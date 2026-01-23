ETV Bharat / jammu-and-kashmir
یومِ جمہوریہ سے قبل کشمیر بھر میں کثیر سطحی سیکیورٹی انتظامات: آئی جی پی کشمیر وی کے بردی
آئی جی پی نے کہا کہ وادی بھر میں، خاص طور پر سری نگر شہر میں، کثیر سطحی سیکیورٹی انتظامات کیے گئے ہیں۔
سری نگر:(جاوید احمد ڈار) انسپکٹر جنرل آف پولیس (آئی جی پی) کشمیر وی کے بردی نے جمعہ کے روز کہا کہ 26 جنوری کو یومِ جمہوریہ کی تقریبات کے پیشِ نظر وادیٔ کشمیر بھر میں سخت اور کثیر سطحی سیکیورٹی انتظامات کیے گئے ہیں۔ بالیدان استمبھ پر شہداء کو خراجِ عقیدت پیش کرنے کے بعد نامہ نگاروں سے بات کرتے ہوئے، آئی جی پی بردی نے کہا، “جیسا کہ آپ جانتے ہیں، یومِ جمہوریہ کی تقریب پورے کشمیر زون میں منعقد کی جائے گی۔ مختلف اضلاع میں مرکزی تقریبات ہوں گی جہاں چیف گیسٹ سلامی وصول کریں گے۔
انہوں نے کہا کہ بالیدان استمبھ کا دورہ شہداء کو خراجِ عقیدت پیش کرنے کے لیے کیا گیا۔“یہ ہمارے شہداء کو یاد کرنے اور ان کی قربانیوں کو خراجِ تحسین پیش کرنے کا ایک اہم موقع ہے۔ اس کے بعد یومِ جمہوریہ کی مرکزی تقریب بخشی اسٹیڈیم میں منعقد ہوگی، جہاں پولیس اہلکار، اسکولی بچے اور عام شہری پریڈ میں شرکت کریں گے،”۔
سیکیورٹی انتظامات سے متعلق ایک سوال کے جواب میں آئی جی پی نے کہا کہ وادی بھر میں، خاص طور پر سری نگر شہر میں، کثیر سطحی سیکیورٹی انتظامات کیے گئے ہیں۔ جموں و کشمیر پولیس کے سیکیورٹی ونگ کے ساتھ ساتھ نیم فوجی دستوں نے بھی سیکیورٹی نظام کو مزید مضبوط کیا ہے تاکہ تقریبات پُرامن طریقے سے منعقد ہو سکیں۔ انہوں نے اعتماد کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ موجودہ انتظامات کے باعث کشمیر بھر میں یومِ جمہوریہ کی تقریبات خوش اسلوبی اور بغیر کسی ناخوشگوار واقعے کے انجام پائیں گی۔