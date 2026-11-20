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اننت ناگ کے سنگلان گاؤں میں ہیپاٹائٹس سی کے متعدد کیسز سامنے آگئے،وسیع پیمانے پر اسکریننگ کا عمل شروع
سرکاری ذرائع کے مطابق تقریباً 1500 افراد پر مشتمل اس گاؤں میں متاثرہ افراد کی تعداد سامنے آنے کے بعد محکمہ صحت متحرک ہوگیا ہے۔
By ETV Bharat Jammu & Kashmir Team
Published : November 20, 2026 at 9:05 AM IST
اننت ناگ(میر اشفاق): جنوبی کشمیر کے ضلع اننت ناگ کے شانگس بلاک کے سنگلان گاؤں میں ہیپاٹائٹس سی کے متعدد کیسز سامنے آنے کے بعد محکمہ صحت نے علاقے میں ہنگامی بنیادوں پر طبی اقدامات شروع کر دیے ہیں۔ اطلاعات کے مطابق گاؤں میں اب تک تقریباً 70 افراد کے ٹیسٹ ہیپاٹائٹس سی کے لیے مثبت آئے ہیں، جن میں پہلے سے موجود اور حال ہی میں تشخیص ہونے والے کیسز بھی شامل ہیں۔
سرکاری ذرائع کے مطابق تقریباً 1500 افراد پر مشتمل اس گاؤں میں متاثرہ افراد کی تعداد سامنے آنے کے بعد محکمہ صحت متحرک ہو گیا ہے۔ اس سلسلے میں خصوصی طبی ٹیمیں علاقے میں تعینات کی گئی ہیں، جو گھر گھر جا کر لوگوں کی اسکریننگ اور ٹیسٹنگ کر رہی ہیں، تاکہ ایسے افراد کی بھی نشاندہی کی جا سکے جن میں وائرس موجود ہو لیکن ابھی تک ان کی تشخیص نہ ہوئی ہو۔ اس اقدام کا مقصد وائرس کے مزید پھیلاؤ کو روکنا اور متاثرہ افراد کو بروقت طبی سہولیات فراہم کرنا ہے۔
بلاک میڈیکل آفیسر (بی ایم او) شانگس ڈاکٹر جاوید احمد نے بتایا کہ علاقے میں تقریباً 70 افراد کے ٹیسٹ ہیپاٹائٹس سی کے لیے مثبت آئے ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ متاثرہ علاقے میں خصوصی طبی ٹیمیں تعینات کی گئی ہیں اور اس وقت بڑے پیمانے پر اسکریننگ کا عمل جاری ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ محکمہ صحت فی الحال اسکریننگ میں مصروف ہے اور مزید تفصیلات بعد میں فراہم کی جائیں گی۔
محکمہ صحت کی جانب سے مقامی آبادی میں بیماری سے متعلق آگاہی پیدا کرنے پر بھی توجہ دی جا رہی ہے۔ لوگوں کو احتیاطی تدابیر، محفوظ طبی طریقہ کار اور بروقت تشخیص و علاج کی اہمیت سے آگاہ کیا جا رہا ہے۔ اس کے علاوہ جن افراد کے ٹیسٹ مثبت آئے ہیں، ان کی طبی جانچ، مزید معائنے اور علاج کے لیے ضروری اقدامات بھی یقینی بنائے جا رہے ہیں۔
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سنگلان گاؤں میں سامنے آنے والے ان کیسز کے بعد محکمہ صحت کی جانب سے جاری بڑے پیمانے پر اسکریننگ مہم کو اہم قرار دیا جا رہا ہے، تاہم متاثرہ افراد کی حتمی تعداد، وائرس کے پھیلاؤ کے ممکنہ ذرائع اور دیگر تفصیلات سے متعلق محکمہ صحت کی مزید باضابطہ معلومات کا انتظار ہے۔