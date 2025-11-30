پلوامہ میں مذہبی ہم آہنگی کی اعلیٰ مثال: مسلمانوں نے کشمیری پنڈت خاتون کی آخری رسومات ادا کیں

ETV Bharat / jammu-and-kashmir
پلوامہ میں مذہبی ہم آہنگی کی اعلیٰ مثال: مسلمانوں نے کشمیری پنڈت خاتون کی آخری رسومات ادا کیں
مقامی مسلمانوں نے بزرگ کشمیری پنڈت خاتون کی آخری رسومات پورے مذہبی احترام کے ساتھ ادا کیں۔
Published : November 30, 2025 at 7:50 PM IST
پلوامہ : ضلع پلوامہ کے گاؤں منگامہ میں گزشتہ روز ایک ایسا منظر دیکھنے کو ملا جس نے پوری وادی میں انسانیت، ہم آہنگی اور بھائی چارے کے جذبات کو ایک بار پھر تازہ کر دیا۔ مقامی مسلمانوں نے ایک بزرگ کشمیری پنڈت خاتون کی آخری رسومات نہایت عزت، وقار اور پنڈت روایات کے عین مطابق ادا کیں، جسے ہر سمت سے خراجِ تحسین پیش کیا جا رہا ہے۔
مرحومہ پنڈت بانسی لال گنجو کی اہلیہ تھیں اور گاؤں میں محبت و احترام کے ساتھ صبا گنجو کے نام سے پہچانی جاتی تھیں۔ وہ کئی دہائیوں سے منگامہ میں مقیم تھیں اور مسلمان پڑوسیوں کے ساتھ نہایت خوشگوار تعلقات رکھتی تھیں۔ ان کا اخلاق، ملنساری اور سب سے برابری کے ساتھ پیش آنا انہیں ہر دل عزیز بنا چکا تھا۔
مرحومہ کے انتقال کی خبر سامنے آتے ہی مسلم پڑوسی چند لمحوں میں ہی ان کے گھر پہنچ گئے۔ انہوں نے نہ صرف سوگوار اہلِ خانہ کو حوصلہ دیا بلکہ پورا دن گھر پر موجود رہ کر ہر ممکن مدد فراہم کی۔ غم کی اس گھڑی میں مسلمان اور پنڈت اہلِ گاؤں ایک خاندان کی طرح جمع تھے۔
بعد ازاں مقامی مسلمانوں نے اپنی ذمے داری سمجھتے ہوئے پنڈت مذہبی روایات کے مطابق آخری رسومات کا مکمل بندوبست کیا۔ابتدأٸی رسومات کی تیاری سے لے کر تمام رسوم کی ادائیگی تک ہر قدم نہایت احترام اور وقار کے ساتھ انجام دیا گیا۔ اس موقع پر بڑی تعداد میں مقامی مرد اور خواتین موجود تھے، جن کی آنکھوں میں جذباتی مناظر کے درمیان آنسو بھی دکھائی دیے۔
ایک بزرگ شہری نے کہاکہ “صبا گنجو صرف ایک پڑوسی نہیں تھیں، پورے گاؤں کی ماں جیسی تھیں۔ ہم آج ایک خاندان کے فرد کو الوداع کر رہے ہیں۔” آخری رسومات کے دوران مسلمان اور پنڈت افراد کندھے سے کندھا ملا کر ایک ساتھ کھڑے تھے، جس نے پوری بستی کو یکجہتی اور انسانیت کے جذبے سے بھر دیا۔ یہ منظر کشمیر کی اس روایت کا عکاس تھا جس میں مذہبی اختلاف سے زیادہ انسانی رشتے اور اخلاقی قدریں اہم تصور کی جاتی ہیں۔
صبح کی ہلکی دھوپ میں ادا کی گئی یہ آخری رسومات یہ پیغام دے گئیں کہ مذہب، مسلک اور قومیت کی تقسیم سے کہیں بڑی قدر انسانیت ہے — اور یہی انسانیت آج بھی کشمیر کی اصل پہچان ہے۔ گاؤں کے لوگوں کا کہنا ہے کہ صبا گنجو کی کمی مدتوں محسوس کی جائے گی، مگر انہوں نے جو محبت، بھائی چارہ اور یکجہتی کی مثال چھوڑی ہے وہ آنے والی نسلوں کے لیے مشعلِ راہ بنی رہے گی۔