ETV Bharat / jammu-and-kashmir
مسلمانوں نے ہمیشہ امن و انسانیت کا پیغام دیا، ظلم کے خلاف متحد ہونا وقت کی اہم ضرورت: مولانا عبدالرشید داوادی
مولانا عبدالرشید داوادی نے عوام بالخصوص نوجوانوں سے اپیل کی کہ وہ دینی و اخلاقی اقدار کو مضبوطی سے تھامے رکھیں۔
Published : March 6, 2026 at 8:52 PM IST
اننت ناگ:(فیاض لولو) معروف مذہبی اسکالر مولانا عبدالرشید داوادی نے کہا ہے کہ اسلام نے ہمیشہ دنیا کو امن، بھائی چارے اور انسانیت کا درس دیا ہے اور مسلمانوں کی تاریخ اس بات کی گواہ ہے کہ انہوں نے ہر دور میں محبت، احترام اور رواداری کے پیغام کو عام کرنے میں اہم کردار ادا کیا ہے۔ انہوں نے زور دے کر کہا کہ موجودہ حالات میں مسلمانوں کے درمیان اتحاد اور یکجہتی نہایت ضروری ہے تاکہ وہ ظلم و ناانصافی کے خلاف مضبوط آواز بلند کر سکیں۔
ان خیالات کا اظہار انہوں نے جنوبی کشمیر کے ضلع اننت ناگ کے باغ نوگام علاقے میں نماز جمعہ کے بعد ذرائع ابلاغ کے نمائندوں سے بات کرتے ہوئے کیا۔ اس موقع پر انہوں نے کہا کہ اسلام کی حقیقی تعلیمات انسانیت کی خدمت، ہمدردی، برداشت اور مختلف مذاہب و برادریوں کے درمیان پُرامن بقائے باہمی کی تلقین کرتی ہیں۔
مولانا داوادی نے کہا کہ بعض عالمی طاقتیں دنیا کے مختلف ممالک پر اپنا نظام مسلط کرنے کی کوشش کر رہی ہیں اور مسلمانوں کے خلاف سازشیں بھی کی جاتی رہی ہیں، تاہم مسلمانوں کو کمزور سمجھنا ایک غلط فہمی ہے۔ انہوں نے کہا کہ اگر مسلمان اپنی صفوں میں اتحاد پیدا کریں اور اسلام کی اصل تعلیمات پر عمل کریں تو وہ نہ صرف ظلم و ناانصافی کے خلاف مؤثر آواز اٹھا سکتے ہیں بلکہ دنیا میں امن، انصاف اور ہم آہنگی کے قیام میں بھی اہم کردار ادا کر سکتے ہیں۔
انہوں نے مزید کہا کہ موجودہ دور میں امت مسلمہ کے لیے باہمی اتحاد، صبر و برداشت اور اجتماعی شعور بے حد ضروری ہے تاکہ دنیا کے مختلف خطوں میں مظلوموں کی حمایت کی جا سکے اور ناانصافی کے خلاف مؤثر جدوجہد کی جا سکے۔
مولانا عبدالرشید داوادی نے عوام بالخصوص نوجوانوں سے اپیل کی کہ وہ دینی و اخلاقی اقدار کو مضبوطی سے تھامے رکھیں اور معاشرے میں امن، بھائی چارے اور مثبت اقدار کے فروغ کے لیے اپنا کردار ادا کریں۔ انہوں نے کہا کہ نوجوان نسل قوم اور معاشرے کا مستقبل ہے، اس لیے ان کا صحیح سمت میں رہنا بے حد ضروری ہے۔
اجتماع کے اختتام پر عالمی امن، مسلمانوں کے اتحاد اور پوری انسانیت کی خوشحالی کے لیے خصوصی دعا بھی کی گئی۔