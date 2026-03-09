ETV Bharat / jammu-and-kashmir
جموں پولیس کی بڑی کامیابی، 2016 کے قتل کیس کا مفرور ملزم نو سال بعد دہلی سے گرفتار
پولیس کے مطابق ملزم دہلی میں راج بیر سنگھ کے فرضی نام سے رہ رہا تھا۔ گرفتاری کے بعد اسے جموں لایا گیا۔
Published : March 9, 2026 at 8:30 AM IST
جموں: (محمد اشرف گنائی) جموں پولیس نے سال 2016 سے ایک زیر التوا قتل کیس کو حل کرتے ہوئے بڑی کامیابی حاصل کرنے کا دعوٰی کیا ہے۔ جموں پولیس نے بتایا کہ تقریباً نو سال سے مفرور ملزم کو دہلی سے گرفتار کر لیا گیا ہے۔
اس سلسلے میں گذشتہ روز پولیس اسٹیشن گاندھی نگر جموں میں ایک پریس کانفرنس منعقد کی گئی جس میں ایس پی ساوتھ اجے شرما نے میڈیا کو تفصیلات فراہم کرتے ہوئے بتایا کہ 27 جولائی 2016 کو نریش سنگھ ولد گنجن سنگھ ساکن لین نمبر 2 رانی تالاب جموں نے پولیس میں تحریری شکایت درج کرائی تھی کہ رمیش کمار ولد شیام لال ساکن گاؤں جھکماؤ چھترپور (مدھیہ پردیش) حال مقیم ڈیجیانہ پلی جموں نے اس کی 12 سالہ بیٹی نیشا پر بہیمانہ حملہ کیا۔ اس حملے میں بچی شدید زخمی ہوگئی اور بعد ازاں اسپتال میں دم توڑ گئی۔
شکایت کی بنیاد پر پولیس اسٹیشن گاندھی نگر میں ایف آئی آر نمبر 176/2016 زیر دفعہ 302/342 آر پی سی درج کر کے تحقیقات شروع کی گئی، تاہم واقعے کے فوراً بعد ملزم فرار ہو گیا اور کئی سال تک پولیس کی گرفت سے بچتا رہا۔ ایس پی اجے شرما کے مطابق خواتین کے خلاف جرائم کو سنجیدگی سے لیتے ہوئے اس کیس کو کبھی نظر انداز نہیں کیا گیا۔ ایس ایس پی جموں، ایس پی ساوتھ اور ایس ڈی پی او ساوتھ کی ہدایات پر ملزم کی گرفتاری کے لیے مسلسل کوششیں جاری رہیں۔ اسی سلسلے میں پی ایس آئی شبھم شرما انچارج پولیس پوسٹ ڈیجیانہ کو ملزم کی گرفتاری کا ٹاسک دیا گیا۔ پیشہ ورانہ انداز میں کارروائی کرتے ہوئے پولیس نے تکنیکی اور انسانی ذرائع سے ملزم کی موجودگی کے بارے میں معلومات حاصل کیں۔
بعد ازاں ڈیجیانہ پولیس پوسٹ کی قیادت میں ایک ٹیم نے دہلی پولیس کے تعاون سے ساوتھ دہلی کے بھاٹی مائنز علاقے میں چھاپہ مار کارروائی کی اور ملزم کو گرفتار کر لیا۔ ملزم وہاں راج بیر سنگھ کے فرضی نام سے رہ رہا تھا۔ گرفتاری کے بعد اسے جموں لایا گیا اور عدالت میں پیش کیا گیا جہاں مزید تفتیش کے لیے پولیس ریمانڈ حاصل کی گئی۔
مزید پڑھیں: