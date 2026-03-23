نادی مرگ قتلِ عام کی 23ویں برسی: کھنڈرات میں بکھری خاموش چیخیں
23سال قبل نا حق قتل کیے گئے 24 کشمیری پنڈتوں کی یاد میں ضلع شوپیاں میں شردھانجلی سبھاکا انعقاد عمل میں لایا گیا۔
By ETV Bharat Jammu & Kashmir Team
Published : March 23, 2026 at 6:23 PM IST
شوپیاں ( شاہد ٹاک): وادی کشمیر میں ضلع شوپیاں کے نادی مرگ گاؤں میں کشمیری پنڈت برادری کے ویران اور ٹوٹے پھوٹے مکانات کے کھنڈر آج بھی ایک دردناک داستان سنا رہے ہیں۔ یہ خاموش دیواریں 23 اور24 مارچ 2003 کی اُس سیاہ رات کی گواہ ہیں جب نامعلوم مسلح افراد نے اقلیتی طبقے سے وابستہ نہتے اور معصوم شہریوں کو نشانہ بنا کر انسانیت کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا تھا۔
مقامی لوگوں کے مطابق 23 اور 24 مارچ کی درمیانی شب مسلح افراد نے گاؤں میں داخل ہو کر کشمیری پنڈتوں کو گھروں سے باہر نکالا اور ان پر اندھا دھند فائرنگ کی، جس کے نتیجے میں 24 بے گناہ افراد ہلاک جبکہ متعدد زخمی ہو گئے۔ اس اندوہناک واقعے نے نہ صرف نادی مرگ بلکہ پوری وادی کو غم اور سوگ میں ڈبو دیا، اور ہر آنکھ اشکبار ہو گئی۔
مقامی باشندوں کا کہنا ہے کہ "اس کٹھن وقت میں مسلم ہمسایوں نے نوروز کی خوشیاں ترک کر کے متاثرہ خاندانوں کا ساتھ دیا، لاشوں کو کندھا دیا اور دکھ کی اس گھڑی میں انسانیت کی اعلیٰ مثال قائم کی۔ یہ جذبۂ ہمدردی آج بھی لوگوں کے دلوں میں زندہ ہے۔
آج اس سانحے کی 23ویں برسی کے موقع پر نادی مرگ میں ایک پُر وقار شردھانجلی سبھا کا انعقاد کیا گیا جس میں کشمیری پنڈت برادری کے افراد، مقامی شہری، سماجی کارکنان اور مختلف تنظیموں کے نمائندگان نے شرکت کی۔ اس موقع پر ہلاک شدگان کی یاد میں پھول نچھاور کیے گئے، شمعیں روشن کی گئیں اور ان کے لیے خصوصی دعائیں بھی مانگی گئیں۔
اس دوران اس المناک رات کو یاد کرتے ہوئے بتایا گیا کہ "ایسے سانحات کو فراموش نہیں کیا جا سکتا، بلکہ انہیں یاد رکھنا اس لیے ضروری ہے تاکہ مستقبل میں ایسے واقعات کا اعادہ نہ ہو اور معاشرے میں امن، بھائی چارہ اور ہم آہنگی کو فروغ دیا جا سکے "ساتھ ہی ساتھ اس سانحہ میں ملوث افراد کے خلاف سخت سزا کا مطالبہ بھی کیا گیا۔
اس دوران رہنماؤں نے اس بات پر زور دیا کہ تمام طبقات کو مل کر ایک پرامن اور جامع معاشرے کی تعمیر کے لیے سنجیدہ کوششیں کرنی چاہئیں۔ انہوں نے انصاف کی فراہمی کی ضرورت کو بھی اجاگر کیا اور اس عزم کا اعادہ کیا کہ "شہداء کی قربانیوں کو کبھی فراموش نہیں کیا جائے گا۔"
