کشمیر کے گریز میں کستوری ہرن کا شکار، خطرے سے دوچار جانوروں کے تحفظ پر تشویش کا اظہار
وائلڈ لائف حکام کے مطابق شکاریوں میں سے ایک کی شناخت کر لی گئی ہے جبکہ دیگر کی شناخت اور معاملے کی جانچ جاری ہے۔
Published : May 29, 2026 at 4:56 PM IST
سرینگر: جموں و کشمیر میں وائلڈ لائف کے اہلکار ایک نر کستوری ہرن کو مارنے والے چار شکاریوں کو پکڑنے کی تلاش شروع کر دی ہے۔ مبینہ طور پر مشکِ نافہ نکال کر بلیک مارکیٹ میں فروخت کرنے کے لیے وادی میں گریز کے جنگلات میں کستوری ہرن کا شکار کیا گیا۔
وائلڈ لائف حکام نے بتایا کہ انہوں نے شکاریوں میں سے ایک کی شناخت کر لی ہے جو راجوری ضلع کا قبائلی ہے۔ شمالی کشمیر کے وائلڈ لائف وارڈن انتظار سہیل نے ای ٹی وی بھرت کو بتایا کہ "ہم واقعے کی جانچ کر رہے ہیں۔ اب تک ایک شخص کی شناخت ہو گئی ہے۔ وہ راجوری کا ایک قبائلی ہے۔ گرفتاری کا وارنٹ جاری کر دیا گیا ہے اور مزید کارروائی کی جائے گی۔"
واضح رہے کہ وٹس ایپ کے ذریعے شکاریوں کی تصویر اور ویڈیو لیک ہونے کے بعد وائلڈ لائف حکام حرکت میں آ گئے۔ سہیل نے کہا کہ "اطلاع کے مطابق، یہ واقعہ ایک ہفتہ قبل گریز کے علاقے میں پیش آیا۔ تمام تفصیلات تحقیقات کے دوران اکٹھی کی جائیں گی اور مناسب کارروائی کی جائے گی۔"
تصویر میں تین شکاریوں کو چاقو سے نایاب ہرن کے مشک نافہ کو کاٹتے ہوئے دیکھا جا سکتا ہے، جب کہ قریب کھڑے ایک شکاری کو بندوق کے ساتھ دیکھا جا سکتا ہے۔ وہیں ویڈیو میں ایک شکاری اپنے کندھوں پر مردہ ہرن اٹھائے ہوئے نظر آتا ہے جب کہ دوسرا شکاری اس کے آگے آگے چل رہا ہے جو مبینہ طور پر بندوق اٹھائے ہوئے ہے۔ واضح رہے کہ اس جانور کو کو خطرے سے دوچار نسل کے زمرے میں رکھا گیا ہے اور اس کا شکار ممنوع اور قانوناً جرم ہے۔
ذرائع نے ای ٹی وی بھارت کو بتایا کہ خطرے سے دوچار ہرن کے شکار اور غیر قانونی شکار کا واقعہ ایک ہفے قبل ضلع بانڈی پورہ کے گریز جنگل کے دودھپتی کسر علاقے میں پیش آیا تھا۔
شکاری گوشت، جلد اور خاص طور پر مشک نافہ کے لیے جانور کا شکار کرتے ہیں جو بلیک مارکیٹ میں فروخت ہوتی ہے۔ اس کی قیمت تقریباً 1-2 لاکھ روپے ہے اور اسے مہنگے پرفیوم بنانے میں استعمال کیا جاتا ہے۔
محکمہ وائلڈ لائف کے مطابق کستوری ہرن وادی کشمیر کے محفوظ جنگلاتی علاقوں بالخصوص گریز اور پیر پنجال رینج میں پائے جاتے ہیں۔ یہ انواع وائلڈ لائف (تحفظ) ایکٹ 1972 کے شیڈول I میں درج ہیں اور اسے انٹرنیشنل یونین فار کنزرویشن آف نیچر (IUCN) نے خطرے سے دوچار نسل قرار دیا ہے۔ اس کا شکار مکمل طور پر ممنوع ہے اور قصورواروں کو جرمانے سمیت کئی سال قید کی سزا کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔
وائلڈ لائف کے حکام نے کہا کہ رینج آفیسر اور وائلڈ لائف حکام سمیت ایک ٹیم کو اس "سفاکانہ عمل" کی تحقیقات کے لیے گریز روانہ کر دیا گیا ہے۔ ہرن کی ہلاکت نے غم و غصے لہر کو جنم دیا ہے اور محکمہ جنگلی حیات پر سوالات اٹھائے ہیں جس پر نایاب ہرن کے غیر قانونی شکار کو "نہ روکنے" کا الزام لگایا جا رہا ہے۔
آر ٹی آئی تحریک کے بانی اور ماحولیاتی تحفظ کے حامی شیخ غلام رسول نے الزام لگایا کہ وادی کشمیر میں کستوری ہرن کا غیر قانونی شکار "بار بار ہو رہا ہے"۔ "اس کا غیر قانونی شکار محکمہ وائلڈ لائف کی ناکامی کی عکاسی کرتا ہے۔ محکمہ جنگلات کے اہلکاروں کو جوابدہ ہونا چاہیے؛ یہ واقعہ انتظامی غفلت کی عکاسی کرتا ہے۔"
