ETV Bharat / jammu-and-kashmir
مغل روڈ کو دوبارہ ٹریفک کے لیے کھول دیا گیا
مغل روڈ پر ٹریفک کی آمد و رفت بحال، وادی کشمیر کا جموں و دیگر ریاستوں کے ساتھ مغل روڈ سے رابطہ دوبارہ قائم۔
Published : December 25, 2025 at 3:06 PM IST
شوپیان : وادیٔ کشمیر کو صوبہ جموں اور ملک کی دیگر ریاستوں سے جوڑنے والی واحد متبادل شاہراہ مغل روڈ کو دو روز کی بندش کے بعد آج دوبارہ ٹریفک کی آمد و رفت کے لیے بحال کر دیا گیا ہے۔ حکام کے مطابق پہاڑی علاقوں میں دو روز قبل ہونے والی ہلکی برف باری کے باعث ضلع شوپیان کے پیر کی گلی سمیت بالائی علاقوں میں برف جمع ہو گئی تھی، جس کے نتیجے میں احتیاطی تدابیر کے طور پر مغل روڈ کو عارضی طور پر بند کیا گیا تھا۔
برف باری کے بعد سڑک پر پھسلن اور برف جمنے کے سبب ٹریفک کی نقل و حرکت روک دی گئی تھی۔ بعد ازاں متعلقہ محکموں نے فوری کارروائی کرتے ہوئے سڑک سے برف ہٹانے کا کام شروع کیا، جو آج مکمل ہونے کے بعد شاہراہ کو دوبارہ کھول دیا گیا۔ حکام کا کہنا ہے کہ فی الحال روڈ پر ٹریفک معمول کے مطابق جاری ہے اور موسم بھی خوشگوار ہے۔
یہ بھی پڑھیں: جموں کشمیر میں آج بھی سردی کی صورتحال برقرار، سرینگر جموں شاہراہ سست، مغل روڈ ٹریفک کے لیے کھول دیا گیا
انتظامیہ نے مغل روڈ پر سفر کرنے والے افراد سے اپیل کی ہے کہ وہ احتیاط کے ساتھ گاڑی چلائیں، تیز رفتاری سے گریز کریں اور صبح و شام کے اوقات میں سفر کرنے سے حتیٰ الامکان پرہیز کریں، کیونکہ بعض مقامات پر اب بھی پھسلن موجود ہے جو حادثات کا سبب بن سکتی ہے۔ حکام نے واضح کیا کہ حفاظتی ہدایات پر عمل کر کے ہی اس اہم شاہراہ پر سفر کیا جائے۔