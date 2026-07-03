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سینئر مذہبی رہنماوں پر پابندیوں پر متحدہ مجلس علما کا اظہارِ تشویش
مجلس نےمطالبہ کیا کہ ان پابندیوں کا فوری جائزہ لیا جائے اور تمام مذہبی رہنماؤں کو اپنی ذمہ داریاں انجام دینے کی اجازت دی جائے۔
Published : July 3, 2026 at 8:37 PM IST
سرینگر ( پرویز الدین): متحدہ مجلسِ علماء جموں و کشمیر نے سینئر مذہبی رہنماوں، جن میں مولانا محمد مسرور عباس انصاری اور آغا سید حسن الموسوی الصفوی شامل ہیں، پر عائد پابندیوں پر گہری تشویش کا اظہار کیا ہے۔
مجلس نے کہا کہ مولانا مسرور عباس انصاری کو ماہِ محرم کے مقدس ایام میں گھر میں نظر بند رکھا گیا ہے، جس کے باعث وہ مذہبی اجتماعات سے خطاب کرنے اور اپنی مذہبی و ادارہ جاتی ذمہ داریاں انجام دینے سے قاصر ہیں۔ اور آج موصوف کو نماز جمعہ کی ادائیگی سے بھی روکا گیا۔
متحدہ مجلس علما نے ان اطلاعات پر بھی افسوس کا اظہار کیا کہ آغا سید حسن الموسوی الصفوی کو آیت اللہ خامنہ ای کی تدفین کی قومی تقریب میں شرکت کے لیے ایران جانے سے روکا گیا، اور نئی دہلی ہوائی اڈے پر ا ±ن کا پاسپورٹ اور سفری دستاویزات مبینہ طور پر ضبط کیے گئے۔
مجلس نے کہا کہ مذہبی علماء اور رہنماؤں کو اپنی مذہبی، سماجی اور ملی ذمہ داریاں انجام دینے سے نہیں روکا جانا چاہیے۔ اس طرح کے اقدامات مذہبی جذبات کو مجروح کرتے ہیں، عوام میں غیر ضروری بے چینی پیدا کرتے ہیں، اور مذہبی آزادی کی روح کے منافی ہیں۔
مجلس نے حکام سے مطالبہ کیا کہ ان پابندیوں کا فوری جائزہ لیا جائے اور تمام مذہبی رہنماؤں کو اپنی ذمہ داریاں بلا روک ٹوک انجام دینے کی اجازت دی جائے، تاکہ عوامی اعتماد، ہم آہنگی اور باہمی اعتماد کی فضا قائم ہو سکے۔