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ناگالینڈ یونائیٹڈ کا آئی ایف ایل میں شاندار آغاز، ریئل کشمیر پر تین کے مقابلے ایک گول سے حاصل کی فتح
ناگالینڈ یونائیٹڈ ایس سی نے انڈین فٹبال لیگ میں شاندار آغاز کرتے ہوئے ریئل کشمیر ایف سی کو 3-1 سے ہرا دیا۔
Published : October 31, 2026 at 9:49 AM IST
سرینگر: ناگالینڈ یونائیٹڈ ایس سی (Nagaland United SC) نے انڈین فٹبال لیگ میں شاندار آغاز کرتے ہوئے جمعہ کو سرینگر کے ٹی آر سی (TRC) اسٹیڈیم میں ریئل کشمیر ایف سی کو 3-1 سے ہرا دیا۔ میچ کے تیسرے منٹ میں جے ایچ ریملالا (Jh Remlala) اور 21ویں منٹ میں وانللہریاٹزوالا کے (Vanlalhriatzuala K) کے گولز کی بدولت ناگالینڈ یونائیٹڈ نے فلڈ لائٹس کی روشنی میں پہلے ہاف کے دوران میچ پر مضبوط گرفت بنا لی۔ پہلی بار کھیلنے والی اس ٹیم نے دوسرے ہاف میں میزبان ٹیم کے جوابی حملوں کا ڈٹ کر مقابلہ کیا اور میچ کو اپنے نام کرنے کے لیے ایک اور گول داغ کر یہ تاریخی جیت یقینی بنائی۔
ملک کی قومی فٹبال لیگ میں ناگالینڈ یونائیٹڈ کی اس میچ کے ذریعہ پہلی شرکت تھی، جس کی وجہ سے 78 سالوں میں پہلی بار ناگالینڈ کا کوئی کلب قومی سطح پر سامنے آیا ہے۔ اس کلب نے آئزول ایف سی (Aizawl FC) کے ساتھ خیر سگالی کے معاہدے کے تحت کھیلنے کے حقوق حاصل کیے اور ایک تجربہ کار ریئل کشمیر ٹیم کے خلاف ان کے ہوم گراؤنڈ پر شاندار جیت کے ساتھ اپنی لیگ مہم کا آغاز کیا۔
ریئل کشمیر کی ٹیم مہمانوں کے سامنے جدوجہد کرتی نظر آئی
ناگالینڈ یونائیٹڈ نے میچ کے آغاز میں ہی کنٹرول حاصل کر لیا جب ریملالا نے تیسرے منٹ میں پہلا گول کیا۔ مہمان ٹیم نے اپنے جارحانہ کھیل کو برقرار رکھا اور 21ویں منٹ میں وانلالہریاٹزوالا کے ذریعے اپنی برتری کو دوگنا کر دیا۔ اشفاق احمد کی کوچنگ میں کھیلنے والی ریئل کشمیر کی ٹیم پہلے ہاف کے دوران مہمانوں کو روکنے کے لیے جدوجہد کرتی نظر آئی اور پہلے ہاف کے اختتام پر 0-2 سے پیچھے رہی۔
ناگالینڈ یونائیٹڈ نے ایک اون گول کیا
ناگالینڈ یونائیٹڈ، جس کے کوچ کیزاد امباپردی والا (Kaizad Ambapardiwalla) ہیں، دوسرے ہاف میں دو گول کی برتری کے ساتھ اتری لیکن اسے سخت دباؤ کا سامنا کرنا پڑا کیونکہ ریئل کشمیر نے میچ میں واپسی کے لیے سرتوڑ کوششیں شروع کر دی تھیں۔ میزبان ٹیم نے 59ویں منٹ میں خسارہ کم کیا جب ناگالینڈ یونائیٹڈ کے ایک اون گول (Own Goal) کی وجہ سے اسکور 1-2 ہو گیا۔ اس گول نے 'اسنو لیپرڈز' (ریئل کشمیر) کو ایک نئی امید دی اور ٹی آر سی اسٹیڈیم میں مقابلے کی شدت بڑھ گئی۔
ناگالینڈ یونائیٹڈ نے پورے تین پوائنٹس حاصل کر لیے
