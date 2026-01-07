ETV Bharat / jammu-and-kashmir
میرے والد نے کبھی مرکز کے ساتھ سودا نہیں کیا: مفتی سعید کی برسی پر محبوبہ ہوئی اشک بار
سابق وزیر اعلیٰ مفتی سعید کی دسویں برسی کے موقع پر داراشکوہ باغ میں واقع ان کی قبر کی گلباری کی گئی۔
Published : January 7, 2026 at 6:13 PM IST
اننت ناگ (میر اشفاق) : جنوبی کشمیر کے اننت ناگ ضلع میں پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی (پی ڈی پی) کے بانی صدر اور سابق وزیر اعلیٰ مرحوم مفتی محمد سعید کی دسویں برسی کے موقع پر تقریب و فاتحہ خوانی انجام دی گئی جس میں سیاسی و سماجی تنظیموں خاص کر پی ڈی پی کی جانب سے مرحوم کو شاندار الفاظ میں خراج عقیدت پیش کیا گیا۔ مرحوم مفتی محمد سعید کا مقبرہ ضلع کے بجبہاڑہ علاقے میں داراشکوہ باغ میں واقع ہے جہاں آج یعنی 7جنوری کو ایک فاتحہ خوانی کی تقریب منعقد کی گئی جس دوران مرحوم کی دختر محبوبہ مفتی اور نواسی التجا کے علاوہ پارٹی کے کئی سرکردہ رہنماؤں اور کارکنوں کی خاصی تعداد موجود رہی۔ فاتحہ خوانی کے ساتھ ساتھ مرحوم کے مقبرے کی گلباری بھی کی گئی۔
اس موقع پر پی ڈی پی صدر محبوبہ مفتی نے پارٹی ورکرز سے خطاب کرتے ہوئے اپنے والد کی تعیف میں کہا: ’’مرحوم مفتی محمد سعید کا نظریہ، سیاسی بصیرت اور دور اندیشی آج کے کسی بھی لیڈر میں نظر نہیں آتی۔ اگر ایسا ہوتا تو جموں و کشمیر کے لوگ آج اس قدر سنگین حالات اور مصیبتوں کے دلدل میں نہ پھنسے ہوتے۔‘‘ انہوں نے افسوس کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ ’’موجودہ سیاست دانوں کی اکثریت کا مقصد صرف اقتدار حاصل کرنا ہے، جبکہ مرحوم مفتی محمد سعید کو حقیقی معنوں میں عوام کے دکھ درد اور احساسات کا ادراک تھا۔‘‘
محبوبہ مفتی نے دعویٰ کیا مرحوم مفتی محمد سعید کے انتقال کے بعد وادی میں حالات نے ایک نیا رخ اختیار کیا اور ایک ایسا طوفان بپا ہوا جس نے عوام کو مزید مشکلات میں دھکیل دیا۔ ان کے مطابق: ’’اگر وہ زندہ ہوتے تو شاید آج حالات اس نہج پر نہ پہنچتے۔‘‘ انہوں نے دعویٰ کیا کہ ’’مفتی محمد سعید اقتدار یا ذاتی مفاد کے لیے نہیں بلکہ ایک مظلوم اور پسماندہ قوم کے لیے سیاست میں آئے تھے، جو آج ہر لحاظ سے دباؤ اور بے بسی کے عالم میں ہے۔‘‘
انہوں نے موجودہ حالات پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ ’’آج اگر کوئی نوجوان حکومت کے خلاف آواز بلند کرتا ہے تو اسے حراست میں لیا جاتا ہے، جبکہ ہزاروں نوجوان آج بھی جیلوں میں بند ہیں اور ان کا کوئی پرسانِ حال نہیں ہے۔ یہ صورتحال نہ صرف جمہوری اقدار بلکہ انسانی وقار کے لیے بھی خطرناک ہے۔‘‘
محبوبہ کے مطابق مرحوم مفتی محمد سعید نے قلیل اکثریت کے باوجود کبھی بھی جموں و کشمیر کے مفادات پر سمجھوتہ نہیں کیا اور نہ ہی اس کی عزت و وقار کا سودا کیا، جبکہ آج ایک مضبوط مینڈیٹ رکھنے کے باوجود نیشنل کانفرنس کی سرکار مرکزی سرکار کے سامنے جھکنے پر مجبور نظر آتی ہیں۔ انہوں نے نیشنل کانفرنس کی بھی تنقید کرتے ہوئے کہا کہ ’’اس جماعت نے ماضی میں کئی مرتبہ مرکز کے ساتھ سودے بازی کی، حتیٰ کہ افضل گورو اور مقبول بھٹ کے معاملات پر بھی اصولی موقف اختیار نہیں کیا، جبکہ مرحوم مفتی محمد سعید نے ہمیشہ عوام کے حق، عزت اور وقار کی بات کی۔
سابق وزیر اعلیٰ نے واضح کیا کہ انہیں اقتدار یا کرسی کی کوئی لالچ نہیں، بلکہ ان کی جدوجہد کا مقصد اپنے مرحوم والد مفتی محمد سعید کے اس مشن اور خواب کو آگے بڑھانا ہے، جس کا مقصد جموں و کشمیر کے عوام کے وقار اور عزت کی بحالی اور انہیں ظلم و جبر کے ماحول سے نجات دلانا تھا۔
واضح رہے کہ مرحوم مفتی محمد سعید 7 جنوری 2016 کو انتقال کر گئے تھے جس کے بعد انہیں اپنے آبائی علاقہ ضلع اننت ناگ کے بجبہاڑہ قصبہ میں دریائے جہلم کے کنارے واقعہ داراشکوہ باغ میں سپر خاک کیا گیا۔
مفتی سعید 12 جنوری سنہ 1936 کو ضلع اننت ناگ کے بجبہاڑہ میں پیدا ہوئے تھے۔ مفتی محمد سعید ریاست جموں و کشمیر کے 12 ویں وزیر اعلیٰ تھے۔ اپنی دختر محبوبہ مفتی کے ساتھ 1999 میں پی ڈی پی کا قیام عمل میں لانے سے قبل سعید نے اپنے سیاسی کیریئر کا طویل عرصہ کانگریس کے ساتھ رہ کر گزارا۔ پارٹی کے قیام کے صرف تین سال بعد وہ 2 نومبر سنہ 2002 کو جموں و کشمیر کے وزیراعلیٰ بنے تھے۔
