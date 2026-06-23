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محرم کی 'سبیلیں' مذہبی رواداری اور اتحاد کی علامت

امام حسینؑ، شہداء کربلا کو خراج عقیدت پیش کرنے کی لیے جلوس عزا برآمد کیے جاتے ہیں، مرثیہ خوانی کی مجالس آراستہ کی جاتی ہیں۔

Muharram Sabeel: A symbol of religious tolerance, unity and Humanity Urdu News
محرم کی سبیلیں مذہبی رواداری اور اتحاد کی عکاس (ETV Bharat GFX)
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By ETV Bharat Urdu Team

Published : June 23, 2026 at 1:22 PM IST

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سرینگر (پرویز الدین): محرم الحرام میں جہاں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور شہداء کربلا کو خراج عقیدت پیش کرنے کی خاطر جلوس عزا برآمد کیے جاتے ہیں، وعظ و تبلیغ، نوحہ خوانی اور مرثیہ خوانی کی مجالس آراستہ کی جاتی ہیں۔ وہیں شہداء کربلا کی یاد میں جگہ جگہ پانی کی سبیلیں قائم کی جاتی ہیں۔ جو کہ عاشورہ تک برابر جاری رہتی ہیں۔

ایسے میں ملک بھر کے ساتھ ساتھ جموں وکشمیر کے شیعہ اکثریتی علاقوں میں رضاکاروں کی جانب سے سبیلیں قائم کی گئی ہیں جہاں راہ گیروں کو پانی کے ساتھ ساتھ دیگر مختلف قسم کے مشروبات اور دودھ اور لسی بھی پیش کی جاتی ہیں۔ شیعہ برادران سمیت سنی طبقے سے وابستہ افراد بھی نجی اور تنظیمی طور پر ان سبیلوں کا اہتمام کرتے ہیں۔ کیا بڑے اور کیا بچے، ہر ایک اپنی خدمات انجام دینے میں پیش پیش رہتے ہیں۔

Muharram Sabeel: A symbol of religious tolerance, unity and Humanity Urdu News
محرم کی 'سبیلیں' مذہبی رواداری اور اتحاد کی علامت (ETV Bharat)
Muharram Sabeel: A symbol of religious tolerance, unity and Humanity Urdu News
محرم کی 'سبیلیں' مذہبی رواداری اور اتحاد کی علامت (ETV Bharat)

'پیاسوں کو پانی پلانے' کے جذبہ کے تحت سبیلیں
ہلال حسین نامی رضاکار کا کہنا ہے کہ زمانۂ قدیم سے ہی کربلا کے میدان میں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے رفقاء کی یاد میں ’’پیاسوں کو پانی پلانے‘‘ کے جذبہ کے تحت سبیلیں قائم کی جاتی ہیں۔ وہیں ان سبیلوں کا اہتمام شہداءِ کربلا کی تشنگی کو خراج عقیدت پیش کرنے کی غرض سے بھی کیا جاتا ہے۔

Muharram Sabeel: A symbol of religious tolerance, unity and Humanity Urdu News
محرم کی 'سبیلیں' مذہبی رواداری اور اتحاد کی علامت (ETV Bharat)
Muharram Sabeel: A symbol of religious tolerance, unity and Humanity Urdu News
محرم کی 'سبیلیں' مذہبی رواداری اور اتحاد کی علامت (ETV Bharat)

کربلا میں ساتویں محرم سے ہی پانی بند کر دیا گیا تھا
کربلا کے میدان میں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے ساتھیوں کے لیے ساتویں محرم سے ہی پانی بند کر دیا گیا تھا اور شیرخوار بچوں سمیت سبھی افراد کو پیاسا رکھا گیا تھا۔ اسی کی یاد میں اکثر نوجوان ان سبیلوں کا اہتمام بڑے جوش و جذبے سے کرتے ہیں۔ اس دوران بنا کسی بھید بھاؤ مذہب و مسلک کے لوگوں کو پانی اور دیگر مشروبات پلانے کا کام انجام دیتے رہتے ہیں۔

Muharram Sabeel: A symbol of religious tolerance, unity and Humanity Urdu News
محرم کی 'سبیلیں' مذہبی رواداری اور اتحاد کی علامت (ETV Bharat)
Muharram Sabeel: A symbol of religious tolerance, unity and Humanity Urdu News
محرم کی 'سبیلیں' مذہبی رواداری اور اتحاد کی علامت (ETV Bharat)

مذہبی رواداری اور اتحاد بین المسلمین کی عکاسی
یہ سبیلیں مذہبی رواداری اور اتحاد بین المسلمین کی بھی عکاسی کرتی ہیں۔ نوجوان محمد سبطین میر کا کہنا ہے ہم ہر سال محرم کے موقعے پر سبیل کا اہتمام کرتے ہیں جس کے لیے ہم سبھی دوست پہلے ہی پیسے اکٹھے کر لیتے ہیں۔

Muharram Sabeel: A symbol of religious tolerance, unity and Humanity Urdu News
محرم کی 'سبیلیں' مذہبی رواداری اور اتحاد کی علامت (ETV Bharat)
Muharram Sabeel: A symbol of religious tolerance, unity and Humanity Urdu News
محرم کی سبیلیں مذہبی رواداری اور اتحاد کی عکاس (ETV Bharat)

میدانِ کربلا میں جانوں کا نذرانہ پیش کرکے عظیم قربانیاسلامی سال کا پہلا مہینہ جسے محرم الحرام کہا جاتا ہے۔ اپنے گوناگوں پیچ وخم، ایثار و قربانی، عشق و محبت اور بے شمار فضیلت و مرتبت کی دولت سے معمور و سر بلند ہے۔ سردار الانبیاء حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے ساتھیوں نے اسلام کی سربلندی اور حق و صداقت کی بالادستی کے لیے میدانِ کربلا میں اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کر کے عظیم قربانی دی تھی۔

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