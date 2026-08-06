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بلنکٹ پر کشمیر میں خنزیر کے گوشت کی مصنوعات کی فروخت پر متحدہ مجلسِ علماء کا شدید اظہارِ برہمی
مجلس نے بلنکٹ سے مطالبہ کیا کہ وہ فوری طور پر خنزیر کے گوشت سےمتعلق تمام مصنوعات اپنے اسٹاک اور فروخت کی فہرست سے ہٹائے
Published : August 6, 2026 at 11:01 PM IST
سری نگر: (پرویزالدین) متحدہ مجلسِ علماء جموں و کشمیر نے آن لائن ڈیلیوری پلیٹ فارم بلنکٹ پر کشمیر میں خنزیر کے گوشت سے تیار کردہ مصنوعات کی فروخت کے حوالے سے شدید برہمی اور تشویش کا اظہار کیا ہے۔
مجلس نے کہا کہ عوام کی جانب سے شیئر کیے گئے اسکرین شاٹس اس کے نوٹس میں لائے گئے ہیں، جن سے معلوم ہوتا ہے کہ بلنکٹ کی جانب سے کشمیر میں خنزیر کے گوشت کی مصنوعات فروخت کے لیے درج کی گئی ہیں، جو انتہائی افسوسناک اور ناقابلِ قبول ہے۔
متحدہ مجلسِ علماء نے اپنے بیان میں کہا کہ یہ بات عام طور پر سبھی جانتے ہیں کہ اسلام میں خنزیر کا گوشت نہ صرف حرام ہے بلکہ اس کی خرید و فروخت اور استعمال کے حوالے سے مسلمانوں کے مذہبی جذبات نہایت حساس ہیں۔
ایسے میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ آخر کس طرح ایسی مصنوعات کو کشمیر کی مارکیٹ میں فروخت کے لیے لانے کی اجازت دی گئی؟ اس معاملے کی متعلقہ حکام کی جانب سے سنجیدہ تحقیقات ہونی چاہئیں اور اس میں ملوث ذمہ داران کے خلاف مناسب کارروائی کرتے ہوئے انہیں سخت تنبیہ کی جانی چاہیے۔
مجلس نے بلنکٹ سے مطالبہ کیا کہ وہ فوری طور پر خنزیر کے گوشت سے متعلق تمام مصنوعات اپنے اسٹاک اور فروخت کی فہرست سے ہٹائے اور اس بات کو یقینی بنائے کہ آئندہ کشمیر میں نہ ایسی مصنوعات ذخیرہ کی جائیں گی نہ ان کی تشہیر کی جائے گی اور نہ ہی انہیں فروخت کیا جائے گا۔
بیان میں مزید کہا گیا کہ کشمیر میں کاروبار کرنے والی تمام کمپنیوں اور تجارتی اداروں پر لازم ہے کہ وہ خطے کی مذہبی، تہذیبی اور ثقافتی حساسیت کا مکمل احترام کریں اور اپنی کاروباری سرگرمیوں میں ذمہ داری اور احتیاط کا مظاہرہ کریں۔