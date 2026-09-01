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مسلمانوں کو ملک میں رہنے کے لیے آر ایس ایس سے سرٹیفکیٹ کی ضرورت نہیں :ڈاکٹر ہربخش سنگھ
ڈاکٹرہربخش سنگھ نے کہا کہ بھارت ایک عظیم ملک ہے، جس میں ہندو، مسلمان،سکھ اور دیگرمذاہب کے لوگوں کو بھی رہنے کا پوراحق حاصل ہے۔
By ETV Bharat Jammu & Kashmir Team
Published : September 1, 2026 at 10:30 AM IST
ترال (شبیر بھٹ): جموں وکشمیر اپنی پارٹی کی جانب سے آج ترال میں ایک پروگرام کا اہتمام کیا گیا، جس کی صدارت پارٹی ترجمان ڈاکٹر ہربخش سنگھ نے کی جبکہ اس موقع پر کئ افراد نے اپنی پارٹی میں شمولیت کی۔ڈاکٹر ہربخش سنگھ نے پارٹی میں شامل ہونے والے افراد کا خیر مقدم کرتے ہوئے کہا کہ انکی شمولیت سے پارٹی مزید مضبوط ہوگی۔
انہوں نے اس موقع پر بتایا کہ جیلوں میں بند کشمیری قیدیوں کی رہائی کے لیے انکی پارٹی قانونی لڑائی لڑیں گی، انہوں نے بتایا کہ مرکزی سرکار کو جیلوں میں بند نوجوانوں کے لیے عام معافی کا اعلان کرنا چاہئے۔
آر ایس ایس سربراہ موہن بھاگوت کے بیان پر ردعمل ظاہر کرتے ہوئے ڈاکٹر ہربخش سنگھ نے کہا کہ ملک کے مسلمانوں کو آر ایس ایس کے سرٹیفکیٹ کی ضرورت نہیں ہے،کیونکہ اس ملک کی آزادی میں مسلمانوں نے بھی دیگر مذاہب کے ساتھ لازوال قربانیاں دی ہیں اور آج جو لوگ اسطرح کی باتیں کر رہے ہیں وہ ملک کی سلامتی اور ماضی دونوں سے بے خبر ہیں۔
ڈاکٹر ہربخش سنگھ نے بتایا کہ بھارت ایک عظیم ملک ہے، جس میں ہندووں کے ساتھ ساتھ مسلمانوں،سکھوں اور دیگر مذاہب کے لوگوں کو بھی رہنے کا پورا حق حاصل ہے اور اس ضمن میں ہمیں کسی کے سرٹیفکیٹ کی ضرورت نہیں ہے۔
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واضح رہے کہ موہن بھاگوت نے ہفتہ کو نیویارک کے مشہور میڈیسن اسکوائر گارڈن میں منعقدہ ایک بڑے اجتماع سے خطاب کرتے ہوئے ہندوستانی معاشرے کی تکثیری اور متنوع شناخت پر زور دیا۔ تقریب میں بھارتی نژاد امریکی برادری کے 6 ہزار سے زائد افراد اور مختلف مذاہب سے تعلق رکھنے والے مذہبی رہنماؤں نے شرکت کی۔ بھاگوت نے اپنے خطاب میں امریکہ اور ہندوستان کے تناظر میں تکثیریت اور تنوع کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ امریکہ کے لیے پلورالیسم اور بھارت کے لیے یعنی تنوع میں اتحاد اہم تصورات ہیں۔