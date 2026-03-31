کشمیری علماء نے شراب نوشی پر این سی رکن اسمبلی کے بیان پر کیا سخت رد عمل کا اظہار
این سی کے رکن اسمبلی حسنین مسعودی نے کشمیر میں شراب کی فروخت کا دفاع کیا جس پر تنازعہ شروع ہوا۔
By ETV Bharat Jammu & Kashmir Team
Published : March 31, 2026 at 4:18 PM IST
سرینگر (پرویز الدین) : متحدہ مجلس علماء جموں وکشمیر کے ترجمان نے حکمران نیشنل کانفرنس (این سی) کے ایم ایل اے اور سابق جسٹس حسنین مسعودی کے حالیہ بیان پر سخت ردعمل کا اظہار کیا جس میں رکن اسمبلی نے گزشتہ کل ایوان کے باہر میڈیا سے گفتگو کے دوران یو ٹی کے لیے آمدنی کا ذریعہ قرار دیتے ہوئے شراب کی فروخت کا دفاع اور جواز پیش کیا۔
ترجمان نے کہا کہ "اس نوعیت کے بیانات انتہائی افسوسناک ہیں، خصوصاً ایک ایسے وقت میں جب اسلام میں نشہ آور اشیاء کی واضح ممانعت موجود ہے اور یہ موقف اسلامی اقدار اور عقائد کے سراسر منافی ہے۔"
بیان میں مزید کہا گیا کہ "ایم ایل اے کا بیان معاشرے پر شراب نوشی کے سنگین سماجی اثرات کو بھی نظرانداز کرتا ہے، جن میں گھریلو مسائل، معاشی تنگی اور اخلاقی زوال شامل ہیں۔" انہوں نے مزید کہا کہ ایک ایسی سیاسی جماعت کی جانب سے جو کشمیر کی تہذیب، ثقافت اور شناخت کے تحفظ کی دعویدار ہے، اس طرح کا جواز پیش کرنا نہایت مایوس کن اور تشویشناک ہے۔
مجلس علماء نے اس بات پر زور دیا کہ معاشی مفادات کو اخلاقی، سماجی اور انسانی فلاح و بہبود پر فوقیت نہیں دی جا سکتی، اور آمدنی کے نام پر شراب کو جائز قرار دینا طرز حکمرانی میں ایک تشویشناک رجحان کی عکاسی کرتا ہے۔ شراب کو ایک معروف سماجی برائی قرار دیتے ہوئے علمائ نے کہا ہے کہ یہ "معاشرے کی اخلاقی اور سماجی ڈھانچے کو بتدریج کمزور کرتی ہے۔"
متحدہ مجلس نے حکمران جماعت سے مطالبہ کیا کہ وہ اس معاملے پر اپنی پالیسی واضح کرے اور جموں و کشمیر میں شراب پر مکمل پابندی عائد کرنے کے لیے فوری اور ٹھوس اقدامات اٹھائ۔ نیز اس کی اسمگلنگ میں ملوث افراد کے خلاف سخت کارروائی عمل میں لائی جائے، تاکہ معاشرے اور جموں و کشمیر کے مستقبل کا تحفظ یقینی بنایا جا سکے۔
قبل ازیں این سی کے ایک اور رکن اسمبلی اور ترجمان اعلیٰ تنویر صادق نے بھی جموں کشمیر خاص کر وادی میں شراب کی فروخت کا دفاع یہ کہتے ہوئے کیا تھا کہ جموں کشمیر ایک سیاحتی مقام ہے۔ تاہم عوامی اور علماء کی جانب سے اس پر بھی شدید رد عمل کا اظہار کیا گیا تھا۔
