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نکاح نامہ نہ بھی ہو تو معتبر زبانی گواہی سے نکاح ثابت ہو سکتا ہے: بڈگام عدالت کا اہم فیصلہ
عدالت نے اپنے فیصلے میں کہا کہ نکاح نامہ صرف نکاح کا تحریری ریکارڈ ہوتا ہے، اس کی قانونی حیثیت کی بنیاد نہیں۔
By ETV Bharat Jammu & Kashmir Team
Published : July 1, 2026 at 8:09 PM IST
سرینگر: وسطی کشمیر کے بڈگام ضلع کی ایک عدالت نے ایک اہم فیصلے میں قرار دیا ہے کہ اگر معتبر اور قابلِ اعتماد زبانی گواہی موجود ہوں اور اس پر کوئی اعتراض نہ کیا گیا ہو، تو نکاح نامہ باقاعدہ طور پر پیش یا ثابت نہ ہونے کے باوجود بھی اسلامی نکاح کو قانونی طور پر تسلیم کیا جا سکتا ہے۔
جوڈیشل مجسٹریٹ فرسٹ کلاس بڈگام، تسنیم کاووسہ، نے شوہر کی جانب سے بیوی کے خلاف ازدواجی تعلقات کی بحالی (Restitution of Conjugal Rights) کے لیے دائر مقدمے پر جزوی فیصلہ سناتے ہوئے بیوی کو شوہر کے ساتھ دوبارہ رہنے کی ہدایت دی۔ تاہم، عدالت نے بیوی کے ایک رشتہ دار کے خلاف مستقل حکمِ امتناع (Permanent Injunction) جاری کرنے کی درخواست مسترد کر دی، کیونکہ اس حوالے سے واضح اور مخصوص ثبوت پیش نہیں کیے گئے تھے۔
عدالت نے کہا کہ "مدعی کا دعویٰ تھا کہ اس نے 25 جولائی 2022 کو اسلامی طریقۂ کار کے مطابق مدعا علیہ خاتون سے نکاح کیا تھا۔ اگرچہ نکاح نامہ، نکاح کا معاہدہ اور حلف نامہ عدالت میں پیش کیے گئے تھے، لیکن انہیں دستاویزی ثبوت کے قواعد کے مطابق باضابطہ طور پر ثابت نہیں کیا گیا۔"
عدالت نے مزید کہا کہ خاتون کو سمن جاری کیے جانے کے باوجود وہ نہ عدالت میں پیش ہوئیں اور نہ ہی کوئی تحریری جواب داخل کیا۔ اس لیے شوہر کے نکاح سے متعلق دعوے کو کسی نے چیلنج نہیں کیا۔
عدالت نے اپنے فیصلے میں کہا: "قانون کے مطابق جن حقائق کی واضح طور پر تردید نہ کی جائے، انہیں تسلیم شدہ مانا جاتا ہے۔ چونکہ مدعا علیہ نمبر ایک نے مقدمے کی کارروائی میں حصہ نہیں لیا، اس لیے مدعی کے بیان کردہ ازدواجی تعلق کو قانونی طور پر تسلیم شدہ تصور کیا جائے گا۔"
عدالت نے مزید کہا کہ شوہر نے بطور گواہ اپنا بیان ریکارڈ کرایا، جس کی دو آزاد گواہوں نے بھی تصدیق کی، اور ان کے بیانات کو بھی کسی نے چیلنج نہیں کیا۔ نکاح نامہ باضابطہ طور پر ثابت نہ ہونے کے معاملے پر عدالت نے کہا کہ یہ کمی مدعی کے مقدمے کے لیے نقصان دہ نہیں ہے۔
فیصلے میں کہا گیا: "اگر مدعا علیہان نکاح ہی سے انکار کرتے تو نکاح نامہ، نکاح کے معاہدے اور حلف نامے کو باضابطہ طور پر ثابت کرنا اہمیت رکھتا، لیکن جب نکاح کو ہی چیلنج نہیں کیا گیا تو ان دستاویزات کا رسمی ثبوت نہ ہونا مقدمے کو متاثر نہیں کرتا۔"
