کشمیر، جواں سالہ لڑکی کی پر اسرار موت، لواحقین نے کیا تحقیقات کا مطالبہ
لواحقین نے متوفیہ کے ہونے والے شوہر کو ’غیر فطری موت‘ کا ذمہ دار ٹھہرایا، تاہم انہوں نے لاعلمی کا اظہار کیا ہے۔
By ETV Bharat Jammu & Kashmir Team
Published : November 6, 2025 at 7:09 PM IST
فیاض لولو (اننت ناگ) : جنوبی کشمیر کے شانگس، اننت ناگ میں ایک افسوسناک واقعہ پیش آیا، جہاں ایک جواں سالہ لڑکی کی ’پر اسرار موت‘ کے بعد لواحقین نے تحقیقات کا مطالبہ کیا۔ لواحقین نے 24سالہ متوفیہ کی موت کو ’غیر فطری‘ قرار دیتے ہوئے دعویٰ کیا کہ ان کی لخت جگر کو ’خود اپنی جانے لینے پر مجبور کیا گیا۔‘‘
متوفیہ کے اہل خانہ نے میڈیا نمائندوں کے ساتھ بات کرتے ہوئے کا کہا کہ ان کی لخت جگر کا حال ہی میں پڑوسی گاؤں خان پورہ کے ایک نوجوان کے ساتھ رشتہ طے پایا گیا تھا، منگنی حتیٰ کہ نکاح بھی منعقد ہو چکا تھا اور رخصتی بھی عنقریب ہی تھی۔ اہل خانہ کا الزام ہے کہ متوفیہ کی ’پر اسرار موت‘ سے محض ایک روز قبل منگیتر نے اسے گھر سے باہر ملنے کو کہا اور اس کے ساتھ مار پیٹ کی اور ’طلاق‘ کی بھی دھمکی دی۔
متوفیہ کی ہمشیرہ، شہانہ، نے اشک بار آنکھوں کے ساتھ میڈیا نمائندوں کو بتایا: ’’میں اس وقت اپنی ہمشیرہ کے ساتھ تھی، مار پیٹ اور بلا بھلا کہے جانے کے بعد ہی اُس نے یہ انتہائی قدم اٹھایا۔‘‘ انہوں نے کہا کہ اہل خانہ نے فوری طور پر اسے نزدیکی اسپتال پہنچایا تاہم وہاں موجود ڈاکٹروں کے مطابق اسپتال پہنچانے سے قبل ہی اس کی موت واقع ہو چکی تھی۔
ادھر، اننت ناگ پولیس نے واقعے کا نوٹس لیتے ہوئے متوفیہ کی جسد خاکی کو قانونی و طبی لوازمات کے لیے اپنی تحویل میں لے لیا اور پوسٹ مارٹم کے بعد آخری رسومات کی انجام دہی کے لئے لواحقین کے سپرد کر دیا۔ شانس کے اُترسو پولیس اسٹیشن نے اس افسوسناک واقعے کی وجوہات جاننے کے لیے بی این ایس کی 194شق (BNS 194) کے تحت تحقیقات شروع کر دی ہے۔
دوسری جانب، لڑکے (یعنی متوفیہ کے ہونے والے شوہر) اور اس کے اہل خانہ نے کیمرہ کے سامنے آنے سے صاف انکار کرتے ہوئے دعویٰ کیا کہ انہیں اس معاملے کی علمیت نہیں ہیں۔
دریں اثنا، لواحقین نے انتظامیہ اور پولیس سے منصفانہ اور شفاف تحقیقات کا مطالبہ کرتے ہوئے ’’قصوروار کو قانون کے مطابق سزا دی جائے تاکہ انصاف مل سکے اور اس آئندہ کسی بھی خاتون کے ساتھ اس طرح کا واقعہ پیش نہ آئے۔‘‘ متوفیہ کے معمر دادا نے میڈیا نمائندوں کے سامنے روتے بلکتے ہوئے حکام سے جلد اور منصفانہ تحقیقات کا مطالبہ کیا تاکہ ’’ہماری بہن بیٹیوں کو تحفظ فراہم ہو سکے اور کوئی بھی انہیں اس انتہائی اقدام کے لیے مجبور نہ کر سکے۔‘‘
