میونسپل کونسل سوپور کے صفائی ملازمین کا احتجاج، ملازمت کو مستقل کرنے کا مطالبہ
مظاہرین کے مطابق 'ہم مستقبل ملازمین کے برابر کام کرتے ہیں لیکن ہمیں باقاعدہ تنخواہوں، چھٹیوں اور پنشن کے فوائد سے محروم رکھا جاتا ہے۔'
Published : June 2, 2026 at 3:54 PM IST
بارہمولہ (کوثر عرفات): شمالی کشمیر کے ضلع بارہمولہ کے سوپور میں میونسپل کونسل سوپور کے ساتھ کام کرنے والے صفائی کرنے والے عارضی ملازمین نے منگل کو یہاں میونسپل کونسل کے دفتر کے قریب ایک احتجاجی مظاہرہ کیا۔ مظاہرین نے اپنی خدمات کو مستقل کرنے اور حکومت سے ان کے دیرینہ مسائل کو حل کرنے کا مطالبہ کیا۔
اس دوران جھاڑو اور پلے کارڈز اٹھائے ہوئے مظاہرین نے انتظامیہ کے خلاف نعرے بازی کرتے ہوئے الزام لگایا کہ وہ برسوں سے کنٹریکٹ یا یومیہ اجرت کی بنیاد پر بغیر کسی ملازمت کے تحفظ یا قانونی فوائد کے کام کر رہے ہیں۔
''ہم مستقبل ملازمین کے برابر ہی فرائض انجام دیتے ہیں لیکن ہمیں باقاعدہ تنخواہوں، چھٹیوں اور پنشن کے فوائد سے محروم رکھا جاتا ہے۔'' ایک احتجاجی نے نام ظاہر نہ کرنے کی درخواست پر یہ بات کہی۔
انہوں نے کہا کہ گذشتہ برسوں سے جب ہم کو سرکار نے اس کام کے لیے چنا، انہوں نے اس وقت وعدہ کیا کہ آپ کو مستقل کر دیا جائے گا لیکن آج تک ہماری بات کسی نے نہیں سنی۔
انہوں نے کہا کہ ہم کافی غریب لوگ ہیں اور ہم کو دن کا صرف تیس سو روپے بنتا ہے اور آج کے اس دور میں تین سو روپے سے کیا ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ ہمارا گزارا نہیں ہو رہا ہے اور ہم اب دو وقت کی روٹی کے لیے ترس رہے ہیں اور ہمارے بچے اسکول بھی نہیں جاسکتے ہیں کیونکہ غریبی بہت زیادہ ہے۔
انہوں نے سرکار اور ضلع انتظامیہ سے گزارش کی کہ اگر ان کے مسائل کو حل نہیں کیا گیا تو ہم لگاتار احتجاج کریں گے۔
اس موقعے پر ایم سی سوپور کے اہلکار فوری طور پر تبصرہ کے لیے دستیاب نہیں تھے۔ تاہم، ذرائع کے مطابق بتایا گیا کہ کونسل نے ان کے مطالبات پر غور کے لیے اعلیٰ حکام کو بھجوا دیا ہے۔
