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کرگل میں میونسپل کمیٹی انتخابات کا آغاز؛ تیرہ پولنگ اسٹیشنوں پر پُرامن ووٹنگ جاری
خطے میں جاری شدید سرد موسم اور منفی درجۂ حرارت کے باعث صبح سویرے ووٹنگ کی شرح نسبتاً کم رہی ہے۔
Published : November 21, 2026 at 11:57 AM IST
کرگل، لداخ (فردوس احمد تانترے): یونین ٹیریٹری لداخ کے ضلع کرگل میں میونسپل کمیٹی انتخابات کے لیے پولنگ آج صبح 8:00 بجے باضابطہ طور پر شروع ہو گئی ہے، اور قصبے کے تمام 13 مقررہ پولنگ اسٹیشنوں پر ووٹ ڈالنے کا عمل پُرامن اور خوش اسلوبی سے جاری ہے۔ مقامی شہری ادارے کے نمائندوں کے انتخاب کے لیے منعقد ہونے والے اس جمہوری عمل میں رائے دہندگان اپنے حقِ رائے دہی کا استعمال کر رہے ہیں۔
شدید سردی کے باعث صبح سویرے ووٹنگ کی رفتار سست
پولنگ کے آغاز کے بعد سے رائے دہندگان اپنا ووٹ ڈالنے کے لیے بتدریج پولنگ مراکز کا رخ کر رہے ہیں۔ خطے میں جاری شدید سرد موسم اور منفی درجۂ حرارت کے باعث صبح سویرے ووٹنگ کی شرح نسبتاً کم رہی ہے اور ووٹر چھوٹی چھوٹی ٹولیوں کی صورت میں گھروں سے نکل کر پولنگ اسٹیشنوں پر پہنچ رہے ہیں۔ تاہم، انتخابی حلقوں کا خیال ہے کہ دن چڑھنے اور دھوپ نکلنے کے ساتھ ہی ووٹروں کی آمد و رفت اور پولنگ کی رفتار میں نمایاں تیزی آئے گی۔
انتخابی عملہ مستعد، شام 5 بجے تک جاری رہے گی پولنگ
انتخابی انتظامیہ کے مطابق، الیکشن ڈیوٹی پر تعینات تمام پولنگ عملہ، پریزائیڈنگ افسران اور سکیورٹی اہلکار مقررہ وقت سے قبل ہی اپنے متعلقہ پولنگ اسٹیشنوں پر پہنچ چکے تھے، جس کی بدولت تمام 13 مراکز پر بروقت ووٹنگ کا آغاز ممکن ہوا۔ پولنگ اسٹیشنوں پر بزرگ، خواتین اور معذور ووٹروں کی سہولت کے لیے بھی ضروری انتظامات کیے گئے ہیں تاکہ ہر شہری بلا کسی دشواری کے ووٹ ڈال سکے۔
شیڈول کے مطابق، آج ووٹنگ کا عمل صبح 8:00 بجے سے بلا تعطل شام 5:00 بجے تک جاری رہے گا، تاکہ تمام اہل رائے دہندگان کو اپنا جمہوری حق استعمال کرنے اور مقامی سطح پر بنیادی سہولیات و ترقیاتی امور کی نگرانی کرنے والے نمائندوں کے انتخاب میں بھرپور حصہ لینے کا موقع مل سکے۔