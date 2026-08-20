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نعیم اختر پاسپورٹ معاملہ: پولیس منفری رپورٹ دکھائے بغیر جواب طلب کرنے پر عدالت برہم
ہائی کورٹ نے نعیم اختر کو منفی پولیس رپورٹس دیے بغیر وضاحت طلب کرنے پر سوال اٹھایا اور پاسپورٹ کی مکمل فائل طلب کرلی۔
By ETV Bharat Jammu & Kashmir Team
Published : August 20, 2026 at 9:06 PM IST
سرینگر: ہائی کورٹ آف جموں کشمیر اینڈ لداخ نے پاسپورٹ درخواست گزار سے منفی پولیس ویری فکیشن رپورٹس چھپا کر ان پر وضاحت طلب کرنے کے طریقہ کار پر سوال اٹھایا ہے۔ عدالت نے کہا کہ کسی شہری سے ایسی معلومات پر جواب دینے کی توقع نہیں کی جا سکتی جو اسے فراہم ہی نہ کی گئی ہوں۔
جسٹس راہل بھارتی نے پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی (PDP) کے رہنما اور سابق وزیر نعیم اختر اندرابی کی جانب سے دائر درخواست کی سماعت کرتے ہوئے کہا کہ ریجنل پاسپورٹ آفیسر، سرینگر کی جانب سے جاری کیا گیا خط بادی النظر میں منصفانہ انتظامی کارروائی کے بنیادی اصولوں پر پورا نہیں اترتا۔ یہ معاملہ نعیم اختر کی پاسپورٹ درخواست سے متعلق ہے۔ درخواست کے مطابق انہوں نے پاسپورٹ کے لیے تمام ضروری کارروائیاں مکمل کی تھیں، تاہم انہیں پاسپورٹ جاری نہیں کیا گیا۔
ریجنل پاسپورٹ آفیسر نے 21 مئی 2026 کو نعیم اختر کو خط بھیج کر کہا تھا کہ وہ 30 دن کے اندر مطلوبہ وضاحت اور متعلقہ دستاویزات پیش کریں۔ خط میں کہا گیا تھا کہ "اگر مقررہ مدت میں جواب نہیں دیا گیا تو پاسپورٹ کی فائل مزید اطلاع کے بغیر بند کر دی جائے گی۔"
نعیم اختر نے ہائی کورٹ میں اس کارروائی کو چیلنج کرتے ہوئے کہا کہ انہیں ان منفی پولیس ویری فکیشن رپورٹس کے مندرجات سے آگاہ ہی نہیں کیا گیا جن کی بنیاد پر پاسپورٹ حکام ان سے وضاحت طلب کر رہے ہیں۔ عدالت نے بھی اس بات کو اہم قرار دیا کہ درخواست گزار کو منفی پولیس رپورٹ پر اپنا موقف واضح کرنے کا موقع تو دیا گیا، لیکن وہ رپورٹس خود اسے فراہم نہیں کی گئیں۔
جسٹس راہل بھارتی نے کہا کہ ایسی صورتحال میں درخواست گزار کے لیے مؤثر وضاحت دینا مشکل ہے۔ عدالت نے کہا کہ قانون کے مطابق جرم ثابت ہونے تک ہر بھارتی شہری بے گناہ تصور کیا جاتا ہے اور کسی شخص سے اس کے کردار یا ماضی سے متعلق ایسی مؤثر وضاحت طلب نہیں کی جا سکتی جس کے خلاف استعمال ہونے والی معلومات اسے بتائی ہی نہ گئی ہوں۔
عدالت نے یہ بھی نوٹ کیا کہ 21 مئی کے خط میں یہ نہیں کہا گیا تھا کہ اگر درخواست گزار 30 دن کے اندر پاسپورٹ دفتر پہنچتا ہے تو اسے منفی پولیس رپورٹس کا مواد دکھایا جائے گا، تاکہ وہ اس کی بنیاد پر اپنی وضاحت پیش کر سکے۔
ہائی کورٹ کے مطابق "یہ صورتحال انتظامی کارروائی کی شفافیت اور انصاف کے حوالے سے اہم سوال پیدا کرتی ہے۔" عدالت نے کہا کہ قانون کی حکمرانی دراصل معقول اور منصفانہ فیصلوں کی حکمرانی ہے اور بادی النظر میں ریجنل پاسپورٹ آفیسر کے خط میں یہ اصول نظر نہیں آتا۔
سماعت کے دوران مرکزی حکومت کی جانب سے ڈپٹی سولیسٹر جنرل آف انڈیا، ٹی ایم شمسی، نے ایک عملی مسئلہ بھی عدالت کے سامنے رکھا۔ انہوں نے کہا کہ "اگر عدالت درخواست گزار کو ریجنل پاسپورٹ آفیسر کے سامنے پیش ہو کر متعلقہ معلومات ملنے کے بعد وضاحت دینے کی ہدایت کرتی ہے تو ممکن ہے کہ اس وقت تک پاسپورٹ کی فائل بند ہو چکی ہو اور اسے دوبارہ کھول کر نیا فیصلہ کرنا آسان نہ ہو۔"
ہائی کورٹ نے اس دلیل کو قبول نہیں کیا۔ عدالت نے کہا کہ "اگر درخواست گزار کی رٹ پٹیشن میرٹ پر منظور ہوتی ہے تو پاسپورٹ کی یہی درخواست دوبارہ بحال کرکے قانون کے مطابق نئے سرے سے زیر غور لینی پڑے گی۔"
عدالت نے مرکزی حکومت کے وکیل کو ہدایت دی کہ نعیم اختر کی پاسپورٹ درخواست سے متعلق مکمل فائل عدالت میں پیش کی جائے اور اس معاملے پر ضروری ہدایات حاصل کی جائیں۔ عدالت نے ریجنل پاسپورٹ آفیسر، سرینگر کو بھی ذاتی طور پر عدالت میں پیش ہونے کی ہدایت دی تاکہ وہ عدالت کے سوالات کا جواب دے سکیں۔
ہائی کورٹ نے کہا کہ ممکن ہے کہ درخواست کو مکمل طور پر میرٹ پر فیصلہ کیے بغیر ہی نمٹا دیا جائے۔ معاملے کی اگلی سماعت 21 اگست 2026 کو مقرر کی گئی ہے۔
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