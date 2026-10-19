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تریگام کے جنگلاتی علاقے سے ایس پی او بشیر احمد کی لاش برآمد، دو ملزمان گرفتار
تریگام کے جنگلاتی علاقے سے SPO کی لاش برآمد کرلی گئی ہے جب کہ آلۂ قتل اور مقتول کا سامان بھی ضبط کرلیا گیا: پولیس
Published : October 19, 2026 at 10:13 AM IST
جموں: (محمد اشرف گنائی): کشتواڑ پولیس نے لاپتہ اسپیشل پولیس آفیسر (ایس پی او) بشیر احمد کے قتل کا معاملہ حل کرنے کا دعویٰ کرتے ہوئے دو ملزمان کو گرفتار کر لیا ہے۔ پولیس ترجمان کے مطابق تفتیش کے دوران قتل کے محرکات اور مبینہ سازش کا انکشاف ہوا ہے، جب کہ واردات میں استعمال ہونے والا آلۂ قتل اور مقتول کا چھپایا گیا سامان بھی برآمد کر لیا گیا ہے۔
پولیس کی جانب سے جاری بیان کے مطابق، 15 اکتوبر کو ایس پی او بشیر احمد کے اہل خانہ نے پولیس پکٹ تریگام سے ان کے سروس ہتھیار سمیت لاپتہ ہونے کی اطلاع دی تھی۔ اطلاع موصول ہونے پر پولیس کی متعدد ٹیموں نے ان کی تلاش کے لیے وسیع پیمانے پر کارروائی شروع کی۔
#KISHTWAR POLICE #CRACKS THE #MURDER CASE OF #MISSING #SPO: #TWO ACCUSED #ARRESTED In a major breakthrough, the Kishtwar Police has successfully solved the missing case and murder case of Special Police Officer of J&K Police. Two accused have been taken into custody. On October 15, SPO Bashir Ahmed was reported to be missing along with his service weapon from police picket Trigam, by his family members. Upon receiving the information, an intensive search operation involving multiple teams was launched. On October 16, during the search operation, police recovered the SPO’s weapon and subsequently his body from a pit in a nallah where it had been buried in the Seran Wani area of Trigam forest. Following the discovery, a case under Section 103(1) of the Bharatiya Nyaya Sanhita (BNS) was registered at PS Kishtwar. During investigation two suspects, namely, Bashir Ahmed Dar S/o Abdul Aziz Dar and Nazir Ahmed Dar S/o Bashir Ahmed Dar, both residents of Seran Wani, Trigam were identified and their questioning revealed a conspiracy and motive behind the murder of SPO. The weapon of offence and the concealed belongings of the deceased have been recovered on the disclosure of the accused. Further proceedings into the case are underway. District Police Kishtwar remains steadfast in their commitment to maintaining law and order and bringing offenders to justice. @JmuKmrPolice @igp_jammu @ZPHQJammu @rphqdkr_jkp— DISTRICT POLICE KISHTWAR (@SSPKishtwar) October 19, 2026
لاش کو گڑھے میں دفن کر کے چھپایا گیا
تلاش کے دوران 16 اکتوبر کو پولیس نے پہلے مقتول کا سروس ہتھیار برآمد کیا، جس کے بعد تریگام کے جنگلاتی علاقے میں سیران وانی کے مقام پر ایک نالے کے گڑھے سے ان کی لاش برآمد ہوئی۔ پولیس کے مطابق، لاش کو گڑھے میں دفن کر کے چھپایا گیا تھا۔ لاش کی برآمدگی کے بعد پولیس اسٹیشن کشتواڑ میں بھارتیہ نیائے سنہتا (بی این ایس) کی دفعہ 103(1) کے تحت قتل کا مقدمہ درج کر کے تحقیقات شروع کی گئیں۔
🚨 #NewsAlert | Kishtwar: Police have solved the murder case of Special Police Officer (SPO) Bashir Ahmed, whose body was recovered from a pit in Trigam Forest. Two accused have been arrested, and the weapon allegedly used in the crime and the deceased’s belongings have been recovered. Further investigation is underway.— United News of India (@uniindianews) October 19, 2026
واردات میں مستعمل آلۂ قتل، مقتول کا سامان بھی برآمد
تفتیش کے دوران دو مشتبہ افراد، بشیر احمد ڈار ولد عبدالعزیز ڈار اور نذیر احمد ڈار ولد بشیر احمد ڈار (ساکنان سیران وانی، تریگام) کی شناخت کر کے دونوں کو گرفتار کر لیا گیا۔ پولیس کا کہنا ہے کہ ملزمین سے پوچھ گچھ کے دوران قتل کے پیچھے مبینہ سازش اور محرکات سامنے آئے ہیں۔ ملزمین کی نشاندہی پر واردات میں استعمال ہونے والا آلۂ قتل اور مقتول کا چھپایا گیا سامان بھی برآمد کر لیا گیا ہے۔
پولیس امن و قانون کی برقراری کے لیے پرعزم
پولیس کے مطابق معاملے میں مزید قانونی کارروائی اور تفتیش جاری ہے۔ کشتواڑ پولیس نے عزم ظاہر کیا ہے کہ وہ جرائم میں ملوث افراد کو قانون کے کٹہرے میں لانے اور علاقے میں امن و قانون برقرار رکھنے کے لیے پرعزم ہے۔