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کشمیر میں بادل پھٹنے اور سیلاب کے متعدد واقعات سے تباہی، خاتون جاں بحق، درجنوں محفوظ مقامات پر منتقل
شوپیاں، کپواڑہ، اننت ناگ، گاندربل اور بانڈی پورہ سب سے زیادہ متاثر ہوئے ہیں۔ بڑے پیمانے پر ریسکیو کارروائیاں جاری ہیں۔
Published : August 4, 2026 at 7:32 AM IST
اننت ناگ: (دین عمران) پوری وادی کشمیر پیر کے روز شدید موسمی تباہ کاریوں کی زد میں رہی، جہاں مختلف اضلاع میں بادل پھٹنے، اچانک آنے والے سیلاب، موسلا دھار بارش اور تیز آندھی نے معمولاتِ زندگی بری طرح متاثر کر دیے۔ اس دوران مختلف مقامات پر ریسکیو آپریشن شروع کر کے درجنوں افراد کو محفوظ مقامات پر منتقل کیا گیا، جبکہ کپواڑہ میں ایک خاتون جان کی بازی ہار گئیں۔
جنوبی کشمیر کے ضلع شوپیاں کے بالائی علاقوں میں بادل پھٹنے کے باعث زاوؤرہ، بودرہامہ اور کیجرسنڈہ میں اچانک سیلابی صورت حال پیدا ہوگئی۔ ایس ڈی آر ایف کی ٹیم نے فوری کارروائی کرتے ہوئے اسکول کے طلبہ، اساتذہ اور عملے سمیت تقریباً 80 افراد کو بحفاظت محفوظ مقامات پر منتقل کیا۔ ابتدائی اطلاعات کے مطابق شوپیاں میں کسی جانی نقصان کی اطلاع نہیں ملی، تاہم مالی نقصانات کا تفصیلی جائزہ لیا جا رہا ہے۔
شمالی کشمیر کے ضلع کپواڑہ میں لولاب کے ہملی علاقے میں بادل پھٹنے کے بعد آنے والے سیلاب نے ایک خاتون (نسیمہ بیگم زوجہ محمد ایوب، ساکن وارنو) کی جان لے لی۔ پولیس اور ریسکیو ٹیموں نے سرچ آپریشن کے بعد خاتون کی لاش برآمد کر لی ہے، جبکہ علاقے میں نقصانات کا تخمینہ لگانے کا عمل جاری ہے۔
دوسری جانب، ضلع اننت ناگ میں دو الگ الگ مقامات (بٹہ کوٹ پہلگام اور متہندو کوکرناگ) میں بادل پھٹنے کے واقعات پیش آئے، جس کے نتیجے میں نالہ لیدر میں سیلابی صورت حال پیدا ہو گئی اور مقامی لوگوں سمیت سیاحوں میں بھی خوف و ہراس پھیل گیا۔ انتظامیہ نے فوری طور پر نگرانی بڑھا کر امدادی ٹیمیں تعینات کر دیں۔
شدید بارش کے باعث اننت ناگ۔پہلگام شاہراہ لنگنائی پل کے نزدیک بہہ گئی، جب کہ تیز پانی کے بہاؤ سے لنگنائی پل کو بھی شدید نقصان پہنچا۔ اس دوران کوکرناگ کے برینگی نالہ میں بھی سیلابی صورتحال ریکارڈ کی گئی۔ ذرائع کے مطابق گاؤرن کے مضافاتی جنگلات میں شام دیر گئے بادل پھٹنے کا واقعہ پیش آیا، جس سے علاقے میں سنسنی پھیل گئی اور دیکھتے ہی دیکھتے نالہ برنگی میں طغیانی آ گئی۔
شدید بارشوں کے باعث مشہور سیاحتی مقام پہلگام کے ننون بیس کیمپ میں ایک کنکریٹ دیوار گر گئی، جس کے نتیجے میں سیلابی پانی کیمپ کے اندر داخل ہو گیا اور متعدد رہائشی خیموں کو نقصان پہنچا۔ تاہم، خوش آئند بات یہ رہی کہ اس واقعے میں کوئی جانی نقصان نہیں ہوا اور بروقت کارروائی کر کے صورت حال پر قابو پا لیا گیا۔
اُدھر وسطی کشمیر کے ضلع گاندربل کے باکورہ علاقے میں تیز آندھی کے باعث ایک رہائشی مکان کی چھت اکھڑ گئی، جب کہ بجلی کا ایک کھمبا گرنے سے بجلی سپلائی بھی متاثر ہوئی۔ خوش قسمتی سے اس واقعے میں بھی کسی جانی نقصان کی اطلاع نہیں ملی۔
دریں اثنا، ضلع بانڈی پورہ کے ایرن علاقے میں بادل پھٹنے کے بعد ایس ڈی آر ایف کی ٹیم کو مکمل ریسکیو سازوسامان کے ساتھ تعینات کر دیا گیا ہے۔ سملر، ایرن اور ملحقہ علاقوں میں ممکنہ سیلابی خطرات کے پیشِ نظر امدادی ٹیمیں سول انتظامیہ کے ساتھ مسلسل رابطے میں ہیں اور کسی بھی ہنگامی صورتحال سے نمٹنے کے لیے ہائی الرٹ پر ہیں۔
وادی بھر میں ضلعی انتظامیہ، ایس ڈی آر ایف، پولیس اور دیگر امدادی ادارے مکمل طور پر متحرک ہیں۔ متاثرہ علاقوں میں بنیادی ڈھانچے کی بحالی، نقصانات کے تخمینے اور امدادی کارروائیاں مسلسل جاری ہیں، جبکہ عوام سے اپیل کی گئی ہے کہ وہ خراب موسم کے دوران غیر ضروری سفر سے گریز کریں اور انتظامیہ کی ہدایات پر سختی سے عمل کریں۔
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