جو ڈپٹی سپرنٹنڈنٹ آف پولیس (ڈی ایس پی) سے کم رینک کا نہ ہو اور جس کا اس واقعے سے کوئی تعلق نہ رہا ہو۔