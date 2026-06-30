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امرناتھ یاترا کے محفوظ انعقاد کے لیے کثیر سطحی سکیورٹی انتظامات کیے گئے ہیں، آئی جی پی کشمیر
آئی جی پی بردی نے سری نگر میں میڈیا سے بتایا کہ کسی بھی ہنگامی یاغیر متوقع صورتحال سے نمٹنے کیلئے سخت انتظامات کئےجارہے ہیں
Published : June 30, 2026 at 5:39 PM IST
سری نگر(جاوید احمد ڈار): جموں و کشمیر کی گرمائی راجدھانی سرینگر میں آج انسپکٹر جنرل آف پولیس (آئی جی پی) کشمیر، ودھی کمار بردی نے کہا کہ امرناتھ یاترا کے پرامن، محفوظ اور کامیاب انعقاد کو یقینی بنانے کے لیے جامع اور کثیر سطحی سکیورٹی انتظامات کیے گئے ہیں، جبکہ تمام سکیورٹی ایجنسیاں باہمی تال میل کے ساتھ کام کر رہی ہیں۔
آئی جی پی بردی نے سری نگر میں نامہ نگاروں سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ کسی بھی ہنگامی یا غیر متوقع صورتحال سے مؤثر انداز میں نمٹنے کے لیے وسیع پیمانے پر موک ڈرلز (Mock Drills) منعقد کی گئی ہیں، تاکہ تمام متعلقہ اداروں کے کردار اور ذمہ داریوں کو واضح کیا جا سکے۔
انہوں نے کہا، "ان موک ڈرلز کا مقصد یہ یقینی بنانا ہے کہ ہر متعلقہ ادارہ اپنی ذمہ داری سے بخوبی آگاہ ہو اور کسی بھی غیر متوقع صورتحال میں مربوط انداز میں کارروائی کرے۔
آئی جی پی نے بتایا کہ یاترا کے راستے اور اس سے ملحقہ علاقوں پر مسلسل نظر رکھنے کے لیے بلند مقامات سے بھی نگرانی اور مؤثر سپروژن کا انتظام کیا گیا ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ یاترا کے راستے کے کئی حصے قدرتی آفات، جیسے لینڈ سلائیڈنگ (زمین کھسکنے)، برفانی تودے گرنے (Avalanches) اور گلیشیئر کی نقل و حرکت کے حوالے سے حساس ہیں۔ ان خطرات سے نمٹنے کے لیے متعلقہ ایجنسیوں کی جانب سے ٹیبل ٹاپ مشقیں (Tabletop Exercises) بھی منعقد کی گئی ہیں۔
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آئی جی پی بردی نے مزید بتایا کہ میڈیکل ریسپانس ٹیمیں (MRTs) اور دیگر ہنگامی امدادی و ریسکیو یونٹس کو حساس مقامات پر حکمتِ عملی کے تحت تعینات کیا گیا ہے تاکہ خراب موسم یا کسی بھی ہنگامی صورتحال میں فوری امداد فراہم کی جا سکے۔