ETV Bharat / jammu-and-kashmir
قتل کیس چوبیس گھنٹے کے اندر حل، دو ملزمان گرفتار: جموں پولیس
جموں میں سڑک پر ایک پل کےقریب ایک نامعلوم شخص کی لاش پڑی ہے۔ پولیس ٹیم فوری طور پر موقعے پر پہنچی اور کاروائی کی۔
Published : March 19, 2026 at 9:05 AM IST
جموں(اشرف گنائی): سینئر سپرنٹنڈنٹ آف پولیس جموں جوگیندر سنگھ کی جانب سے ایک پریس کانفرنس کے دوران بتایا گیا کہ جموں پولیس کے ساوتھ زون نے تیز رفتار کارروائی کرتے ہوئے قتل کے ایک کیس کو محض 24 گھنٹوں کے اندر حل کر لیا ہے اور اس سلسلے میں دو ملزمان کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔جموں میں پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے ایس ایس پی جموں نے کہا کہ جموں نے تفصیلات فراہم کرتے ہوئے کہا کہ 16 مارچ 2026 کو رات تقریباً 9:30 بجے تھانہ ستواری کو اطلاع موصول ہوئی کہ چٹھہ سے میراں صاحب جانے والی سڑک پر ایک پل کے قریب ایک نامعلوم شخص کی لاش پڑی ہے۔ پولیس ٹیم فوری طور پر موقع پر پہنچی جہاں ایک سکھ شخص جس کی عمر تقریباً 46 سے 47 سال کے درمیان تھی،مردہ حالت میں پایا گیا ابتدائی معائنہ سے معلوم ہوا کہ اس کی گردن پر تیز دھار ہتھیار سے حملہ کیا گیا تھا،جس کے نتیجے میں زیادہ خون بہنے سے اس کی موت واقع ہوئی۔
اس واقعہ کے حوالے سے تھانہ ستواری میں ایف آئی آر نمبر 66/2026 زیر دفعہ 103 بی این ایس اور آرمز ایکٹ کی دفعات 4 اور 25 کے تحت مقدمہ درج کیا گیا۔ ایس ایس پی نے بتایا کہ ایس ڈی پی او سٹی ساوتھ،ایس ایچ او تھانہ ستواری،انچارج پولیس پوسٹ چٹھہ انچارج پولیس پوسٹ گاڑی گڑھ اور پی ایس آئی وسیم بھٹی پر مشتمل ٹیم نے فوری طور پر تحقیقات شروع کی۔
جائے وقوعہ کا معائنہ کرنے کے ساتھ ساتھ سی سی ٹی وی فوٹیج کا باریک بینی سے جائزہ لیا گیا فوٹیج میں یہ بات سامنے آئی کہ ایک اسکوٹی جس پر دو افراد سوار تھے واردات کے وقت متوفی کا پیچھا کر رہی تھی۔انہوں نے مزید کہا کہ ہیومن انٹیلی جنس اور ٹیکنیکل ذرائع کو بروئے کار لاتے ہوئے پولیس نے ملزمان کی شناخت کر کے انہیں گرفتار کر لیا گرفتار ملزمان کی شناخت دیویندر سنگھ ولد نین سنگھ ساکن بھور کیمپ وارڈ نمبر 1 اور رویندر سنگھ عرف فتے ولد امرک سنگھ ساکن گوند پورہ چٹھہ کے طور پر ہوئی ہے۔
دوران تفتیش دونوں ملزمان نے جرم کا اعتراف کر لیا ہے ایس ایس پی جموں کے مطابق مزید تحقیقات سے یہ بھی معلوم ہوا کہ متوفی کے اپنے شریک حیات کے ساتھ کچھ تنازعات چل رہے تھے جو اس واقعہ کی ممکنہ وجہ بن سکتے ہیں۔