عدالت نے مسلم پرسنل لا کی وضاحت کرتے ہوئے کہا کہ: "مسلم پرسنل لا کے تحت نکاح نامہ تیار کرنا یا اس کی رجسٹریشن نکاح کی قانونی حیثیت کے لیے لازمی شرط نہیں ہے۔ مسلم نکاح بنیادی طور پر ایک معاہدہ ہے، جو ایجاب و قبول اور اہل گواہوں کی موجودگی میں مکمل ہوتا ہے۔ نکاح نامہ صرف نکاح کا تحریری ریکارڈ ہوتا ہے، اس کی قانونی حیثیت کی بنیاد نہیں۔"
عدالت نے مزید کہا: "لہٰذا اگر نکاح نامہ باضابطہ طور پر ثابت نہ بھی کیا جائے، تب بھی معتبر زبانی گواہی کے ذریعے نکاح قانونی طور پر ثابت کیا جا سکتا ہے۔" عدالت نے قرار دیا کہ شوہر اور دونوں گواہوں کے بیانات سے مسلسل یہ ثابت ہوتا ہے کہ 25 جولائی 2022 کو نکاح ہوا تھا۔
فیصلے میں کہا گیاہے: "ان گواہوں کے بیانات کو نہ چیلنج کیا گیا اور نہ ہی ان کی تردید کی گئی۔ اس لیے نکاح نامہ پیش نہ ہونے یا باضابطہ طور پر ثابت نہ ہونے سے مدعی کا مقدمہ کمزور نہیں ہوتا، خاص طور پر جب نکاح کا حقیقتاً ہونا زبانی شواہد اور مدعا علیہان کی خاموشی سے ثابت ہو چکا ہو۔"
اسی بنیاد پر عدالت نے قرار دیا کہ مدعی نکاح ثابت کرنے میں کامیاب رہا ہے۔ عدالت نے کہا: "امکانات کے غالب معیار (Preponderance of Probabilities) کی بنیاد پر یہ ثابت ہو گیا ہے کہ 25 جولائی 2022 کو مدعی اور مدعا علیہ نمبر ایک کے درمیان ایک درست اور قانونی نکاح ہوا تھا۔"
عدالت نے شوہر کی ازدواجی تعلقات کی بحالی کی درخواست کا بھی جائزہ لیا۔ شوہر نے بیان دیا کہ شادی کے چند ماہ بعد اس کی بیوی سسرال چھوڑ کر چلی گئی اور بار بار درخواست کرنے کے باوجود واپس نہیں آئی۔ چونکہ مدعا علیہان نے مقدمے کی کارروائی میں حصہ نہیں لیا، اس لیے اس بیان کی بھی کوئی تردید نہیں ہوئی۔
عدالت نے کہا: "ریکارڈ پر ایسی کوئی بات موجود نہیں جس سے ظاہر ہو کہ مدعی اپنی ازدواجی ذمہ داریاں پوری کرنے کے لیے تیار نہیں تھا، یا مدعا علیہ نمبر ایک کے پاس شوہر سے الگ رہنے کی کوئی قانونی طور پر قابلِ قبول وجہ تھی۔"
مجسٹریٹ نے کہا کہ مدعی نے دیوانی مقدمات میں مطلوبہ معیار کے مطابق اپنا دعویٰ ثابت کر دیا ہے اور شواہد سے واضح ہوتا ہے کہ بیوی نے بغیر کسی قانونی جواز کے شوہر کا ساتھ چھوڑا۔ اسی بنا پر عدالت نے ازدواجی تعلقات کی بحالی کا حکم جاری کرتے ہوئے بیوی کو قانون کے مطابق شوہر کے ساتھ دوبارہ ازدواجی زندگی شروع کرنے کی ہدایت دی۔ البتہ عدالت نے بیوی کے ایک رشتہ دار کے خلاف مستقل حکمِ امتناع جاری کرنے کی درخواست مسترد کر دی۔
عدالت کے مطابق، شادی میں مداخلت کے الزامات "عمومی اور غیر مخصوص" نوعیت کے تھے۔ فیصلے میں کہا گیا کہ کسی مخصوص واقعے، تاریخ، مقام یا عملی اقدام کے بارے میں کوئی مضبوط ثبوت پیش نہیں کیا گیا، اور صرف عمومی الزامات کی بنیاد پر مستقل حکم امتناع جاری نہیں کیا جا سکتا۔
چنانچہ عدالت نے مقدمے کا جزوی فیصلہ سناتے ہوئے ازدواجی تعلقات کی بحالی کی درخواست منظور کر لی، جبکہ مستقل حکم امتناع کی درخواست مسترد کر دی۔
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