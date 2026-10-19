ETV Bharat / jammu-and-kashmir

تریگام کے جنگلاتی علاقے سے ایس پی او بشیر احمد کی لاش برآمد، دو ملزمان گرفتار

تریگام کے جنگلاتی علاقے سے SPO کی لاش برآمد کرلی گئی ہے جب کہ آلۂ قتل اور مقتول کا سامان بھی ضبط کرلیا گیا: پولیس

Mystery of SPO Bashir Ahmed murder in Kishtwar solved; two suspects arrested, Urdu News
کشتواڑ میں ایس پی او بشیر احمد کے قتل کا معمہ حل (IANS Representational image)
author img

By ETV Bharat Urdu Team

Published : October 19, 2026 at 10:13 AM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

جموں: (محمد اشرف گنائی): کشتواڑ پولیس نے لاپتہ اسپیشل پولیس آفیسر (ایس پی او) بشیر احمد کے قتل کا معاملہ حل کرنے کا دعویٰ کرتے ہوئے دو ملزمان کو گرفتار کر لیا ہے۔ پولیس ترجمان کے مطابق تفتیش کے دوران قتل کے محرکات اور مبینہ سازش کا انکشاف ہوا ہے، جب کہ واردات میں استعمال ہونے والا آلۂ قتل اور مقتول کا چھپایا گیا سامان بھی برآمد کر لیا گیا ہے۔

پولیس کی جانب سے جاری بیان کے مطابق، 15 اکتوبر کو ایس پی او بشیر احمد کے اہل خانہ نے پولیس پکٹ تریگام سے ان کے سروس ہتھیار سمیت لاپتہ ہونے کی اطلاع دی تھی۔ اطلاع موصول ہونے پر پولیس کی متعدد ٹیموں نے ان کی تلاش کے لیے وسیع پیمانے پر کارروائی شروع کی۔

لاش کو گڑھے میں دفن کر کے چھپایا گیا

تلاش کے دوران 16 اکتوبر کو پولیس نے پہلے مقتول کا سروس ہتھیار برآمد کیا، جس کے بعد تریگام کے جنگلاتی علاقے میں سیران وانی کے مقام پر ایک نالے کے گڑھے سے ان کی لاش برآمد ہوئی۔ پولیس کے مطابق، لاش کو گڑھے میں دفن کر کے چھپایا گیا تھا۔ لاش کی برآمدگی کے بعد پولیس اسٹیشن کشتواڑ میں بھارتیہ نیائے سنہتا (بی این ایس) کی دفعہ 103(1) کے تحت قتل کا مقدمہ درج کر کے تحقیقات شروع کی گئیں۔

واردات میں مستعمل آلۂ قتل، مقتول کا سامان بھی برآمد

تفتیش کے دوران دو مشتبہ افراد، بشیر احمد ڈار ولد عبدالعزیز ڈار اور نذیر احمد ڈار ولد بشیر احمد ڈار (ساکنان سیران وانی، تریگام) کی شناخت کر کے دونوں کو گرفتار کر لیا گیا۔ پولیس کا کہنا ہے کہ ملزمین سے پوچھ گچھ کے دوران قتل کے پیچھے مبینہ سازش اور محرکات سامنے آئے ہیں۔ ملزمین کی نشاندہی پر واردات میں استعمال ہونے والا آلۂ قتل اور مقتول کا چھپایا گیا سامان بھی برآمد کر لیا گیا ہے۔

پولیس امن و قانون کی برقراری کے لیے پرعزم

پولیس کے مطابق معاملے میں مزید قانونی کارروائی اور تفتیش جاری ہے۔ کشتواڑ پولیس نے عزم ظاہر کیا ہے کہ وہ جرائم میں ملوث افراد کو قانون کے کٹہرے میں لانے اور علاقے میں امن و قانون برقرار رکھنے کے لیے پرعزم ہے۔

یہ بھی پڑھیں:

صرف 25 ایف آئی آر واپس لینے کے اقدام پر تنقید، لداخ لیڈروں نے یوٹی انتظامیہ پر تفرقہ ڈالنے کی سازش کا لگایا الزام

خاتون عہدیدار کے ساتھ مبینہ بدسلوکی: آئی اے ایس افسر کے خلاف جموں میں احتجاج، تادیبی کارروائی کا مطالبہ

جموں و کشمیر بورڈ امتحانات کا آغاز، 2.7 لاکھ طلبہ لے رہے ہیں حصہ، دسویں کے پرچے آج سے شروع

ایس پی او درخت سے گر کر جاں بحق، ایس ایس پی رامبن اور پولیس اہلکاروں نے موت پر تعزیت کی

کشتواڑ میں ایس پی او بشیر احمد کی لاش برآمد، سروس رائفل قریب ہی پائی گئی

TAGGED:

SPO MURDER CASE SOLVED
SPO MURDER CASE SOLVED

Quick Links / Policies

ایڈیٹر کی پسند

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.