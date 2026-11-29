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'میری حالت تشویشناک ہے، مناسب علاج نہیں ہو رہا'، جیل میں بند یاسین ملک نے ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کو لکھاخط
ملک نے 2017 کے کیس میں اپنی سزا سے متعلق عدالتی کارروائی پر بھی سوال اٹھایا۔
By PTI
Published : November 29, 2026 at 8:09 PM IST
نئی دہلی: تہاڑ جیل میں بند علیحدگی پسند رہنما یاسین ملک نے دہلی ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کو ایک خط لکھ کر الزام لگایا ہے کہ ان کی طبیعت خراب ہونے کے باوجود انہیں جیل میں مناسب طبی سہولیات اور مناسب علاج نہیں مل رہا ہے۔ ملک 2017 میں دہشت گردی کی مالی معاونت اور سازش کے ایک مقدمے میں قید ہیں۔
کالعدم جموں و کشمیر لبریشن فرنٹ کے سربراہ ملک نے چار صفحات پر مشتمل خط میں کہا کہ وہ دل، گردے اور کان کی سنگین بیماریوں میں مبتلا ہیں اور انہیں مناسب طبی نگرانی اور علاج کی ضرورت ہے۔ انہوں نے الزام لگایا کہ رام منوہر لوہیا اسپتال میں ان کا باقاعدہ میڈیکل چیک اپ اور ٹیسٹ جولائی 2023 سے بند کر دیے گئے ہیں۔ تب سے لے کر اب تک انہیں صرف چار بار جیل سے باہر اسپتال لے جایا گیا ہے۔
ملک نے 2017 کے کیس میں اپنی سزا سے متعلق عدالتی کارروائی پر بھی سوال اٹھایا۔ انہوں نے الزام لگایا کہ نچلی عدالت نے ان کا فریق صحیح طور پر نہیں سنا اور ان دستاویزات پر غور نہیں کیا جو ان کے اس دعوے کی تائید کرتی ہیں کہ جولائی 2016 میں حزب المجاہدین کے دہشت گرد برہان وانی کی موت کے بعد وادی میں پتھراؤ کے مبینہ واقعات کے وقت وہ عدالتی حراست میں تھے۔
انہوں نے الزام لگایا کہ نچلی عدالت کے جج نے الزامات عائد کرتے وقت استغاثہ کے حق میں کام کیا اور ان کا کردار استغاثہ کے سٹینوگرافر جیسا تھا۔
اپنی طبی تاریخ کا حوالہ دیتے ہوئے ملک نے بتایا کہ انہوں نے 1992 میں نئی دہلی کے آل انڈیا انسٹی ٹیوٹ آف میڈیکل سائنسز میں شہ رگ کی والو کی تبدیلی کی سرجری کروائی تھی۔ تب سے وہ جان بچانے والی اینٹی کلٹنگ ادویات لے رہے ہیں۔انہوں نے کہا کہ ان کی حالت میں امراض قلب اور نیفرولوجسٹ کی طرف سے باقاعدہ نگرانی کی ضرورت ہے۔
ملک نے اپنے پروٹرومبن ٹائم اور انٹرنیشنل نارملائزڈ ریشو کی سطحوں میں اتار چڑھاؤ کا بھی ذکر کیا۔ انہوں نے کہا کہ ان کے مصنوعی شہ رگ کے والو کے مناسب کام کے لیے ان سطحوں کو کنٹرول میں رہنا چاہیے۔
سابقہ طبی مشورے کا حوالہ دیتے ہوئے، انہوں نے دعویٰ کیا کہ ان کا آئی این آر لیول 2.7 اور 3 کے درمیان ہونا چاہیے، لیکن حالیہ ٹیسٹ میں یہ بڑھ کر 6 ہو گیا ہے۔
ملک نے ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کو لکھے گئے خط میں کہا، "مجھے مناسب اور مناسب علاج نہیں مل رہا ہے۔ میری صحت کی حالت سنگین ہے اور مجھے فوری طور پر مناسب طبی نگرانی اور دیکھ بھال کی ضرورت ہے۔"
اپنے ماضی کے علاج کا ذکر کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ امریکہ میں ان کے کان اور سر کی تین سرجری ہوئی ہیں۔انہوں نے گردے کی پتھری کی پانچ سرجری بھی کروائی۔
خط میں انہوں نے دہلی سے باہر اپنے سفر پر پابندی کا مسئلہ بھی اٹھایا۔ انہوں نے الزام لگایا کہ ان پابندیوں سے ان کے لیے طبی دیکھ بھال تک رسائی مشکل ہو رہی ہے۔
ملک نے الزام لگایا کہ بار بار درخواستوں کے باوجود جیل انتظامیہ انہیں مناسب طبی امداد فراہم کرنے میں ناکام رہی۔ انہوں نے جولائی 2023 میں سپریم کورٹ کے سامنے پیش ہونے کا بھی ذکر کیا۔ ملک نے الزام لگایا کہ بعد میں ان کی نقل و حرکت پر پابندیاں تبدیل کر دی گئیں، جس سے طبی دیکھ بھال تک ان کی رسائی مزید متاثر ہوئی۔
ملک نے خط میں کہا کہ انہوں نے چیف جسٹس کو خط لکھا کہ وہ متعلقہ حکام کی توجہ ان کی صورتحال کی طرف مبذول کرائیں اور ان کے انسانی حقوق اور بنیادی حقوق کی مبینہ خلاف ورزی کی رپورٹ دیں۔ انہوں نے دعویٰ کیا، "مجھے یقین ہے کہ حکومت مجھے مردہ دیکھنا چاہتی ہے اور بعد میں یہ دعویٰ کرکے ذمہ داری سے گریز کرے گی کہ وہ پہلے سے ہی دل کا دائمی مریض تھا اور کئی دیگر بیماریوں میں مبتلا تھا۔"