ریئل کشمیر نے برابری کا گول کرنے کے لیے اپنے حملے تیز کر دیے جس سے مہمان ٹیم کا دفاع دباؤ میں آ گیا۔ تاہم، ناگالینڈ یونائیٹڈ نے اپنی پوزیشن برقرار رکھی اور دوسرے ہاف کے 69ویں منٹ میں لالروکیما (Lalrokima) کی بدولت تیسرا گول داغ کر اپنی دو گول کی برتری دوبارہ بحال کر لی اور پورے تین پوائنٹس حاصل کر لیے۔
اس نتیجے نے ناگالینڈ یونائیٹڈ کو 2026-27 کے انڈین فٹبال لیگ سیزن کا ایک فاتحانہ آغاز فراہم کیا، جب کہ ریئل کشمیر کو اپنے ہوم گراؤنڈ پر افتتاحی رات ہی ایک مشکل شکست کا سامنا کرنا پڑا۔
ناگالینڈ یونائیٹڈ کے کوچ کا مقابلہ کرنے کا عزم
میچ سے قبل، ریئل کشمیر کے کوچ اشفاق نے ناگالینڈ یونائیٹڈ کو ایک اچھا حریف قرار دیا تھا، باوجود اس کے کہ اس کلب کے پاس اس مقابلے کا تجربہ نہیں تھا۔ انہوں نے اپنی ٹیم کی تیاریوں پر اعتماد کا اظہار کیا تھا اور امید ظاہر کی تھی کہ وہ مثبت نتیجے کے ساتھ مہم کا آغاز کریں گے۔ ناگالینڈ یونائیٹڈ کے کوچ کیزاد نے بھی اس بات پر زور دیا تھا کہ ان کی ٹیم لیگ میں محض حصہ لینے کے بجائے مقابلہ کرنے کے عزم کے ساتھ آئی ہے۔
کوچ نے کہا کہ ان کے کھلاڑی مثبت سوچ کے ساتھ میدان میں اترے ہیں اور انہوں نے اپنی تیاریوں کے دوران ڈسپلن، رویے اور جیتنے والی ذہنیت پر توجہ مرکوز کی ہے۔ انہوں نے ریئل کشمیر کے تجربے کا اعتراف کیا لیکن کہا کہ ان کی ٹیم نے اچھی ٹریننگ کی ہے اور پہلے میچ کے لیے ایک واضح پلان تیار کیا ہے۔
ریئل کشمیر لیگ میں مقابلہ کرنے والا وادیٔ کشمیر کا واحد کلب
ناگالینڈ یونائیٹڈ کی قیادت ڈیفینڈر روہمنگتھانگا (Rohmingthanga) کر رہے ہیں، جو اس سے قبل آئی لیگ میں آئزول ایف سی کے لیے کھیل چکے ہیں۔ یہ کلب زیادہ تجربہ کار حریفوں کے خلاف خود کو قائم کرنے کے مقصد سے اس مقابلے میں شامل ہوا ہے۔ دوسری طرف، ریئل کشمیر اس لیگ میں مقابلہ کرنے والا جموں و کشمیر کا واحد کلب ہے۔ اس ٹیم نے مقامی فٹبالرز کو قومی سطح پر مقابلہ کرنے کے لیے ایک بہترین پلیٹ فارم فراہم کیا ہے اور وادی (کشمیر) میں اپنی ایک بڑی فین فالوونگ بنائی ہے۔
مقامی ٹیلنٹ کو سامنے لانے پر توجہ مرکوز: مالک ریئل کشمیر
اسنو لیپرڈز نے اس سیزن کا آغاز گزشتہ سیزن کے کپتان محمد انعام کے بغیر کیا، جنہوں نے انڈین سپر لیگ (ISL) کے کلب پنجاب ایف سی میں شمولیت اختیار کر لی ہے۔ انہوں نے تجربہ کار اسٹرائیکر مارکس جوزف (Marcus Joseph) کو شامل کر کے اپنے اٹیک کو بھی مضبوط کیا ہے۔ ریئل کشمیر کے مالک ارشد نظام شال نے کہا ہے کہ کلب کے عزائم صرف میدان کے نتائج تک محدود نہیں ہیں، بلکہ ان کی توجہ نوجوانوں کے لیے مواقع پیدا کرنے اور مقامی ٹیلنٹ کو سامنے لانے پر ہے۔